Fiul adoptiv al Luminiței Anghel, diagnostic dur din partea medicilor! Cu ce probleme se confruntă David Pușcaș: „Mi-a prescris o pungă de medicamente”

Fiul adoptiv al celebrei cântărețe Luminița Anghel, David Pușcaș, a avut parte o perioadă grea din cauza problemelor sale de sănătate. Tânărul a primit un diagnostic dur de la medici, iar ultimele luni au fost ca un test pentru el.

David Pușcaș (26 de ani) a mărturisit că a primit un diagnostic dur din partea medicilor. Fiul adoptiv al Luminiței Anghel a povestit că a avut parte de o luptă dificilă cu borderline, o tulburare de personalitate care se manifestă prin furie, crize și teama de a fi singur.

După ce a fost diagnosticat, David a trebuit să ia o mulțime de pastile pentru a-și regla emoțiile. Deși a început să se simtă mai bine în ultima lună, el a dezvăluit că nu a mai putut continua să meargă la psihiatru pentru tratamentul său din cauza problemelor financiare.

”În momentul ăsta viața mea e mult mai ok, n-am fost deloc bine în trecut, până acum o lună. Am fost pe antidepresive vreo patru luni, am fost pe pastile de reglare de emoții pentru că am fost diagnosticat cu bordeline. Am fost și la psihiatru, am mers vreo două săptămâni, dar n-am mai continuat pentru că n-am avut bani să le continui, însă mi-a prescris o pungă de medicamente”, a spus David Pușcaș, pentru Spynews.ro.

CITEȘTE ȘI: Fiul Luminiţei Anghel, în stare deplorabilă! David Puşcaş stă cu săptămânile nespălat pe dinţi şi corp: „Aştept să mă mănânce gândacii”

David Pușcaș, umbrit de trecutul său: „Toate aceste stări s-au produs din copilăria mea”

În urmă cu o lună, tânărul șoca pe toată lumea cu dezvăluirile din vlogurile sale. David mărturisea că nu se simte bine din cauza depresiei, care îl face să se simtă „ca o legumă infectă în pat și așteaptă să fie mâncat de gândaci, viermi și boli”. Acum, a mărturisit că toate aceste probleme care se țin lanț de el reprezintă o consecință a trecutului său.

”Toate aceste stări s-au produs din tot trecutul meu cu mama, din copilăria mea, toate au venit acum în viața de adult, abia acum la 25 de ani m-a lovit rău de tot, am realizat tot ce mi s-a întâmplat, un trecut oribil. Am început să mănânc prost, am ajuns pe pastile, Sarah JSun, prietena mea, care e ca îngerul meu păzitor, îmi e prietenă, soră, ce vrei tu, ea a urlat la mine ca să pun stop și să îmi revin”, a mai completat David, pentru sursa citată.

VEZI ȘI: Au îngropat securea războiului! David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, s-a împăcat cu mama sa: ”Acum suntem bine”