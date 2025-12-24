Acasă » Știri » Orașul din România în care îți poți cumpăra un apartament cu 2 camere, cu doar 15.000 de euro. Are 30 de metri pătrați

De: Irina Vlad 24/12/2025 | 17:25
Orașul din România în care îți poți cumpăra un apartament cu 2 camere, cu doar 15000 de euro. Are 30 de metri pătrați
În România există un oraș unde prețurile din piața imobiliară par să fi stat în loc. Un apartament cu două camere (de 30 de metri pătrați) se vinde cu 15.000 de euro. 

În anul 2025, prețurile de pe piața imobiliară din România au înregistrat record după record, ajungând la cele mai ridicate niveluri din ultimii ani, în special în Capitală și marile orașe din țară.

Orașul unde un apartament cu două camere se vinde cu 15.000 de euro

Chiar și în aceste condiții, în unele orașe mai mici din țară, cetățenii mai au încă posibilitatea să achiziționeze locuințe la prețuri destul de accesibile. Potrivit OLX, una dintre cele mai cunoscute platforme de vânzare-cumpărare, apartamentul de 15.000 de euro este situat în Petroșani, județul Hunedoara, oraș care – de-a lungul timpului – și-a căpătat statutul de „Capitala Jiului”.

Blocul este construit în perioada 1977-1990, iar prețul de vânzare a atras imediat atenția utilizatorilor. Apartamentul este situat la etajul 1 al blocului, semidecomandat, cu o suprafață de 30 de metri pătrați și dispune de două camere (living + dormitor), finisaje și mobilier în stare bună. De asemenea, zona în care se află imobilul în apropierea mai multor centre comerciale și acces rapid la mijloacele de transport în comun.

Apartamentul de 15.000 de euro se află în Petroșani, județul Hunedoara/ sursă foto: OLX

„Vând apartament 2 camere, acces rapid la transport în comun, magazine, parcuri și școala, ideal pentru a fi amenajat după propriul gust sau se poate utiliza și în starea lui. Finisajele și mobilierul în stare bună. Zona Aeroport paralel cu Aviatorilor Piata Dacia. Configurație: baie, living cu bucătărie + 1 dormitor”, se arată în anunțul vânzătorilui OLX.

Pisica-moștenitoare a lui Karl Lagerfeld are menajeră, stilist personal și doarme pe haine de lux! Choupette nu acceptă comenzi și trăiește ca o divă!

Cât costă un apartament în complexul rezidențial al lui Florin Tănase. Jucătorul de la FCSB, profit uriaș!

 

