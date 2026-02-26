Acasă » Știri » Ce ritual zilnic are Cătălin Măruță de când nu mai prezintă emisiunea de la PRO TV: „Nu simți că e o presiune pe tine”

Ce ritual zilnic are Cătălin Măruță de când nu mai prezintă emisiunea de la PRO TV: „Nu simți că e o presiune pe tine”

De: Iancu Tatiana 26/02/2026 | 11:07
Ce ritual zilnic are Cătălin Măruță de când nu mai prezintă emisiunea de la PRO TV: „Nu simți că e o presiune pe tine”
Cătălin Măruță, vacanță exotică alături de familie
După ce Cătălin Măruță a părăsit lumea televiziunii, acesta nu a stagnat și are parte de o viață la fel de alertă ca și înainte. În viața sa au avut loc o mulțime de realizări din punct de vedere profesional, chiar dacă acesta a trecut prin schimbări majore. Recent, fostul prezentator a semnat un contract important cu o rețea de telefonie mobilă, dar a și atins, împreună cu soția și echipa acesteia, un nou record de vânzări, după ce biletele pentru concertul Andrei de la Sala Palatului s-au epuizat în 60 de minute. Putem spune că, după plecarea din televiziune, Cătălin Măruță este mult mai implicat în viața de familie.

Cătălin Măruță participă la diverse activități și și-a schimbat stilul de viață. Acesta a declarat că a modificat programul meselor și că acordă o atenție mai sporită mișcării.

Ce ritual zilnic are Cătălin Măruță după era PRO TV

„Sunt atent la alimentație, încerc să nu mai mănânc după ora 18 și când am timp, adică dimineața, fac câte 10.000 de pași legați. Las copiii la școală la ora șapte, apoi de la ora opt la ora nouă merg în pădure să fac mișcare, și după merg să mai rezolv lucruri care țin de podcastul Acasă la Măruță, diverse întâlniri, lucruri care țin de partea profesională”, a spus Cătălin Măruță pentru Viva.ro.

Pe lângă concentrarea îndreptată către noul stil de viață, acesta susține că se dedică întru-totul, împreună cu soția sa, Andra, în creșterea copiilor. Se pare că cei doi soți știu exact cum să-și gestioneze timpul și ajung la un punct comun în ceea ce privește misiunile pe care le au față de cei doi copii.

„Câteodată ducem copiii împreună la școală, ea îi ia de cele mai multe ori. Seara, când au activități, îi duc eu. Ne împărțim foarte bine sarcinile, fix ca orice altă familie din România care are doi copii iar părinții au serviciu: „Du-i tu la înot, hai că trec eu să-i iau de la film, du-i tu la mall…” Cam așa (râde). Important este că există o comunicare foarte bună și atunci ne facem cu ușurință programul comun”, a mai menționat Cătălin Măruță pentru Viva.ro.

Cătălin Măruță și David. SURSA FOTO: Social media.
Cătălin Măruță și David. SURSA FOTO: Social media

Cătălin Măruță s-a implicat și în activitățile tată-fiu și a mers cu David la pescuit, în timpul vacanței din Dubai. Chiar dacă se află într-o escapadă, acesta a ales să se trezească de dimineață și să îi ofere fiului său o amintire de neuitat.

„Astăzi, m-am trezit la 5 dimineața… iar la 5:30 eram deja pe drum spre o experiență pe care o s-o țin minte mult timp: prima ieșire la pescuit cu David. A fost liniștea aceea de dimineață devreme, în care nu trebuie să spui multe. Între doi pești, în tăcerea aia simplă, parcă se spun cele mai importante lucruri. Am stat unul lângă altul, am râs, ne-am concentrat… și la final, David a câștigat clar: 12 pești pentru el, 5 pentru mine. Dar dincolo de scor, am câștigat amândoi ceva mult mai valoros, timp împreună, amintiri și sentimentul ăla că suntem exact unde trebuie”, a spus Cătălin Măruță pe pagina sa de socializare.

×