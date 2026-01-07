Acasă » Știri » Ce este furtuna Goretti. Ajunge în Europa de Vest în zilele următoare

Ce este furtuna Goretti. Ajunge în Europa de Vest în zilele următoare

De: Irina Vlad 07/01/2026 | 15:12
Ce este furtuna Goretti. Ajunge în Europa de Vest în zilele următoare
Furtuna Goretti face prăpăd în Europa/ sursă foto: captură video

Furtuna Goretti, denumită prima furtună a anului, a acoperit o parte din Europa într-un strat generos de zăpadă. Ninsori abundente au lovit zona Parisului miercuri, 7 ianuarie, în timp ce sudul Marii Britanii este de așteptat să fie cel mai grav afectat joi și vineri. Avertismentele de vreme rece acoperă o mare parte din Franța și Marea Britanie.

Furtuna Goretti aduce ninsori abundente, gheață și averse până la finalul săptămânii. Agenția meteorologică franceză Météo France a prevăzut ninsori în jumătatea nordică a țării, în timp ce Met Office din Marea Britanie a anunțat că avertismentele meteo vor continua în Scoția, dar vor fi ridicate mai târziu în cea mai mare parte a Angliei și Țării Galilor.

Furtuna Goretti face prăpăd în Europa

Vremea severă a provocat anularea zborurilor, perturbarea serviciilor feroviare și blocarea drumurilor în întreaga regiune. Haosul din transporturi s-a intensificat, compania olandeză KLM anulând miercuri, 7 ianuarie, 600 de zboruri din aeroportul Schipol din Amsterdam. Este a șasea zi consecutivă de criză pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa.

Autoritatea aviatică civilă franceză a instruit companiile aeriene să reducă cu 40% zborurile de pe principalul aeroport din Paris, Roissy-Charles de Gaulle, și cu 25% pe aeroportul mai mic, Orly. La Bruxelles, unele zboruri au fost anulate, iar operațiunile de degivrare au cauzat întârzieri suplimentare.

Vremea severă a închis sute de școli din Regatul Unit, după ce țara a înregistrat cele mai scăzute temperaturi ale iernii: – 12,5 grade Celsius, în Marham, comitatul Norfolk. În Țara Galilor, aproximativ 380 de școli au fost închise, 230 în Anglia și cel puțin 300 în Scoția.

În noapte de joi spre vineri (8-9 ianuarie 2026), a fost emisă o avertizare de cod galben de ninsori abundente în centrul și sudul Angliei și în Țara Galilor. O avertizare de cod portocaliu de vreme rea intră în vigoare joi, 8 ianuarie, în sud-vestul Angliei, valabilă până duminică, 11 ianuarie.

De unde vine denumirea furtunii Goretti

Furtunile din fiecare an sunt denumite în cadrul unei întruniri între Met Office și partenerii săi din Irlanda și Tările de Jos. Au fost trimise peste 50.000 de sugestii pentru acest sezon de iarnă, inclusiv propuneri din partea publicului larg, care au fost trimise către Met Éireann și KNMI.

Cu toate acestea, furtuna Goretti a fost denumită astfel de Meteo France, având în vedere că se preconizează că efectele cele mai puternice ale vremii nefavorabile se vor resimți în Franța. Deși cuvântul nu are o semnificație specială în limba franceză, originea sa provine de la o sfântă de origine italiană, de o importanță deosebită pentru Biserica Catolică.

Unde se închid școlile din cauza ninsorilor abundente. Țara în care vacanța va fi prelungită

Probleme pe aeroportul din Cluj-Napoca! Un avion nu a putut ateriza din cauza vremii. Ce măsură de urgență au luat piloții

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce a găsit o badantă de 50 de ani în seiful furat din casa pensionarului de 93 de ani, pe care îl îngrijea. Când a deschis ușița, a crezut că nu vede bine
Știri
Ce a găsit o badantă de 50 de ani în seiful furat din casa pensionarului de 93 de…
Manuela Hărăbor, mesaj dur pentru Bolojan după ce a văzut cât are de plătit pentru impozit: ”Cu părere de rău vă spun”
Știri
Manuela Hărăbor, mesaj dur pentru Bolojan după ce a văzut cât are de plătit pentru impozit: ”Cu părere…
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța! Amintiri din copilărie cu președintele României
Mediafax
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța! Amintiri din copilărie cu președintele României
Cum arată în interior casa DISTRUSĂ a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. A fost vandalizată în ultimul hal!
Gandul.ro
Cum arată în interior casa DISTRUSĂ a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. A...
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a...
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Adevarul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu...
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să...
Divorțul anului! Nicole Kidman se separă de Keith Urban: „Dificultăți conjugale și diferențe ireconciliabile”
Mediafax
Divorțul anului! Nicole Kidman se separă de Keith Urban: „Dificultăți conjugale și diferențe...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
Click.ro
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Digi24
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
Xiaomi, despre mașinile sale care își pierd roțile în accidente: Este vorba de o caracteristică, nu de un defect
Promotor.ro
Xiaomi, despre mașinile sale care își pierd roțile în accidente: Este vorba de o caracteristică,...
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Avioanele Ucrainei au acum „colți”: Sunt letale după ce au primit noi rachete aer-aer de 2 mil. de dolari bucata
go4it.ro
Avioanele Ucrainei au acum „colți”: Sunt letale după ce au primit noi rachete aer-aer de...
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și când va fi lansat
Go4Games
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și...
Cum arată în interior casa DISTRUSĂ a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. A fost vandalizată în ultimul hal!
Gandul.ro
Cum arată în interior casa DISTRUSĂ a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. A fost vandalizată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a găsit o badantă de 50 de ani în seiful furat din casa pensionarului de 93 de ani, pe care îl ...
Ce a găsit o badantă de 50 de ani în seiful furat din casa pensionarului de 93 de ani, pe care îl îngrijea. Când a deschis ușița, a crezut că nu vede bine
Manuela Hărăbor, mesaj dur pentru Bolojan după ce a văzut cât are de plătit pentru impozit: ”Cu ...
Manuela Hărăbor, mesaj dur pentru Bolojan după ce a văzut cât are de plătit pentru impozit: ”Cu părere de rău vă spun”
Crimă în Capitală! Un bărbat și-a ucis fratele pentru o datorie de 200 de lei. Ireal ce a făcut ...
Crimă în Capitală! Un bărbat și-a ucis fratele pentru o datorie de 200 de lei. Ireal ce a făcut imediat după
Cum arăta Emilia Ghinescu în tinerețe. S-a transformat total la 47 de ani!
Cum arăta Emilia Ghinescu în tinerețe. S-a transformat total la 47 de ani!
Otniela Sandu, pe perfuzii în vacanță! Ce-a pățit fosta lui Dobrincu în Bali: ”Nu credeam că ...
Otniela Sandu, pe perfuzii în vacanță! Ce-a pățit fosta lui Dobrincu în Bali: ”Nu credeam că poate fi așa de rău”
Până la ce dată pot românii să plătească impozitul cu reducere în 2026. Cât economisești, de fapt
Până la ce dată pot românii să plătească impozitul cu reducere în 2026. Cât economisești, de fapt
Vezi toate știrile
×