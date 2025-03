David Pușcaș aruncă dovada bombă! Fiul adoptiv al Luminiței Anghel arată poza pe care toți o asteptau! ”Am plâns împreună, ne-am alinat amândoi suferințele!”

David Pușcaș se întoarce la CANCAN EXCLUSIV, după ce Luminița Anghel l-a acuzat public de mai multe lucruri oribile. Acum, tânărul de 28 de ani explică toate situațiile expuse de cântăreață și vine cu noi detalii ce par desprinse din filmele horror. După spusele lui, se pare că artista l-ar fi înfometat când întârzia acasă și l-ar fi abuzat psihic în nenumărate feluri. Iar asta nu e tot! Fiul vedetei arată pentru prima dată poza cu el și Măriuca, fetița luată în plasament, făcută în urmă cu câteva luni!

După ce Luminița Anghel a povestit public cum David Pușcaș ar fi încercat să îl rănească pe Filip, fiul ei biologic, și i-ar fi amenințat cu moartea toată familia, tânărul iese la atac din nou. Așadar, David Pușcaș revine la CANCAN EXCLUSIV!

După primul interviu CANCAN EXCLUSIV, unde David i-a acuzat pe Luminița Anghel și soțul său că l-ar fi abuzat fizic și psihic, cântăreața de la Eurovision a ieșit public și a povestit lucruri cel puțin la fel de urâte despre băiatul său adoptiv. Aceasta a declarat că David ar fi atentat la viața fiului ei cel mic, că s-ar fi automutilat și ar fi cerșit bani la semafor, în perioada în care era la liceu.

Fiul adoptiv al Luminiței Anghel arată poza pe care toți o asteptau!

Acum, David neagă toate acuzațiile, vine cu argumente și noi povești demne de filmele de groază. În plus, acesta arată pentru prima dată poza pe care a făcut-o alături de Măriuca, fetița pe care Luminița Anghel a luat-o în plasament și la care a renunțat ulterior. Cei doi s-au întâlnit în urmă cu câteva luni, când fata ar fi mers la magazinul de haine unde David era angajat și i-ar fi spus acestuia ca va povesti prin care a trecut și ea în casa cântăreței, imediat după ce va împlini 18 ani.

După dezvăluirile lui David, mulți, inclusiv Luminița Anghel, s-ar fi îndoit că povestea este adevărată și că întâlnirea cu Măriuca ar fi avut loc, într-adevăr. Acum, fiul adoptiv iese la atac cu dovezi și arată, în exclusivitate, fotografia pe care a făcut-o cu adolescenta în autobuz, fix în ziua în care s-au regăsit!

”M-am oprit din tot ce făceam, am plecat la mine acasă, am mâncat. I-am dat un pulover de-al meu, să aibă ceva de la mine. Maria e la un centru special pentru liceeni, nu mai e la casa de copii, pentru că a crescut. Ea încă îi spune mama Luminița, dar mama nu merita asta, pentru că nu a fost mamă pentru Măriuca. Mi-a zis că singurul lucru pe care mama i l-a dat e un album în care erau o poza cu mine, o poză cu ea și nicio poză cu mama! A făcut asta pentru ca Maria s-o șteargă din memoria ei! Maria e legată de trecut încă. Am plâns împreună, ne-am alinat amândoi suferințele, pentru că am avut același destin”, a precizat David Pușcaș, în cel de-al doilea interviu CANCAN EXCLUSIV.

În plus, fiul adoptiv al artistei susține că nu avea voie să mănânce când întârzia acasă, că nu mergea la toaletă de teamă și explică dacă a încercat sau nu să își lovească fratele mai mic.

