Mihai de la 3 Sud Est a vorbit despre drama dublă din viaţa lui! Doctorii spuneau că are 5% şanse de viaţă

Mihai Budeanu, membrul trupei 3 Sud Est, a fost infectat în 2020 cu COVID-19 și se afla într-o stare critică la secția de Terapie Intensivă. La doar 44 de ani, fără afecțiuni preexistente cunoscute, artistul a dezvoltat o formă gravă a bolii, sfidând așteptările generale despre efectele virusului asupra persoanelor tinere și aparent sănătoase. Situația sa a declanșat un val de îngrijorare în rândul fanilor.

Internat timp de aproape o lună, Mihai a trecut prin momente de coșmar, cu șanse minime de supraviețuire, estimate la doar 5%. În acea perioadă, nu doar că s-a luptat cu boala în sine, dar a fost copleșit și de atacuri de panică, agravându-i și mai mult starea de sănătate.

În toamna anului 2020, Mihai Budeanu a trecut printr-o încercare extrem de dificilă după ce a fost diagnosticat cu COVID-19. A fost internat aproape o lună în secția de Terapie Intensivă, luptându-se pentru viața sa, cu medici care i-au dat doar 5% șanse de supraviețuire.

În ciuda prognosticului sumbru, Mihai a reușit să învingă boala, revenind treptat la viață. Din păcate, această perioadă a avut un impact puternic asupra familiei sale, iar mama sa, afectată profund de suferința fiului, s-a stins din viață la scurt timp după externarea acestuia. Pierderea acesteia a marcat profund viața artistului, adăugând o durere suplimentară la trauma prin care tocmai trecuse.

„Cel mai greu moment a fost perioada de Covid19. Eu am stat aproape o luna la ATI Medgidia. Am fost la un pas de final de viață. Părinții mei și soția au trecut prin suferință, dar cel de sus mi-a dat o șansă să revin lângă ei. Am suferit și eu foarte mult pentru că nu e ușor să ți se spună că mai ai 5% șanse la viață. La o lună de zile după ce mi-am revenit, mama s-a stins din viață. Ea s-a consumat foarte mult în perioada cât am stat la ATI și era cardiacă.

Am trecut de cele două suferințe, iar astăzi mă bucur de viață și de succes. Cu toți avem un destin și un singur lucru am învățat din perioada aceea: doar sănătatea își da puterea să realizezi totul și să te bucuri de familie, de viață, de tot. Amin!„, a declarat Mihai Budeanu, pentru Unica.ro