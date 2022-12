Mihaela Moise, experiență stranie. ,,Am visat că mi-o furase cineva...”

Mihaela Moise a avut parte de o experiență de-a dreptul șocantă pentru o mamă. Vedeta a născut-o în urmă cu câțiva ani pe Katia, rodul iubirii dintre ea și soțul ei. Cea mai mare dorință a unui părinte este ca propriul copil să fie mereu bine. Mihaela Moise a avut parte de un șoc în momentul în care a visat că fiica sa este răpită.

Totul s-a întâmplat în urmă cu aproximativ două săptămâni, spune vedeta. Ea a avut un vis straniu, în care fetița sa era răpită. Frica Mihaelei Moise a crescut în momentul în care a auzit-o pe cea mică rostind ceva ce i-a ridicat acesteia un semn de întrebare.

Mihaela Moise a visat că fiica sa a fost furată

In cadrul emisiunii ,,Xtra Night Show”, Mihaela Moise a povestit întreaga situație. Vedeta a mărturisit că visul care a speriat-o atât de tare s-a potrivit perfect cu ceea ce i-a spus, ulterior, fiica sa.

„Acum vreo două săptămâni, soțul se uita la meciuri și am visat că plâng în somn. Nu puteam să îmi revin. Am visat că mi-o furase cineva pe Katia. O găsisem în vis, dar n-am stat să îi dau detalii, că m-am culcat la loc. Zilele trecute, se juca în casă, eu singură cu ea și spunea ceva”, a declarat Mihaela Moise, la ,,Xtra Night Show”.

„Spunea ceva „policeman” și am auzit eu de poliție. După i-am zis: ,,Mami, dar ce spui tu acolo de poliție?”, că are o fobie de polițiști când îi vede pe stradă. Îmi zice: ,,Eram cu mami la magazinul de jucării și Fii, a dat un nume, m-a furat și m-a legat și după m-a găsit poliția cu mami”. Mi-a povestit visul în detaliu și am rămas șocată, pentru că eu nu am mai vorbit cu ea”, a mai spus vedeta.