David Puşcaş aruncă bomba despre fetiţa luată în plasament de Luminiţa Anghel: „Şi-a bătut joc şi de ea! Maria va ieşi pe post la 18 ani să spună”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, David Puşcaş vorbeşte pentru prima dată despre consumul de droguri, orientarea sa sexuală, traumele din copilărie şi nu numai. Fiul Luminiţei Anghel rememorează întâlnirea cu Măriuca, fetiţa pe care artista o luase în plasament şi care a ajuns ulterior tot într-un orfelinat.

David Puşcaş face primele declaraţii despre consumul de substanţe interzise, îşi asumă orientarea sexuală şi vorbeşte despre traumele pe care le-ar fi trăit în familia Luminiţei Anghel. Tânărul de 28 de ani a locuit alături de artistă până când aceasta l-ar fi dat afară din casă, imediat după vârsta majoratului. Acum, David susţine că vedeta l-ar fi supus mai multor orori, umilinţe şi violenţe fizice.

În plus, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, fiul adoptiv al cântăreţei povesteşte cum s-a întâlnit cu Măriuca. După ce l-a adoptat cu acte în regulă pe David, Luminiţa Anghel a luat în plasament şi o fetiţă alături de care David a crescut aproape 5 ani, sub acelaşi acoperiş. Ulterior, mama naturală a Măriucăi a încercat să o ia înapoi de la cântăreaţă. După nenumărate scandaluri televizate, copilul a ajuns tot la orfelinat.

După ani şi ani, Măriuca şi David s-au revăzut din întâmplare, iar regăsirea s-a lăsat cu lacrimi amare.

”M-am întâlnit cu Maria în buticul în care vindeam, ea m-a recunoscut. Am început să plâng. M-am învoit de la muncă și am plecat cu ea. Am stat pe bordură la povești, apoi am luat-o la mine să mâncăm. Am vorbit despre suferințele noastre… I-am dat cadou un pulover cu Sailor Moon, are 15-16 ani și e foarte cool. Mă bucur că nu a ajuns înapoi la mama ei, cu tot respectul, pentru că nu avea ce să învețe de acolo. Acum e la școală, iar acea școală are cămine de studenți”, a spus David.

Ba mai mult, David susţine că Maria va ieşi public să confirme tot ceea ce a spus el în ultimii zece ani despre presupusele umilinţele trăite în casa Luminiţei Anghel. Se pare că tânăra va povesti şi partea sa de poveste imediat ce va deveni majoră.

„Când mama s-a despărțit de Bogdan, mama a dat-o. Și-a bătut joc şi de copilul acela. Televiziunile îmi spun să o aduc la televizor, dar eu nu voi influența un copil să iasă să vorbească, pentru că ea nu e majoră încă. Mama nu trebuia să o adopte, pentru că mama nu era ok cu viața ei, nu îi mergea nici relația. Bogdan o lăsase cu datorii imense. Maria voia să rămână cu Bogdan după despărțire, nu voia să stea cu mama. Bogdan o răsfăța. Au înnebunit-o și pe Maria, se plimba de la mama la Bogdan. Același lucru pe care l-au și făcut și cu mine.

Maria se va enerva și la 18 ani va ieși pe post să vă spună și ea, ca să nu mai spună lumea că am eu ceva cu ea. Am crescut și provin dintr-o familie disfuncțională și e greu să ai părinți care nu știu de capul lor”, a explicat David Puşcaş, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

În acealaşi interviu, aflaţi cum a renunţat David la droguri, cum s-a apucat de videochat şi ce diagnostic i-a pus medicul psihiatru. În plus, fiul adoptiv al Luminiţei Anghel vorbeşte pentru prima dată public despre orientarea sa sexuală.

