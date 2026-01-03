Acasă » Știri » Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună

Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună

De: Anca Chihaie 03/01/2026 | 09:14
Într-un context economic în care costul vieții continuă să crească în marile orașe ale României, piața chiriilor rămâne unul dintre cele mai sensibile subiecte pentru studenți, tineri angajați și persoane cu venituri reduse. Totuși, începutul anului 2026 aduce o surpriză majoră: una dintre cele mai mari și mai dezvoltate urbane din țară ajunge să fie asociată cu una dintre cele mai mici chirii identificate pe piața imobiliară online.

Această ofertă scoate în evidență discrepanțele tot mai mari existente pe piața imobiliară din România. În timp ce în orașe precum Cluj-Napoca, București sau Brașov chiriile continuă să crească accelerat, ajungând la niveluri comparabile cu cele din Europa de Vest, apar ocazional exemple izolate care arată o realitate complet diferită.

O analiză realizată pe baza anunțurilor publice de închiriere, filtrate strict pentru garsoniere disponibile la închiriere și ordonate crescător după preț, indică o ofertă care iese complet din tiparele pieței actuale. Este vorba despre o garsonieră situată în municipiul Timișoara, cu o chirie lunară de doar 160 de lei, echivalentul a aproximativ 31 de euro. Prețul este considerabil sub media locală și națională, într-o perioadă în care, în mod obișnuit, chiriile pentru spații similare depășesc cu ușurință pragul de 250–300 de euro.

Chirie în Timișoara/foto: OLX

Locuința este amplasată în zona Dâmbovița, un cartier cunoscut pentru accesul relativ facil la mijloacele de transport în comun, unități de învățământ și spații comerciale. Deși nu este o zonă centrală, cartierul beneficiază de infrastructură urbană completă, ceea ce face ca prețul extrem de scăzut să fie cu atât mai surprinzător. Garsoniera are o suprafață utilă de 23 de metri pătrați și este situată la etajul 1 al unui imobil construit înainte de anul 1977.

Compartimentarea este semidecomandată, specifică multor locuințe construite în perioada comunistă, iar anunțul indică faptul că proprietarul este persoană fizică, ceea ce poate explica parțial lipsa unor costuri suplimentare sau a unei abordări comerciale agresive. De asemenea, apropierea de școli, magazine și stații de transport public reprezintă avantaje importante pentru potențialii chiriași, în special pentru cei care caută o soluție temporară de locuire la un cost minim.

