Cristian Andrei rupe tăcerea la trei luni după scandalul care a zguduit România: “O femeie reușește să-l facă pe bărbat să se piardă cu firea”

Este interviul pe care o țară întreagă l-a așteptat cu sufletul la gură. La trei luni de la scandalul care i-a schimbat radical viața, doctorul Cristian Andrei vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre fosta relație cu femeia care l-a acuzat de abuz. Totul despre triunghiul amoros în care a fost implicat, dar și despre cea de-a doua persoană care i-a adus acuzații grave, explicațiile și partea de adevăr a psihoterapeutului, vor curge în rândurile de mai jos.

Psihoterapeutul Cristian Andrei a ținut primele pagini ale ziarelor în scandalul care a zguduit România. În urmă cu trei luni, mai multe foste paciente l-au acuzat pe celebrul doctor că le-a abuzat, însă în ciuda valului de învinuiri, Cristian Andrei a ales să nu ofere niciun punct de vedere, până acum. Este exclusivitatea momentului, iar CANCAN.RO a vorbit pentru prima dată cu medicul despre întreaga situație.

Dr. Cristian Andrei: „E greșit față de mine”

CANCAN.RO: Mi-ați spus că din cauză ați încheiat relația, că se punea problema căsătoriei, s-a născut ostilitatea femeii față de bărbatul la care nu mai are acces. Asta este despre persoana cu care ați avut o relație romantică. Au fost niște ani diferență între încheierea relației și momentul în care s-a dus la PressOne. Câți ani ar putea să fie?

Cristian Andrei: Cred că mai mult de 7 ani.

CANCAN.RO: Credeți că a fost o dorință de răzbunare?

Cristian Andrei: Eu nu vorbesc de rău niciodată o persoană cu care am fost apropiat. Nu știu dacă e vorba despre o răzbunare, nu cred. Cred că e vorba despre un fel de durere a unei persoanee care a fost făcută să te iubească și nu a mai avut o continuare așteptată de ea. În momentul în care afli că are pe altcineva și că sunt niște planuri de viață, te retragi. A fost prematur, dar e adevărat că nu am apucat să-i cer iertare pentru asta, nu aștept să mi se ceară mie iertare, dar nici eu nu am apucat să fac asta, dar unul dintre lucrurile cae mă doare destul de sistematic în perioada asta e că sunt oameni care pretind că le-am greșit, dar niciodată nu au venit să vorbească cu mine despre asta. E greșit față de mine. Să-mi spună că le pare rău că au făcut asta, asta am avut în cap, îți spun ce s-a întâmplat cu mine, îmi spui ce s-a întâmplat cu tine. Te trezești așa, dintr-un lucru frumos, într-un lucru foarte urât. Și mecanismul este următorul, din ce am înțeles eu de-a lungul carierei. Am înțeles că dacă faci niște lucruri frumoase cu un om și ai niște sentimente frumoase pentru un om, în momentul în care mai faci lucruri frumoase și pentru alt om, acesta începe să te urască. Și este o meteahnă, în România, cel puțin, foarte răspândită printre femei, pentru că trăiesc această neputință. Acum scriu la Harta Bărbatului, pentru femeile care fie sunt castratoare, fie se înrăiesc din iubire, asta nu se mai numește iubire, când tu ajungi să-l ataci pe omul de care ai fost îndrăgostit sau încă mai ești. E ceva în neregulă aici.

CANCAN.RO: Spuneați că se punea problema căsătoriei. Am înțeles că vă presa și dumneavoastră ați încheiat relația.

Cristian Andrei: Nu, era vorba de căsătoria dintre ea și prietenul ei de atunci. Iubirea produce niște efecte foarte ciudate, uneori urâte. Când cineva te iubește și tu iubești pe altcineva, acea persoană începe să te urască. Când tu iubești pe cineva și mai iubești încă pe cineva, se supără. Și în prietenie e valabil. Cum e posibil ca prietenia sau iubirea să genereze ceva atât de urât? E o societate bolnavă și am de gând să vorbesc despre asta.

CANCAN.RO: E vorba de un triunghi amoros în cazul ăsta.

Cristian Andrei: Da, e un triunghi amoros.

CANCAN.RO: Despre cea de-a doua persoană, care a vrut să se răzbune, tot psiholog. Spuneați că ați consiliat-o și din respect pentru bărbatul de lângă ea, cu care s-a și căsătorit, nu ați avut niciun gând sexual față de ea. Practic, doar respectul față de partener v-a anulat orice gând sexual?

Cristian Andrei: Există și lucruri mai sus de principialitate, cea socială, convențională. Acest fairplay, acest respect reciproc, iar între bărbați există asta. Oricât de mult ar vrea femeia lui, nu ai ce să cauți cu ea, iar eu am respectat asta. Faptul că nu s-au întâmplat lucruri e unul ditre efectele acelea ciudate ale atracției dintre oameni.

„Nu mă gândesc la oamenii care mă urăsc”

CANCAN.RO: Eu pot să deduc că persoana respectivă v-a făcut avansuri, iar dumneavoastră ați refuzat-o.

Cristian Andrei: O femeie nu face avansuri, o femeie speră. Uneori acțiunile ei sunt altele decât știe ea că ar trebui să facă. Psihologia abuzului este foarte fină și diferită față de ceea ce se spune oficial. În cartea mea, vorbesc și despre cum bărbații sunt abuzați din punct de vedere emoțional, despre cum o femeie reușește să-l facă pe bărbat să se piardă cu firea, îl seduce, se pregătește pentru asta, joacă roluri, dar nimeni nu-și pune problema ce înseamnă asta pentru un bărbat. Ne-am obișnuit să îi acuzăm pe bărbați pentru acțiunile lor. Iar femeii nu i s-a permis să tragă spre ea pe cineva, dar se injectează, se mulează la haine și o face cu multă obstinație, și nu îi spune nimeni nimic, până acționează bărbatul. Avem de dezbătut aceste lucruri, este prea multă ipocrizie, să dai vina pe bărbat pentru ce ție, ca femeie, nu ți se întâmplă, mi se pare cinic.

CANCAN.RO: Încerc să-mi dau seama dacă această a doua femeie a dorit să se răzbune și v-a denunțat.

Cristian Andrei: Nu voi vorbi despre asta, dar știu foarte bine mecanismele și ce s-a întâmplat. Nu mai suspectez pe nimeni, nu mă gândesc la oamenii care mă urăsc. Eu am fost un om iubit, am știut să mă fac iubit. Îmi pare rău pentru oamenii care mă urăsc.

CANCAN.RO: Vi s-a întâmplat să se îndrăgostească multe paciente de dumneavoastră?

Cristian Andrei: De mine s-au îndrăgostit foarte mulți oameni, foarte mulți copii, care veneau și țopăiau în cabinet. Mulți bărbați, care voiau să vorbească cu mine, până și cele două cățelușe labrador sunt îndrăgostite de mine. Am fost un om iubit și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, și probabil voi mai fi iubit, este unul dintre lucrurile care mă fac să mă gândesc că nu am trăit degeaba. Am acest defect, pe care vreau să îl corectez, îi fac pe oameni să mă iubească, apoi nu mai am timp pentru ei și astas-a întâmplat din cauza acestui profil mediatizat. Nu este o viață ușor de trăit. Am sperat să nu mă perd cu firea într-o astfel de situație. Pentru că timpul meu pentru oameni s-a micșorat, au început să-și dea cu presupusul, au început să fie frustrați și îmi pare rău că s-a întâmplat așa.

