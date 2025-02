Angela Similea, victima infractorilor! Mesajul ei disperat: „Vreau să clarific și să neg ferm participarea mea în...”

Angela Similea este victima unei escrocherii în mediul online. După ce Irina Loghin a fost expusă la o campanie de dezinformare bazată pe inteligența artificială, și artista a ajuns în centrul unei situații similare. Celebra solistă de muzică ușoară a descoperit că imaginea ei a fost folosită fără acord într-o reclamă pentru un produs cosmetic difuzată online.

După ce Irina Loghin a fost expusă la o campanie de dezinformare bazată pe inteligența artificială, și Angela Similea se confruntă în prezent cu această problemă. Celebra interpretă de muzică ușoară și-a exprimat nemulțumirea față de această practică și a clarificat faptul că nu și-a dat acordul în legătură cu utilizarea imaginii sale în scop publicitar.

Celebra interpretă de muzică ușoară a vrut să clarifice situația pentru ca oamenii să nu se lase păcăliți și să achiziționeze acest produs. Angela Similea le-a transmis tuturor celor care o urmăresc că nu are nicio legătură cu această reclamă și nu a încurajat pe nimeni să folosească anumite produse.

„Dragii mei, vreau să clarific și să neg ferm participarea mea în videoclipurile create cu ajutorul inteligenței artificiale, în care se folosește imaginea mea pentru a face reclamă unui anumit produs. Nu mi-am dat consimțământul pentru utilizarea imaginii mele în acest context și consider acest lucru o încălcare a drepturilor mele. De asemenea, vreau să subliniez că nu am sfătuit pe nimeni să folosească anumite produse. Vă asigur că nu am nicio legătură cu produsul promovat în aceste videoclipuri și nu am fost implicată în realizarea acestor reclame. Vă rog să ignorați orice material vizual sau informațional care implică imaginea mea în acest scop.Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru susținerea constantă! Angela Similea”, este mesajul transmis de Angela Similea pe rețelele de socializare.