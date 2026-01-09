Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 9 ianuarie 2026. Vreme de iarnă autentică în România cu ger și ninsori extinse

Prognoza meteo azi, 9 ianuarie 2026. Vreme de iarnă autentică în România cu ger și ninsori extinse

De: Paul Hangerli 09/01/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 9 ianuarie 2026. Vreme de iarnă autentică în România cu ger și ninsori extinse
Iarnă autentică, sursa- Pixabay.com

Prognoza meteo azi, 9 ianuarie 2026. Azi va fi o zi autentică de iarnă în România, caracterizată prin temperaturi scăzute, ger pe timpul nopții și ninsori în special în centru, nord și în zonele montane. Sudul și litoralul vor avea o vreme ceva mai stabilă, însă frigul va fi prezent peste tot. Condițiile meteo impun prudență, în special în trafic și în zonele afectate de ninsoare și temperaturi foarte scăzute.

Vremea în România

La nivel național, maximele zilei se vor situa, în general, între -7 și 2 grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî frecvent sub -5 grade, mai ales în depresiunile intramontane și în nordul țării. Cerul va fi variabil spre mai mult noros, cu precipitații sub formă de ninsoare în centru, nord și la munte.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi foarte rece. Temperaturile maxime se vor încadra între -6 și -2 grade, iar minimele vor coborî până la -10 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, iar local sunt posibile ninsori slabe sau fulguieli, în special dimineața și seara.

Sud și Sud-Est

Regiunile sudice și sud-estice vor avea o vreme rece, dar relativ mai stabilă. Maximele vor atinge valori cuprinse între -1 și 1 grad Celsius, iar minimele se vor situa între -5 și -8 grade. Cerul va fi parțial noros, cu șanse reduse de precipitații.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vestul țării, temperaturile diurne vor fi apropiate de pragul de îngheț, cu maxime de 0–2 grade și minime nocturne de -4 până la -7 grade. Vremea va fi rece, cu cer variabil și posibilitatea apariției unor fulguieli izolate.

Est și Nord-Est

În est și nord-est, frigul va fi accentuat pe timpul nopții. Maximele zilei se vor situa în jurul valorii de 0 grade, iar minimele vor coborî până la -7 sau chiar -9 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, iar local sunt posibile ninsori slabe.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zona montană, iarna își va face simțită prezența din plin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -7 și -3 grade, iar minimele pot coborî sub -10 grade Celsius. Sunt așteptate ninsori, pe alocuri moderate, mai ales în zonele montane, unde se va depune strat de zăpadă.

Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea va avea o vreme rece, dar ceva mai blândă comparativ cu restul țării. Maximele vor ajunge la 1–3 grade Celsius, iar minimele vor coborî ușor sub 0 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, însă fără precipitații semnificative.

Vremea în capitală

În București, ziua va fi rece, cu o temperatură maximă de aproximativ 0–1 grad Celsius. Minima nocturnă va coborî până la -5 sau -6 grade. Cerul va fi parțial noros, fără precipitații importante, însă senzația de frig va fi accentuată dimineața și seara.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca, vremea va fi foarte rece, cu o maximă de aproximativ -6 grade și o minimă de până la -10 grade Celsius. Cerul va fi predominant noros, cu posibilitatea unor ninsori slabe.

La Timișoara, temperaturile vor atinge o maximă de circa -4 grade, iar minima va coborî spre -9 sau -10 grade. Vremea va fi rece, cu cer mai mult noros.

În Iași, maxima zilei va fi în jur de -2 grade Celsius, iar minima va coborî până la -7 grade. Sunt posibile ninsori slabe, mai ales în prima parte a zilei.

La Craiova, se vor înregistra temperaturi apropiate de 0 grade pe timpul zilei, cu o maximă de aproximativ 0 grade și o minimă de -5 sau -6 grade. Cerul va fi parțial noros.

În Constanța, vremea va fi rece, dar mai blândă decât în interiorul țării. Maxima va ajunge la 1–2 grade Celsius, iar minima va coborî până la -2 sau -3 grade. Cerul va fi variabil, fără precipitații importante.

La Brașov, temperaturile vor fi scăzute, cu o maximă de aproximativ -5 până la -7 grade și o minimă ce poate coborî sub -8 grade Celsius. Sunt așteptate ninsori, mai ales în zonele din jurul orașului.

