Vedetă din România, ținta escrocilor! I-a fost furată imaginea pentru o reclamă falsă: „Nu credeți vreodată așa ceva”

De: Denisa Iordache 17/11/2025 | 20:35
Vedetă din România, ținta escrocilor. Sursă: Pixabay
Sore a fost victima escrocilor! Artista de la noi s-a confruntat cu o situație tot mai des întâlnită în rândul vedetelor și a tras un semnal de alarmă pentru a-și atenționa fanii. Cum i-a fost imaginea folosită? Află în rândurile de mai jos!

Tot mai multe vedete de la noi au semnalat că imaginile lor au fost folosite pentru promovarea unor produse, însă fără acordul lor. Aceste practici trebuie să înceteze pentru ca lumea să nu mai fie păcălită de escroci, așa că persoanele publice vizate le-au atras atenția fanilor mereu.

Sore, victima escrocilor

Sore a descoperit că un cont de Facebook care pretinde că este ea promovează un remediu ”minune” de slăbit. Artista a vrut să clarifice că nu se află ea în spatele contului, pentru ca oamenii să nu devină victimele acestor escroci.

Vedeta a ținut să precizeze că nu a folosit vreodată astfel de remedii și nici nu promovează așa ceva. Ea a mărturisit că a avut probleme cu greutatea doar în perioada în care a fost însărcinată, în urmă cu 10 ani.

„Aceasta este doar una dintre postări. Vă rog, nu credeți vreodată așa ceva. Nu am avut și nu am folosit/promovat așa ceva, cum de altfel nici nu am avut probleme cu greutatea (în afară de perioada sarcinii, acum 10 ani), kilograme pe care le-am dat jos normal, în ritmul corpului)”, a scris Sore pe Instagram.

Postarea făcută de Sore. Sursă: Instagram

Din păcate, aceste cazuri sunt din ce în ce mai des întâlnite. Escrocii se folosesc de notorietatea vedetelor pentru a-și vinde produsele false, reușind să le câștige încrederea românilor. Bianca Drăgușanu, Adelina Pestrițu și Irina Loghin sunt doar câteva dintre numele care au fost folosite de escroci.

