Acasă » Știri » Nicușor Dan, executat silit! Bunurile pentru care președintele României nu și-a plătit impozitul

De: Iancu Tatiana 26/02/2026 | 10:34
Nicușor Dan
Nicușor Dan este executat silit, după ce acesta nu și-a achitat impozitul pentru terenul de 7.460 mp din Predeal, potrivit Gândul.ro. În urma investigației jurnaliștilor, pe lângă sustragerea de la plata terenului, acesta ar fi făcut uz de fals în declarații. Dacă Președintele Nicușor Dan a făcut acest lucru, acesta dă dovadă de opusul a ceea ce înseamnă transparență, adevăr și respectarea legilor țării pe care o conduce.

Mai mult decât atât, povestea despre terenul pe care îl deține ar fi falsă, asta după ce Gândul.ro a publicat o investigație în care arată că terenul intravilan pe care acesta îl menționase în declarația sa de avere din data de 13 iunie 2025, este, de fapt, extravilan.

Nicușor Dan, executat silit

Terenul intravilan de 7.460 de mp din Predeal, județul Brașov, este de fapt extravilan. Președintele României a declarat existența lui în declarația de avere pe care a depus-o la începutul verii trecute. Totuși, Gândul.ro a arătat cum este încadrat terenul, de fapt, dar a și publicat imagini din care reiese clar că terenul Președintelui nu se încadrează în standardele unui teren de acest fel.

Declarația de avere a Președintelui. SURSA FOTO: Gândul.ro
Mai mult de atât, dacă Președintele a declarat că terenul este extravilan, așa cum este încadrat în Planul Urbanistic General, acesta ar trebui sancționat. Diferența dintre un teren intravlian și unul extravilan – pe lângă scopul bine definit pe care îl au: agricultura și, respectiv, construirea unor locuințe – constă și în impozitele pe care trebuie să le plătească.

Terenul Extravilan menționat în acte. SURSA FOTO: Gândul.ro
Președintele Nicușor Dan este executat silit și are de plată în anul 2026 o sumă în valoare de 280 de lei, dintre care 265 de lei pentru impozitul pe teren, iar 15,46 lei pentru recuperarea cheltuielilor în cursul procesului de executare silită, potrivit informațiilor publicate de Gândul.ro.

Președintele a declarat în urmă cu 10 ani că a plătit 170-180 de mii de euro pentru terenul din Predeal, după ce a făcut un credit la bancă de 100 de mii de euro și folosindu-se de un raport tehnic de specialitate pentru a-l obține, dar fără să menționeze din ce încadrare urbanistică face parte.

Terenul Extravilan menționat în acte. SURSA FOTO: Gândul.ro
Potrivit Planului Urbanistic General, care se ocupă cu încadrarea terenurilor în zona funcțională, un teren intravilan se află în interiorul localităților și pot beneficia de utilități și infrastructură.

„Este un teren pe care am plătit 170-180 de mii de euro, banca mi-a dat un credit de 100 de mii de euro. Pentru că banca să-mi dea credit, am făcut un raport de expertiză imobiliară. Am dat mai multe declaraţii de avere şi se vede că din 2007 şi până acum am tot achitat ratele. Am ajuns la 72.000 de mii, a menționat Președintele în anul 2027”, potrivit sursei citate.

Totuși, în imaginile publicate de Gândul.ro, observăm cum arată terenul, de fapt, și constatăm că zona este una de pădure, tipică zonei în care se află.

Terenul Extravilan menționat în acte. SURSA FOTO: Gândul.ro
Citește mai multe detalii pe Gândul.ro.

Tags:

