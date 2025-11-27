Acasă » Știri » Noua fraudă care îi vizează pe locatarii de la bloc! Atenție, români, riscați să rămâneți fără banii agonisiți

De: Mirela Loșniță 27/11/2025 | 14:32
Sursă: Pixabay

Toată lumea este de părere că tehnologia modernă ne face viața mult mai ușoară. Totuși, acest confort vine și cu foarte multe riscuri și posibile probleme. În ultima perioadă, în România, asociațiile de proprietari și locatarii de la bloc au devenit ținta unui nou val de fraude cibernetice, iar cei care nu sunt atenți pot pierde sume importante de bani.

Românii care stau la bloc trebuie să fie atenți la o nouă metodă prin care escrocii încearcă să-i păcălească. Aceștia trimit facturi false prin SMS, e-mail sau chiar pe WhatsApp. Pentru a părea credibile, mesajele includ logo-uri imitate perfect, formulări care par oficiale și link-uri către pagini de plată create special pentru a fura bani.

De asemenea, escrocii folosesc texte menite să inducă panică și să convingă oamenii să plătească mai repede acele sume de bani. Aceștia folosesc expresii precum „Plătiți în 24 de ore sau veți fi deconectați”, iar persoanele care nu verifică atent astfel de mesaje riscă să cadă rapid în capcană.

Scopul este de a avea acces la datele bancare ale oamenilor, pentru a putea apoi să le golească conturile. Experții de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Asociația InfoCons au trimis avertizări românilor.

„Atacatorii cibernetici pot trimite notificări privind „restanțe”, „regularizări urgente” sau „facturi neplătite”, în numele unor furnizori de energie, apă, gaze sau internet. Aceștia copiază logo-urile companiilor, folosesc formulări oficiale și includ link-uri către pagini de plată false, unde solicită reintroducerea datelor cardului sau autentificarea prin coduri primite prin SMS. Scopul lor? Să obțină acces la datele tale financiare și să efectueze tranzacții în numele tău”, au spus experții.

Mai mult, băncile atrag atenția că, odată ce banii au fost transferați în conturile false ale escrocilor, șansele de a-i mai recupera sunt extrem de mici. Este important de menționat ca cei care primesc astfel de mesaje să nu plătească nimic, ci să intre direct pe platforma furnizorului pentru a verifica dacă au ceva de plată sau nu.

