Orașul din România care încape într-un bloc. Gluma devenită virală

România are numeroase orașe cu populație redusă, deoarece, în lipsa locurilor de muncă și a oportunităților economice, mulți locuitori aleg să plece spre marile centre urbane în căutarea unui trai mai bun. Acest fenomen a dus, în timp, la depopularea unor localități mici, care au ajuns să fie cunoscute mai degrabă pentru dimensiunea lor decât pentru numărul de locuitori.

Populația orașului Băile Tușnad, considerat cel mai mic oraș din România, se poate spune, într-o notă ironică, că toți locuitorii ar putea încăpea într-un singur bloc de locuințe, tocmai din cauza numărului scăzut de persoane. Este important de subliniat că este vorba despre o situație ipotetică, căci în România nu există astfel de de clădiri reale construite cu acest scop, în comparație cu alte state.

Exemple concrete există însă în alte părți ale lumii. De pildă, în orașul Whittier, din Alaska, întreaga populație trăiește într-o singură clădire. Aceasta adăpostește aproximativ 224 de persoane și include facilități esențiale precum un magazin, o biserică și chiar o secție de poliție, comunitatea fiind izolată de restul lumii pentru mare parte din an, din cauza temperaturilor nu foarte prietenoase.

Locuitorii din Băile Tușnad ar putea locui într-un singur bloc

Atunci când se vorbește despre o comunitate extrem de mică, care ar putea încăpea simbolic într-un singur bloc, exemplul cel mai des invocat rămâne Băile Tușnad, din județul Harghita, cu aproximativ 1.300 de locuitori. Deși în multe localități există blocuri mici, cu puține etaje și apartamente. Pentru populația orașului ar fi nevoie de un complex mult mai mare, care să ofere numeroase facilități.

Această comparație a apărut în contextul menționării recente a Băilor Tușnad drept cel mai mic oraș din România și a generat reacții amuzante și comentarii ironice pe rețelele de socializare.

