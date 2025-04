David Pușcaș, vizat de poliție! Ce a făcut fiul adoptiv al Luminiței Anghel: „După ce a zis mama la podcast...”

Noi probleme pentru David Pușcaș! Fiul adoptiv al Luminiței Anghel a fost vizat de poliție. Oamenii legii l-au căutat la o oră târzie. Episodul tensionat a avut loc la scurt timp după ce artista a făcut dezvăluirile șoc despre tânăr.

Luminița Anghel a rupt tăcerea după 10 ani de la începutul scandalului cu fiul său adoptiv, David Pușcaș. Artista a ieșit public pentru a răspunde acuzațiilor făcute de fiul ei adoptiv și a vorbit cu lacrimi în ochi despre coșmarul pe care l-a trăit. Cântăreața a susținut că i-a oferit tot ce a putut, dar situația nu a fost așa cum ar fi sperat. La scurt timp după ce a aflat cele spuse de mama lui, tânărul a trecut printr-un moment tensionat.

Recent, David Pușcaș a fost invitat în cadrul unei emisiuni televizat și a povestit că a trecut printr-un episod tensionat, la scurt timp după devaluările făcute de Luminița Anghel. Tânărul s-a trezit cu poliția la ușă.

Vizita oamenilor legii l-a cam speriat pe fiul adoptiv al artistei. Totuși, în cele din urmă, David Pușcaș a aflat că trebuie să dea o declarație pentru un prieten, dar se teme să meargă la secția de poliție.

„M-au vizitat, eu dormeam, am aflat după ce a zis mama la podcast. M-a sunat și mi-a spus că trebuie să dau declarație pentru un prieten (…) Eu nu am auzit când mi-au bătut la ușă, cred că era dimineața, am fost sunat de Secția 10 că trebuie să dau o declarație pentru un prieten. E posibil să fi primit citație (…) Nu aveam nici buletinul, dar proprietarii m-au luat în spațiu și sunt pe numele lor (…) Mie mi-e frică să mă duc”, a declarat David Pușcaș, în cadrul unei emisiuni TV.