Probleme pe aeroportul din Cluj-Napoca! Un avion nu a putut ateriza din cauza vremii. Ce măsură de urgență au luat piloții

Noul an nu a venit cu vești bune pentru iubitorii de vacanțe! Au fost probleme pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, unde mai multe zboruri au fost afectate de condițiile meteo nefavorabile și de incidente apărute în timpul apropierii de pistă.

Două incidente au fost înregistrate pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, în urma cărora aeronavele implicate nu au mai putut ateriza conform programului. Un zbor sosit din Istanbul a fost întors din drum din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, iar o altă aeronavă, care venea din Germania, a fost nevoită să se îndrepte către un alt aeroport după ce a intrat în contact cu un stol de păsări.

Avionul care decolase din Istanbul în jurul orei 08:30 a ajuns deasupra Clujului, însă nu a putut coborî pe pistă. După aproximativ o jumătate de oră de așteptare în aer, pilotul a decis anularea aterizării, din cauza ninsorii și a stării improprii a pistei.

Pentru siguranța pasagerilor și a echipajului, aeronava a fost redirecționată către aeroportul de plecare, unde a aterizat în jurul orei 11:30.

Cel de-al doilea incident a avut loc duminică, în jurul orei 14:00, când o aeronavă sosită din Germania a lovit un stol de păsări în timpul apropierii de aeroport. Din rațiuni de securitate, pilotul a ales să nu mai efectueze o nouă tentativă de aterizare la Cluj și a deviat zborul către aeroportul din Budapesta, unde avionul a ajuns fără probleme.

Conducerea aeroportului clujean a confirmat ambele incidente și a precizat că vor fi implementate măsuri suplimentare pentru creșterea siguranței și menținerea continuității traficului aerian, în ciuda condițiilor meteo dificile.

CITEȘTE ȘI: Prognoza meteo azi, 5 ianuarie 2026. Iarna nu cedează: România, sub nori și precipitații. Zonele în care vor crește temperaturile

Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună