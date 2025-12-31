Acasă » Știri » Veste proastă pentru toți pensionarii, chiar pe 31 decembrie. Ce se întâmplă cu pensiile lor, din ianuarie

De: Simona Tudorache 31/12/2025 | 11:22
Vârstnicii mai au de ceva de așteptat până vor intra în posesia pensiilor, deși nu primesc niciun leu în plus la început de an. Sumele vor ajunge la Poștă pe 5 ianuarie, dar le vor fi virate acasă începând cu 8 ianuarie, având în vedere că 6 și 7 sunt zile libere legale.

În general, pensionarii își primesc veniturile în fiecare lună între 1-15. Situația se schimbă când intervin zile libere. Cei care au optat pentru plata prin card bancar primesc pensia în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de 13.

Vârstnicii își primesc pensiile cu întârziere

Au cheltuit pentru sărbători din puținul lor, iar acum au de tras. Pensionarii trebuie să mai rabde puțin pentru sumele care li se cuvin. Pensiile vor livrate cu întârziere la început de an, așa cum se întâmplă, de fapt, de fiecare dată în această perioadă.

„La început de an, situația diferă față de restul perioadei, în principal din cauza limitărilor bugetare și a procedurilor Ministerului Finanțelor. În mod obișnuit, banii destinați pensiilor sunt virați către Poșta Română cu câteva zile înainte de sfârșitul lunii (de obicei pe 27 – 28 ale lunii), ceea ce permite planificarea și organizarea distribuției, precum și stabilirea nivelului administrativ necesar pentru plata pensiilor, în mod normal, la începutul lunii. În schimb, la început de an, Guvernul, prin Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor și Casele Județene de Pensii, nu pot vira aceste sume înainte de 1 ianuarie, ceea ce explică decalajul în programul de plată față de restul lunilor”, a spus Ștefan Valentin, director general al Poștei Române, pentru Digi24.

Pensiile trebuie să ajungă în conturile Poștei pe 5 ianuarie, altfel întreg procesul ar putea suferi întârzieri.

„Dacă sumele nu ajung în conturile Poștei Române din partea Caselor Județene de Pensii pe 5 ianuarie, procesul de distribuire se complică. În mod obișnuit, odată ce banii sunt virați, Poșta Română emite ordine către băncile comerciale pentru procurarea numerarului, iar fondurile sunt apoi transportate de o companie privată de la casieriile băncilor către unitățile poștale. Întregul proces necesită cel puțin o zi lucrătoare, ceea ce poate întârzia livrarea pensiilor către beneficiari”, precizează Ștefan Valentin.

Foto: Pixabay

×