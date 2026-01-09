Acasă » Exclusiv » Câștigătoarea Bravo, ai stil! șochează Capitala! Super Cybertruck-ul le-a dat bătăi de cap

Câștigătoarea Bravo, ai stil! șochează Capitala! Super Cybertruck-ul le-a dat bătăi de cap

De: Adrian Vâlceanu 09/01/2026 | 05:50
Câștigătoarea Bravo, ai stil! șochează Capitala! Super Cybertruck-ul le-a dat bătăi de cap
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Silvia Popescu, 44 de ani, câștigătoare la o ediție Bravo, ai stil! a fost văzută în București într-un context complicat, mai ales după operațiunea militară specială a americanilor în Venezuela. CANCAN.RO a surprins-o în compania unui bărbat gen ”tip dur”, care poartă un pulover de camuflaj cu influențe psihedelice, în tonuri de gri și albastru cobalt, dar care, mai important, circulă pe străzile înguste ale Capitalei cu ditamai Tesla Cybertruck-ul. Ce se întâmplă și mai ales, cum le-a dat bolidul bătăi de cap, aflați în rândurile de mai jos. 

Cu toate că Cybertruckul este înmatriculat pe Polonia, cei doi fotografiază obiective din București, gest care ar putea fi interpretat ca o dovadă de spionaj militar. Ori asta, ori au văzut vreo pisică pe un acoperiș sau într-un balcon (mai plauzibil). Greu de crezut că-și fac selfiuri, atât după unghiul în care fac pozele, cât și după faptul că stau lângă o mașină despre care multe publicații auto spun că este cea mai urâtă creată vreodată în istoria automobilului. Păreri și păreri, gusturile nu se discută, dar apariția boldului chiar nu poate fi trecută cu vederea.

Cybertruck-ul i-a dat bătăi de cap Silviei Popescu

Nu știm cu exactitate cine este domnul care o însoțea pe Silvia, să fie oare iubitul, un amic? O apropiere există, ce-i drept și par că se simt super confortabil unul în prezența celuilalt. În orice caz, Silvia pare că nu se dezice de imaginea pe care și-a creat-o, aceea de tipă nonconformisă. Cu stilul vestimentar ne-am lămurit, dar se pare că se aplică aceeși poveste și la mașini. După au făcut niște poze, au plecat, iar acela a fost momentul când Cybertruck-ul i-a încurcat. Bine, nu bolidul, propriu-zis, ci plata parcării. Oare nu e la fel la toate mașinile? Se aplică aște reguli la controversatul model creat de Tesla?

Silvia Popescu a ieșit însoțită la plimbare cu cybertruckul
Silvia Popescu a ieșit însoțită la plimbare cu cybertruckul

Pe de altă parte, părul cânepiu al Silviei este un deliciu să-l privești, revărsat peste umeri și peste hanoracul mov. Geanta supradimensionată ne amintește și ea că Silvia Popescu a câștigat pe drept o ediție Bravo, ai stil!

Totuși, nu e clar cum a reușit bărbatul să intre în România cu acest autoturism, sau mai bine zis tanc Tesla Cybertruck, mașină interzisă în Europa, din cauza designului periculos pentru pietoni. Mașina pare făcută din inox, ca o lingură pătrățoasă, cu colțuri ascuțite și cu un ștergător unic pe față.

 

E firesc pentru Silvia Popescu, o noncoformistă a ținutelor, să iasă cu un bărbat cel puțin la fel de nonconformist, cu o mașină cvasi-ilegală, practic o declarație de război la adresa mașinilor obișnuite de pe străzile noastre.

