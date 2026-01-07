Ce este furtuna Goretti. Ajunge în Europa de Vest în zilele următoare

Furtuna Goretti, denumită prima furtună a anului, a acoperit o parte din Europa într-un strat generos de zăpadă. Ninsori abundente au lovit zona Parisului miercuri, 7 ianuarie, în timp ce sudul Marii Britanii este de așteptat să fie cel mai grav afectat joi și vineri. Avertismentele de vreme rece acoperă o mare parte din Franța și Marea Britanie.

Furtuna Goretti aduce ninsori abundente, gheață și averse până la finalul săptămânii. Agenția meteorologică franceză Météo France a prevăzut ninsori în jumătatea nordică a țării, în timp ce Met Office din Marea Britanie a anunțat că avertismentele meteo vor continua în Scoția, dar vor fi ridicate mai târziu în cea mai mare parte a Angliei și Țării Galilor.

Furtuna Goretti face prăpăd în Europa

Vremea severă a provocat anularea zborurilor, perturbarea serviciilor feroviare și blocarea drumurilor în întreaga regiune. Haosul din transporturi s-a intensificat, compania olandeză KLM anulând miercuri, 7 ianuarie, 600 de zboruri din aeroportul Schipol din Amsterdam. Este a șasea zi consecutivă de criză pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa.

Autoritatea aviatică civilă franceză a instruit companiile aeriene să reducă cu 40% zborurile de pe principalul aeroport din Paris, Roissy-Charles de Gaulle, și cu 25% pe aeroportul mai mic, Orly. La Bruxelles, unele zboruri au fost anulate, iar operațiunile de degivrare au cauzat întârzieri suplimentare.

Vremea severă a închis sute de școli din Regatul Unit, după ce țara a înregistrat cele mai scăzute temperaturi ale iernii: – 12,5 grade Celsius, în Marham, comitatul Norfolk. În Țara Galilor, aproximativ 380 de școli au fost închise, 230 în Anglia și cel puțin 300 în Scoția.

În noapte de joi spre vineri (8-9 ianuarie 2026), a fost emisă o avertizare de cod galben de ninsori abundente în centrul și sudul Angliei și în Țara Galilor. O avertizare de cod portocaliu de vreme rea intră în vigoare joi, 8 ianuarie, în sud-vestul Angliei, valabilă până duminică, 11 ianuarie.

De unde vine denumirea furtunii Goretti

Furtunile din fiecare an sunt denumite în cadrul unei întruniri între Met Office și partenerii săi din Irlanda și Tările de Jos. Au fost trimise peste 50.000 de sugestii pentru acest sezon de iarnă, inclusiv propuneri din partea publicului larg, care au fost trimise către Met Éireann și KNMI.

Cu toate acestea, furtuna Goretti a fost denumită astfel de Meteo France, având în vedere că se preconizează că efectele cele mai puternice ale vremii nefavorabile se vor resimți în Franța. Deși cuvântul nu are o semnificație specială în limba franceză, originea sa provine de la o sfântă de origine italiană, de o importanță deosebită pentru Biserica Catolică.

