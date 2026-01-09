Acasă » Știri » Somnul de calitate – fundamentul unei vieți sănătoase, explicat de Dr. Mihail Pautov

Somnul de calitate – fundamentul unei vieți sănătoase, explicat de Dr. Mihail Pautov

De: Paul Hangerli 09/01/2026 | 05:40
Somnul un factor important, Sursa foto: Pexels

„Somnul de calitate e esențial și îți poate îmbunătăți fiecare aspect al vieții”, afirmă Mihail Pautov, subliniind un adevăr adesea ignorat într-o societate grăbită, în care odihna este sacrificată în favoarea productivității. Departe de a fi un lux sau o pierdere de timp, somnul este un proces biologic vital, fără de care organismul nu poate funcționa optim. Calitatea somnului influențează direct sănătatea fizică, echilibrul emoțional, capacitatea de concentrare și chiar relațiile sociale.

Ce înseamnă, de fapt, somnul de calitate

Somnul de calitate nu este sinonim cu „a dormi mult”. Sunt persoane care petrec opt sau nouă ore în pat și se trezesc tot obosite, în timp ce altele se simt revigorate după șapte ore de somn profund. Diferența este dată de structura somnului și de modul în care organismul parcurge etapele acestuia.

Un somn este considerat de calitate atunci când adormirea are loc relativ rapid, fără perioade lungi de frământare, când somnul nu este fragmentat de treziri frecvente și când ciclurile naturale – somn ușor, somn profund și somn REM – se desfășoară normal. Dimineața, corpul ar trebui să se simtă refăcut, iar mintea limpede, fără senzația persistentă de oboseală.

Pentru majoritatea adulților, durata optimă a somnului este cuprinsă între șapte și nouă ore pe noapte. Totuși, nevoia reală de somn diferă de la o persoană la alta, în funcție de vârstă, stil de viață și nivel de activitate.

De ce este somnul de calitate esențial

Rolul somnului este mult mai complex decât simpla odihnă. În timpul somnului, sistemul nervos se reorganizează, mușchii se refac, iar creierul procesează și fixează informațiile acumulate peste zi. Memoria, capacitatea de învățare și atenția depind în mod direct de calitatea somnului.

Somnul influențează și echilibrul hormonal. Hormonii care reglează foamea și sațietatea sunt strâns legați de odihnă, iar lipsa somnului favorizează creșterea apetitului și alegeri alimentare nesănătoase. În plus, un somn bun susține funcționarea sistemului imunitar și ajută organismul să lupte mai eficient împotriva infecțiilor.

Pe termen lung, privarea de somn sau un somn de slabă calitate pot duce la oboseală cronică, scăderea performanței cognitive, iritabilitate, anxietate, dar și la un risc crescut de afecțiuni metabolice și cardiovasculare.

Factorii care influențează calitatea somnului

Calitatea somnului este rezultatul unui echilibru delicat între mai mulți factori. Programul de somn joacă un rol crucial, deoarece organismul funcționează pe baza unui ritm biologic intern. Orele neregulate de culcare și trezire pot deregla acest ritm și pot face adormirea mai dificilă.

Mediul de dormit este la fel de important. Lumina excesivă, zgomotul sau o temperatură prea ridicată pot fragmenta somnul fără ca persoana să conștientizeze acest lucru. Alimentația are și ea un impact semnificativ: mesele copioase, cafeina sau alcoolul consumate seara pot afecta profund calitatea somnului.

Stresul și anxietatea sunt printre cei mai frecvenți „inamici” ai somnului. Gândurile persistente și tensiunea mentală reduc capacitatea organismului de a intra într-un somn profund. În plus, expunerea prelungită la ecrane înainte de culcare inhibă secreția de melatonină, hormonul somnului, întârziind instalarea odihnei.

Cum poate fi îmbunătățit somnul

Îmbunătățirea somnului începe cu obiceiuri simple, dar consecvente. Un program regulat de culcare și trezire, inclusiv în weekend, ajută organismul să își stabilizeze ritmul biologic. O rutină de relaxare înainte de somn – cititul, respirația controlată sau muzica liniștitoare – pregătește corpul pentru odihnă.

Reducerea expunerii la ecrane cu cel puțin o oră înainte de culcare, aerisirea camerei și menținerea unei temperaturi confortabile pot face diferența dintre un somn superficial și unul profund. De asemenea, patul ar trebui asociat exclusiv cu somnul, nu cu munca sau consumul de conținut digital.

Somnul de calitate este unul dintre pilonii esențiali ai sănătății, alături de alimentație și mișcare. Așa cum subliniază și Mihail Pautov, investiția în somn nu aduce beneficii doar pe termen scurt, ci influențează fiecare aspect al vieții, de la energie și claritate mentală, până la sănătatea pe termen lung. Un somn bun nu este un moft, ci o necesitate fundamentală pentru o viață echilibrată.

 

