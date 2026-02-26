Marius Urzică, acuzat că și-a chinuit soția pentru bani. Val de critici după finala Power Couple de azi-noapte

Finala emisiunii Power Couple 2026 a stârnit un val de reacții în mediul online, după ce telespectatorii au fost martorii unei probe extraordinar de grea. Echipele finaliste formate din Simona și Marius Urzică, Maria și Oase și Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au trecut printr-o probă care i-a pus în dificultate atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere psihic. De la determinare și hotărâre, până la a bate în retragere a fost un singur pas pentru echipa formată din Simona și Marius Urzică, după ce aceasta a fost vizibil afectată de schimbările bruște la care a fost expusă în timpul competiției.

După încheierea emisiunii au apărut și comentarii la adresa cuplului finalist format din Simona și Marius Urzică. Cu toate că cei doi au luptat pentru a câștiga marele premiu și au dat dovadă de putere și voință, se pare că acest lucru nu a fost îndeajuns și nu a scuzat prezența atacurilor în mediul online la adresa cuplului.

Marius Urzică, acuzat că și-a chinuit soția pentru bani

În timpul ultimei probe, concurenții au fost puși în dificultate. Aceștia au fost suspendați în aer și au ținut, împreună, o geantă a cărei greutate creștea o dată cu adăugarea a câte unui lingou de aur. Pentru a crește brutalitatea probei, finaliștii au fost expuși în același timp și la factori externi, care imitau anotimpurile anului.

De la pusee de căldură, la ploaie și la frigul iernii nu dura foarte mult, iar această schimbare bruscă a anotimpurilor a afectat grav echipa formată din Simona și Mairus Urzică:

„Mai poți, mama? Zi-mi dacă nu mai poți”, i-a spus Marius soției sale. „Nu prea”, i-a răspuns aceasta. „Nu mai pot, Marius”, a mai adăugat Simona „Haide, mami, mai ține”, a încurajat-o Marius.

Chiar dacă Marius a încercat să își motiveze soția, acesta a recurs la un gest decisiv care i-a scos din competiție: a dat drumul genții. Totuși, atunci când Marius a văzut că Simona tremură incontrolabil, a renunțat la încurajări și a decis să iasă din competiție, abandonând toată munca pe care cei doi au depus-o de-a lungul sezonului.

Fanii au intervenit și l-au arătat cu degetul pe Marius, motivând că acesta ar fi trebuit să ia atitudine înainte ca soția lui să ajungă într-o stare critică. Iată câteva dinte comentariile fanilor, lăsate pe pagina oficială de Facebook a show-ului:

„Îmi doream să câștige fam. Urzică, dar după cum a procedat Marius m-a dezamăgit enorm, am plâns când am văzut-o pe Simona implorându-l să renunțe că nu mai poate. A fost foarte egoist. Ar fi trebuit să ia exemplu de la Banică. Deci mă bucur că au câștigat Oase și Maria.” „M-a dezamăgit Marius Urzică. Nu aș fi crezut să își chinuie soția în așa hal.” „Adevărat, foarte dezamăgită am fost. Să nu o înțeleagă și cum mai plângea Simona…” „A fost o gândire egoistă, el concura în pereche, normal trebuia să fie pe aceeași lungime de undă cu Simona. Calcă pe cadavre să obțină ceea ce-și dorește.” „Ce a făcut Urzică e de toată jena și din ham poate nu ieșeau, dar el tot trăgea către el, se mișca mereu. Păcat de Simona, sincer.” „Rușine mare! O dezamăgire totală pentru omul și soțul Urzică. Erai soț acolo, ea era cea mai importantă, nu premiul! Am plâns de mila ei, ceva rău!”

