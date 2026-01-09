Câștigătoarea Bravo, ai stil! șochează Capitala! Super Cybertruck-ul le-a dat bătăi de cap

Silvia Popescu, 44 de ani, câștigătoare la o ediție Bravo, ai stil! a fost văzută în București într-un context complicat, mai ales după operațiunea militară specială a americanilor în Venezuela. CANCAN.RO a surprins-o în compania unui bărbat gen ”tip dur”, care poartă un pulover de camuflaj cu influențe psihedelice, în tonuri de gri și albastru cobalt, dar care, mai important, circulă pe străzile înguste ale Capitalei cu ditamai Tesla Cybertruck-ul. Ce se întâmplă și mai ales, cum le-a dat bolidul bătăi de cap, aflați în rândurile de mai jos.

Cu toate că Cybertruckul este înmatriculat pe Polonia, cei doi fotografiază obiective din București, gest care ar putea fi interpretat ca o dovadă de spionaj militar. Ori asta, ori au văzut vreo pisică pe un acoperiș sau într-un balcon (mai plauzibil). Greu de crezut că-și fac selfiuri, atât după unghiul în care fac pozele, cât și după faptul că stau lângă o mașină despre care multe publicații auto spun că este cea mai urâtă creată vreodată în istoria automobilului. Păreri și păreri, gusturile nu se discută, dar apariția boldului chiar nu poate fi trecută cu vederea.

Cybertruck-ul i-a dat bătăi de cap Silviei Popescu

Nu știm cu exactitate cine este domnul care o însoțea pe Silvia, să fie oare iubitul, un amic? O apropiere există, ce-i drept și par că se simt super confortabil unul în prezența celuilalt. În orice caz, Silvia pare că nu se dezice de imaginea pe care și-a creat-o, aceea de tipă nonconformisă. Cu stilul vestimentar ne-am lămurit, dar se pare că se aplică aceeși poveste și la mașini. După au făcut niște poze, au plecat, iar acela a fost momentul când Cybertruck-ul i-a încurcat. Bine, nu bolidul, propriu-zis, ci plata parcării. Oare nu e la fel la toate mașinile? Se aplică aște reguli la controversatul model creat de Tesla?

Pe de altă parte, părul cânepiu al Silviei este un deliciu să-l privești, revărsat peste umeri și peste hanoracul mov. Geanta supradimensionată ne amintește și ea că Silvia Popescu a câștigat pe drept o ediție Bravo, ai stil!

Totuși, nu e clar cum a reușit bărbatul să intre în România cu acest autoturism, sau mai bine zis tanc Tesla Cybertruck, mașină interzisă în Europa, din cauza designului periculos pentru pietoni. Mașina pare făcută din inox, ca o lingură pătrățoasă, cu colțuri ascuțite și cu un ștergător unic pe față.

E firesc pentru Silvia Popescu, o noncoformistă a ținutelor, să iasă cu un bărbat cel puțin la fel de nonconformist, cu o mașină cvasi-ilegală, practic o declarație de război la adresa mașinilor obișnuite de pe străzile noastre.

