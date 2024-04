De necrezut! Cât a plătit Mihaela Moise pentru 3 felii de cozonac, de la Mega Image: ”Nici nu-ți vine să-l mai mănânci”

Mihaela Moise a răbufnit pe TikTok. Jurnalista trage un semnal de alarmă în rândul comercianților și producătorilor unui lanț renumit de magazine alimentare din România. Iată suma incredibilă pe care a plătit-o pe trei felii de cozonac din Mega Image.

De când s-a retras din viața publică și a ales să se dedice în totalitate familiei sale, Mihaela Moise și-a îndreptat atenția către social-media. Jurnalista este activă pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu o parte din comunitatea sa mici activități din rutina sa zilnică. Recent, le-a povestit fanilor de pe Tik Tok cea mai recentă experiență pe care a trăit-o într-un magazin Mega Image din București. Katia, fiica jurnalistei, a avut poftă de cozonac, motiv pentru care a intrat în magazin și a avut parte de un șoc.

Cât costă un sfert de cozonac de la Mega Image

Jurnalista a găsit – la vânzare – pe rafturile magazinului un sfert de cozonac din gama de produse ”Gusturi românești”, marca proprie Mega Image, produse fabricate în România. Să cadă din picioare și nu alta. Pe ambalajul cozonacului era afișat prețul de 69.86 de lei. Mihaela Moise le-a spus utilizatorilor că nu ar fi cumpărat cozonacul dacă fiica ei nu ar fi avut poftă. În cele din urmă, la casa de marcat a mai fost aplicată o reducere de aproximativ 20 de lei.

La final, jurnalista a scos din buzunar 50 de lei pe un sfert de cozonac cu nucă și rahat. Dincolo de prețul mult prea mare pentru veniturile românilor de rând, atât ea, cât și Katia au fost mulțumite de gustul produsului, însă vedeta își susține punctul de vedere și consideră ca nu este admisibil ca trei felii de cozonac să coste atât de mult.

”Am intrat la Mega și Katia a cerut cozonac. Mega Image, sunteți extrem de nesimțiți! 70 de lei o bucățică de cozonac, mă?! Vă dați seama că nu cumpăram dacă nu cerea copilul. Îmi era poftă și mie că arata bine. Într-adevăr, când am ajuns la casă, am avut o reducere de… nu știu, 50 de lei am dat pe el, probabil că expiră. Nu vă dă nici dracu‘ 70 de lei pe el.

De unde să vă dea? Dintr-o pensie de 700 de lei să dea cineva 10% pe o bucățică de cozonac? O bucățică de cozonac, îl țin în palmă, trei felii fac din el. Incredibil, nesimțire maximă. Este foarte bun, dar 70 de lei să coste o bucățică de cozonac??? Nu e vorba că am sărăcit din ăștia 70 de lei, apreciez munca celor care l-au făcut, este extrem de bun, dar 70 de lei să coste un sfert de cozonac? Nici nu-ți vine să-l mai mănânci. Trist, foarte trist.”, a spus Mihaela Moise pe TikTok.