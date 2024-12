Stelian Ogică, bilet de 170.000 de euro la LOTO. Câte numere a pus de toți banii

Stelian Ogică a rămas în memoria românilor ca fiind primul câștigător al unui fabulos premiu la Loto 6 din 49, echivalentul unui milion de dolari, premiu pe care însă nu l-a încasat niciodată și care i-a adus mari probleme. Însă, aceasta nu a fost singura „cursă” pe care bărbatul a avut-o cu Loteria Română și a povestit acum totul la CANCAN Senzațional.

O nouă ediție a emisiunii CANCAN Senzațional a avut premiera, iar de această dată Stelian Ogică a fost invitatul lui Dan Diaconescu. Printre altele, cei doi au vorbit și despre episodul în care au adunat bani de la oameni pentru a juca la loto un bilet colectiv, cu mai multe numere. Cum s-a desfășurat totul și câte numere a jucat Stelian Ogică pe un bilet de 170.000 de euro.

Așa cum spuneam, în cadrul emisiunii CANCAN Senzațional, Dan Diaconescu și Stelian Ogică au rememorat perioada în care au vrut să demonstreze că extragerile loto nu sunt tocmai corecte. Iar pentru a face asta, cei doi au venit cu un plan ingenios, de a juca un bilet comun și au strâns bani de la oameni pentru asta.

Suma adunată a fost una copleșitoare, iar Stelian Ogică a jucat atunci un bilet de 24 de numere. Experimentul celor doi nu a mers exact cum se așteptau, însă a ținut publicul din România cu sufletul la gură.

„Deci în 2007 s-a întâmplat… În 2007, deci ar fi acum vreo 18 ani. Am strâns toți, am făcut un bilet comun, am strâns bani de la toți care s-au oferit să ne ajute la acel bilet comun. Am strâns vreo 7 miliarde și jumătate, care ar fi avut o valoare mult mai mare decât acum. Vreo 170.000 de euro. Dar dacă o pui așa în terenuri, ai fi putut lua vreo 15 hectare de teren, care acum ar fi fost vreo 100 de milioane de euro. Cea mai bună investiție care ar fi putut fi pe vremea respectivă…

Problema e că noi am strâns șapte, ca să înțeleagă toată lumea, noi am strâns șapte miliarde jumate de lei vechi, dar i-am strâns într-o seară, că dacă ar fi avut continuitate să ținem o săptămână, cred că strângeam de două ori premiul de la loto. Premiul de la loto era, mi-aduc aminte, vreo 14 milioane de euro.

Am zis așa, zic, Dane, îmi aduc aminte și acum, eu cred că am o idee să câștigăm marele premiu și zic că asta ar fi singura soluție. Zic uite cum facem. Strângem, facem un bilet comun ca să nu fie numai unul în pierdere și evident să fim mai mulți și în câștig, și o să jucăm 15, 20, 30 de numere, nu știu câți o să strângem.

Și am jucat 24 de numere. Am făcut anunțul ăsta, au început oamenii să vină, mi-aduc aminte că unii dădeau banii fără să… îi dădeau așa fără să aștepte să îi notăm, că noi am fost foarte bine organizați atunci, dacă știi, am făcut o mare listă, am scris frumos pe listă câțiva bani s-au dat… eram cel puțin 7-10 persoane în jurul listei, adică nu se putea face nicio șmecherie.

Din 24, unul ne-a ieșit. Și o persoană din Călăraș, mi-aduc aminte și acum, a câștigat cu 6 din 6, a câștigat 14 milioane de euro. Tot în ziua aia, când am pus bine biletul ăsta. Adică la extragere respectivă. Și atunci s-a dat biletul, la extragerea a ieșit biletul, că altfel făceam un alt program pentru săptămâna viitoare și era mult mai amplu și mult mai organizat atunci. Dar cum spuneam mai devreme, tot n-am fi câștigat.

Știu că era totul computerizat. Noi nu eram de acord cu asta și voiam ceva ca pe vremuri. Era Luis Lazarus, vârful de lance, care investiga acolo. Și am mers acolo, ne-au permis într-un fel, dar a fost o joacă, pentru că n-ai cum să vezi ce se întâmplă în calculator și ce dă calculatorul”, a povestit Stelian Ogică, la CANCAN Senzațional.