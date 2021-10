Au îngropat securea războiului! David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, s-a împăcat cu mama sa: ”Acum suntem bine”

Au îngropat securea războiului! David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, s-a împăcat cu mama sa după ani de certuri și acuzații dure.

Luminița Anghel l-a adoptat pe David și a încercat să îi ofere tot ce e mai bun, însă lucrurile s-au complicat odată cu perioada de adolescență a băiatului, care a devenit un tânăr problemă. După ani buni în care au avut conflicte și și-au adus reciproc acuzații dure, iată că cei doi au decis să îngroape securea războiului.

Joi, 7 octombrie, David Pușcaș i-a transmis un mesaj Luminiței Anghel cu ocazia zilei sale de naștere: ”Mami, te iubesc! Tot ce fac, fac prin tine și prin arta ta!”. Totodată, tânărul a dezvăluit că în momentul de față cei doi au o relație de mamă-fiu: ”Acum suntem bine, ne-am împăcat, suntem așa cum ar trebui să fie o relație mamă-fiu!”, a spus David pentru impact.ro.

Cu ce se ocupă acum David Pușcaș

Tânărul se întreține singur, însă a avut dificultăți pe plan financiar de-a lungul timpului. Acum… lucrurile par să se mai fi îndreptat. David Pușcaș lucrează la un site, pe calculator, și se descurcă mult mai bine cu cheltuielile.

De asemenea, tânărul a mărturisit că intenționează să se înscrie la cursurile unei școli de televiziune, pentru a deveni prezentator TV. (CITEȘTE ȘI: FIUL LUMINIȚEI ANGHEL, ÎN PERICOL! TÂNĂRUL A FOST SNOPIT ÎN BĂTAIE ȘI STRIGĂ DUPĂ AJUTOR)

”Lucrez de acasă, la un site. Este bine, iau salariu, mă ajută să îmi plătesc chiria, să am ce mânca, să am cu ce să mă spăla. Cu mama nu am mai vorbit deloc, de ceva timp, nu știu dacă există cale de împăcare între mine și ea, este incert totul.

Mi-am propus să fac, în viitorul apropiat, anumite cursuri speciale pentru televiziune, ele sunt sigur că mă vor ajuta să ajung acolo unde îmi doresc. Și asta datorită profesorilor buni care sunt. După aceea, mă voi gândi pe ce anume să merg: ori reporter, ori prezentator îmi doresc să fiu, însă iau totul cu pași mici și siguri”, a mărturisit David Pușcaș pentru sursa citată.