CITEȘTE ȘI – Din ce își câștigă banii Silvia Popescu, câștigătoarea de la „Bravo, ai stil!”. Fashionista a intrat în „umbră”

NU RATA – Clipe de groază pentru Silvia Popescu de la Bravo, ai stil! A fost lovită în lift, de față cu fetița ei

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dialog spumos la Dan Capatos Show între fostul Ramonei Olaru și Alex Bodi! Cătălin Cazacu: „Ești frumoasă, dar nu ești ceea ce caut”
Exclusiv
Dialog spumos la Dan Capatos Show între fostul Ramonei Olaru și Alex Bodi! Cătălin Cazacu: „Ești frumoasă, dar…
Mesajul bizar trimis de Rodica Stănoiu, înainte să moară. Informația care dă peste cap ancheta!
Exclusiv
Mesajul bizar trimis de Rodica Stănoiu, înainte să moară. Informația care dă peste cap ancheta!
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când se schimbă schema de ajutor
Mediafax
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când...
Patrick Andre de Hillerin demontează, minciuna lui Nicușor Dan: Avionul președintelui a fost escortat într-o banală misiune de poliție aeriană, nu ca un gest de respect
Gandul.ro
Patrick Andre de Hillerin demontează, minciuna lui Nicușor Dan: Avionul președintelui a fost...
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu...
Bărbat lovit mortal de o mașină și târât un kilometru sub autoturism. Șoferul, surprins de camere când a scăpat de trupul victimei
Adevarul
Bărbat lovit mortal de o mașină și târât un kilometru sub autoturism. Șoferul,...
VIDEO Calul cu internet prin satelit, „arma” improvizată a soldatului rus pe frontul ucrainean. „Acesta este designul, funcționează”
Digi24
VIDEO Calul cu internet prin satelit, „arma” improvizată a soldatului rus pe frontul...
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
Mediafax
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
Parteneri
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost...
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop vineri, 9 ianuarie. Bucurii și șanse de câștig pentru Gemeni, Vărsătorii simt nevoia de retragere
Click.ro
Horoscop vineri, 9 ianuarie. Bucurii și șanse de câștig pentru Gemeni, Vărsătorii simt nevoia de...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Cum vor SUA să-i „cumpere” pe groenlandezi: plăți de până la 100.000 de dolari de persoană pentru separarea de Danemarca
Digi24
Cum vor SUA să-i „cumpere” pe groenlandezi: plăți de până la 100.000 de dolari de...
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Gunoaiele spațiale ale SpaceX pun în pericol avioanele civile: 300 de grame de resturi pot provoca un dezastru
go4it.ro
Gunoaiele spațiale ale SpaceX pun în pericol avioanele civile: 300 de grame de resturi pot...
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Resident Evil Requiem va oferi suport pentru Path Tracing și DLSS 4
Go4Games
Resident Evil Requiem va oferi suport pentru Path Tracing și DLSS 4
Patrick Andre de Hillerin demontează, minciuna lui Nicușor Dan: Avionul președintelui a fost escortat într-o banală misiune de poliție aeriană, nu ca un gest de respect
Gandul.ro
Patrick Andre de Hillerin demontează, minciuna lui Nicușor Dan: Avionul președintelui a fost escortat într-o...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ritualul bizar al lui Carmen Brumă. De ce se dă cu maioneză pe față
Ritualul bizar al lui Carmen Brumă. De ce se dă cu maioneză pe față
Bradley Cooper rupe tăcerea. Actorul vorbește pentru prima dată despre zvonurile legate de operațiile ...
Bradley Cooper rupe tăcerea. Actorul vorbește pentru prima dată despre zvonurile legate de operațiile sale estetice
Horoscop chinezesc 9 ianuarie 2026. Azi energia zodiei Cal aduce inițiativă, schimbare și lecția ...
Horoscop chinezesc 9 ianuarie 2026. Azi energia zodiei Cal aduce inițiativă, schimbare și lecția echilibrului dintre libertate și disciplină
Somnul de calitate – fundamentul unei vieți sănătoase, explicat de Dr. Mihail Pautov
Somnul de calitate – fundamentul unei vieți sănătoase, explicat de Dr. Mihail Pautov
Prognoza meteo azi, 9 ianuarie 2026. Vreme de iarnă autentică în România cu ger și ninsori extinse
Prognoza meteo azi, 9 ianuarie 2026. Vreme de iarnă autentică în România cu ger și ninsori extinse
Noi detalii în cazul morții lui Bob Reiner și a soției sale. Motivul real pentru care Nick și-a ...
Noi detalii în cazul morții lui Bob Reiner și a soției sale. Motivul real pentru care Nick și-a ucis părinții
Vezi toate știrile
×