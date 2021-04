David Pușcaș, fiul Luminiței Anghel, își strigă durerea pe Facebook: ”Nu am o familie căreia să-i pese”

David Pușcaș, fiul Luminiței Anghel, își strigă durerea pe Facebook. Tânărul se confruntă cu o problemă și le-a cerut sfatul prietenilor virtuali.

David Pușcaș trece printr-o situație neplăcută și a decis să le povestească fanilor ce îl neliniștește acum. Se pare că, în urmă cu câteva luni, tânărul și-a pierdut buletinul. În momentul de față are un document provizoriu, dar își dorește să își facă un buletin nou.

Problema este că trebuie să fie luat în spațiu de cineva. David Pușcaș le-a dat de înțeles internauților că Luminița Anghel nu a fost receptivă în acest caz.

“Am și eu mică problemă și doresc să mă sfătuiesc cu voi, prietenii mei de pe Facebook. Acum câteva luni buletinul meu a fost pierdut unde eram în spațiu la niște cunoștințe vechi, foști prieteni de familie ai mamei whatever. Acum am buletin provizoriu, dar nu prea este ok cu el și îmi doresc un buletin normal, dar ghinionul este că nu am o familie căreia să-i pese și întrebarea mea este ce fac în această situație dacă eu nu am pe nimeni să mă ia în spațiu?”, a scris David Pușcaș pe Facebook.

David Pușcaș nu s-a împăcat cu mama lui

Luminița Anghel l-a adoptat pe David și a încercat să îi ofere tot ce e mai bun, însă lucrurile s-au complicat odată cu perioada de adolescență a băiatului, care a devenit un tânăr problemă.

Scandalurile au început din momentul în care artista i-a cerut lui David să își găsească un loc de muncă. Tânărul a acuzat-o la acel moment pe mama sa că vrea să scape de el, pentru că a făcut un copil pe cale naturală. Acesta susține că de luni bune, Luminița Anghel nu îl mai ajută cu bani și că în momentul de față el se întreține singur.