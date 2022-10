Laurențiu Duță a spus cine e cea mai bună voce din România! Anunț surprinzător

Nimeni nu se aștepta la asta! Membrul trupei „3 sud est”, Laurențiu Duță, a dezvăluit care este cea mai bună voce din România, alături de care a avut ocazia să lucreze de-a lungul anilor. Fanii au rămas surprinși în momentul în care au aflat părerea artistului.

Laurențiu Duță a avut parte de câteva zeci de minute grele, în care a răspuns sincer la întrebări legate de carieră, avere, dar și oamenii alături de care a avut multe proiecte. În urma unei declarații făcute de producătorul muzical cu privire la cea mai bună voce din România, toată lumea a rămas șocată.

VEZI ȘI: CUM S-A „SPART” ȘI DE CE S-A REUNIT, DE FAPT, „3 SUD EST”. CE I-A ÎMPINS PE „REGII MUZICII DANCE” SĂ RUPĂ FRĂȚIA

Laurențiu Duță vorbește despre cea mai bună voce din România

Invitat în emisiunea „40 de întrebări” de la Kanal D, moderată de Denise Rifai, Laurențiu Duță a făcut declarații uimitoare despre cea mai bună voce din industria muzicală românească. Unul dintre artiștii cu care a colaborat, l-a făcut să își dea seama ce înseamnă, de fapt, să fii un artist complex și să te dedici profesiei sută la sută.

Nu vă mai ținem prea mult în suspans și vă spunem că este vorba despre Andra. Cântăreața a colaborat cu trupa lui Laurențiu Duță pentru mai multe melodii, însă, la cea mai recentă,compozitorul a rămas impresionat de profesionalismul de care partenera de viață a lui Cătălin Măruță a dat dovadă. Laurențiu susține că niciun alt artist nu a mai venit atât de pregătit, în momentul în care trebuia să înregistreze o melodie la studio.

CITEȘTE ȘI: SURPRIZĂ URIAŞĂ PENTRU ANDRA! UNA DINTRE MELODIILE ARTISTEI A CÂŞTIGAT TITLUL DE „HITUL VERII 2021”

Pe lista vocilor bune din România s-au mai numărat Elena Gheorghe și Alexandra Stan, tot din punctul de vedere al lui Laurențiu Duțu.

„Andra. Andra, Elena Gheorghe… și Alexandra Stan au o voce incredibilă. Dar Andra, superprofesionistă! M-a impresionat! Când am înregistrat «Jumătatea mea mai bună», am rămas foarte surprins că a venit cu textul scris de mână, deci nu copiat de pe un fișier și printat, avea notat pe fiecare vers cum să cânte, avea în telefon o aplicație cu toate terțele și backingurile, și doar dădea play să-și aducă aminte ce-a făcut acasă. Asta nu s-a întâmplat la niciun artist. Probabil că de-aia are și succes. Nu numai că e înzestrată cu talent, dar este și perfecționistă și muncește!”, a spus Laurențiu Duță.