Băieţii de la 3 Sud Est au acţionat în formulă completă, iar finalul… Nu au rezistat în faţa tentaţiilor!

Băieții de la 3 Sud Est nu acționează în obiectiv complet doar pe scenă! Au demonstrat lucrul acesta chiar zilele trecute, atunci când Mihai Budeanu, Laurențiu Duță și Viorel Șiropoș și-au dat întâlnire în mall Băneasa. CANCAN.RO a surprins imagini exclusive cu „regii muzicii dance” și vi le prezintă în cele ce urmează!

Așa cum spuneam mai sus, despre orice nișă ar fi vorba, băieții de la 3 Sud Est sunt mai mereu împreună! Se pare că nu s-au plictisit unul de celalalt după atâția ani de colaborare și cel mai bine funcționează atunci când sunt în formulă completă! Peste tot!

Băieții de la 3 Sud Est, prânz pe cinste în mall Băneasa

Zilele trecute, pe Mihai Budeanu, Laurențiu Duță și Viorel Șiropoș i-a lovit foamea, așa că val-vârtej s-au proptit în fața tejghelelor din zona de food-court a centrului comercial din zona de nord a Capitalei. „Problema” s-a ivit, însă, în momentul în care și-au dat seama că, OK, ei au aceleași gusturi în materie de muzică, însă atunci când vine vorba de gastronomie… nu se prea poate spune același lucru!

Astfel, cei trei s-au despărțit preț de câteva minute, timp în care Viorel a mers să comande câteva produse de la un restaurant cu specific fast-food, iar Mihai Budeanu și Laurențiu Duță au optat pentru mâncare mai variată, având la alegere între preparate culinare europene, americane și asiatice. La scurt timp, însă, cei trei s-au reunit la o masă din incinta spațiului comercial și au servit prânzul împreună!

(NU RATA: S-a aflat tariful uriaș! Cu câți lei au fost plătiți băieții de la 3 Sud Est pentru un concert în Vaslui)

Mihai Budeanu, 5% şanse de viaţă

În urmă cu circa patru ani, membrul trupei 3 Sud Est a fost infectat cu COVID-19 și se afla, pe atunci, în stare critică la secția de Terapie Intensivă. Șansele de supraviețuire erau slabe, astfel că, la doar 44 de ani, fără afecțiuni preexistente cunoscute, Mihai Budeanu a dezvoltat o formă gravă a bolii, sfidând așteptările generale despre efectele infecției asupra persoanelor tinere și aparent sănătoase.

„Cel mai greu moment a fost perioada de Covid19. Eu am stat aproape o luna la ATI Medgidia. Am fost la un pas de final de viață. Părinții mei și soția au trecut prin suferință, dar cel de sus mi-a dat o șansă să revin lângă ei. Am suferit și eu foarte mult pentru că nu e ușor să ți se spună că mai ai 5% șanse la viață. La o lună de zile după ce mi-am revenit, mama s-a stins din viață. Ea s-a consumat foarte mult în perioada cât am stat la ATI și era cardiacă.

Am trecut de cele două suferințe, iar astăzi mă bucur de viață și de succes. Cu toți avem un destin și un singur lucru am învățat din perioada aceea: doar sănătatea își da puterea să realizezi totul și să te bucuri de familie, de viață, de tot. Amin”, a declarat Mihai Budeanu, pentru Unica.ro

(VEZI ȘI: Cum s-a „spart” și de ce s-a reunit, de fapt, „3 Sud Est”. Ce i-a împins pe „Regii muzicii dance” să rupă frăția)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.