Monica Anghel, victima unei înșelătorii de proporții! O fostă colegă de-a ei a ajuns la spital

Monica Anghel trece printr-o situație de-a dreptul halucinantă, de mai bine de un an. Artista, depășită de situație, a simțit nevoia să tragă un semnal de alarmă și să îi avertizeze pe cei care pot deveni victime ale acestor escroci. Iată despre ce este vorba!

De mai bine de un an, imaginea Monicăi Anghel este folosită în mod ilegal în diferite reclame înșelătoare, iar acest lucru a afectat-o profund pe artistă. Majoritatea spoturilor mincinoase din online fac referire la produse de slăbit pe care cântăreața nu le-a folosit și nici nu le recomandă.

Monica Anghel, victima unei înșelătorii de proporții

Monica Anghel a povestit despre înșelătoria la care a fost supusă în ultimul an. Artista a mărturisit că imaginea și vocea ei au fost folosite pentru promovarea unor produse, fără acordul ei. Videoclipurile ar fi unele generate cu ajutorul inteligenței artificiale, iar utilizatorii care nu recunosc un fals pot fi păcăliți foarte ușor.

Artista a vrut să îi avertizeze pe toți cei care se pot lăsa păcăliți de aceste reclame false care par foarte reale.

Se pare că este vorba de o persoană care se folosește de imaginea Monicăi Anghel pentru a promova produse de slăbit. Evoluția uimitoare a artistei este cunoscută: a slăbit 40 de kilograme cu ajutorul unei diete și a unui stil de viață sănătos, aspect ce contribuie la reușita acestei înșelătorii din mediul online.

Artista nu promovează produse pentru slăbit

În videoclipul despre care Monica Anghel a vorbit, escrocii se folosesc de imaginea artistei pentru promovarea unor produse care elimină în mod miraculos ridurile.

„Apăream eu, cu vocea puţin schimbată evident, dar buzele se mişcau ca şi când eu vorbeam. Practic mi-a fost furată imaginea, identitatea, vocea, absolut tot şi vezi, Doamne, eu aş promova nu ştiu ce prostii”, a declarat Monica Anghel pentru Antena 3 CNN.

În reclama falsă se regăsesc următoarele afirmații:

„Și eu am avut riduri groaznice, dar am găsit un produs care mi-a rezolvat problema în câteva săptămâni. Reduce ridurile de pe frunte, pungile de sub ochi, șterge ridurile și pielea flască şi ridată”

Mai mult, una dintre victimele acestei reclame false a fost chiar una dintre fostele colege de liceu ale artistei. Femeia i-a mărturisit Monicăi Anghel că a ajuns la spital după ce a folosit acel produs.

„Exact da, asta mi s-a întâmplat cu o fostă colegă de-a mea de liceu pe care am întâlnit-o întâmplător şi mi-a spus lucrul acesta. Cu picăturile alea la care faci tu reclamă am ajuns la spital”, a mai spus Monica Anghel.

