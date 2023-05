David Pușcaș nu mai ține legătura cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, deși, la un moment dat, relația părea să se îndrepte. Dar cântăreața l-a ignorat, după spusele tânărului de 26 de ani, așa că nici nu-și mai vorbesc. Ajutorul a venit de la Sarah. E îngerul lui! Artista avea să facă dezvăluiri emoționante, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Povestea lui David Pușcaș este cunoscută. A fost adoptat de Luminița Anghel și de fostul fotbalist Marcel Pușcaș, președinte acum la FCU Craiova, dar fericirea nu a durat prea mult. Cei doi au divorțat, cântăreața a intrat într-o relație, David a trebuit să-și aline singur dezamăgirile. A cunoscut-o pe Sarah Jsun, numele ei de scenă, care i-a modelat pașii înspre muzică și nu numai.

”Sarah e singurul meu om de încredere, e îngerul meu. Am cunoscut-o pe ea când am filmat pentru videoclipul ei, iar și în ziua de astăzi dacă nu era ea, sigur muream până acum. Nu am pe nimeni altcineva, nu am familie, nu am rude, nu am pe nimeni”, a fost dezvăluirea lui David, pentru spynews.

Frica de abandon, traumele și emoțiile negative încă îl bântuie

CANCAN.RO a contactat-o pe Sarah, iar declarațiile ei sunt emoționante. ”L-am cunoscut pe David cu ocazia unui proiect și am rămas surprinsă să îl cunosc total diferit de felul în care l-a conturat presa de-a lungul anilor. Ne-am împrietenit repede și ne-am conectat imediat, mai ales că suntem și aceeași zodie – Fecioara. Vorbind cu el de experiența lui tristă de viață, nu înțelegeam cum poate să mai zâmbească și să ne facă pe toți cei din jur să zâmbim.

M-a fascinat felul lui non-conformist, artistic și rebel și chiar m-a inspirat să scriu, așa s-a născut și ideea de a face o piesă împreună”, a povestit Sarah.

A spus, apoi, cum a găsit un băiat singur, dezorientat. Și cum l-a îndrumat, cum a putut mai bine, prin vorbe bine alese. ”El e singur, nu are familie și eu am devenit familia lui. Vorbim des, găsim soluții la fiecare problemă și mă bucur că pot să fiu alături de el și văd că face eforturi să treacă peste toată situația, să aibă o stabilitate.

Frica de abandon, traumele și emoțiile negative încă îl bântuie, uneori are perioade depresive, mai ales când sunt sărbători și toată lumea este cu familia, sau comportamente distructive, își face singur rău și aici încerc să îi explic mereu că nu e vina lui pentru ceea ce s-a întâmplat și nu trebuie să se mai pedepsească. Să fii respins de părinți e dureros, e o rană îngrozitoare și îl înțeleg că îi este greu”, a continuat Sarah.

”Face parte din viața mea!”

De ce este admirat David de Sarah și cum l-a descris, pe scurt? ”Se luptă în fiecare zi cu toate, probleme de viață, emoții, etc, muncește mult și chiar are un loc de muncă stabil de aproape un an, locuiește într-o garsonieră frumoasă și are multă grijă de casă, ține mereu curat și frumos.

Eu îl admir sincer pentru puterea lui interioară și sunt fericită că pot să fiu alături de el în lupta asta, să nu simtă că e singur. Încerc să îl ghidez să vadă lucrurile frumoase din viața lui. E un băiat talentat, sensibil și creativ și sunt fericită că face parte din viața mea”, a încheiat Sarah Jsun.

