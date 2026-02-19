Acasă » Exclusiv » Topul celor mai amuzante momente cu Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace. Donald Trump l-a „retrogradat” pe președintele României în funcția de premier

Topul celor mai amuzante momente cu Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace. Donald Trump l-a „retrogradat” pe președintele României în funcția de premier

De: Delina Filip 19/02/2026 | 21:42
Președintele Nicușor Dan a fost prezent joi, 19 februarie, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace (Board of Peace), o inițiativă a Președintelui american Donald Trump ce a avut ca scop inițierea unor discuții privind soluțiile pentru conflictele globale. Cu toate că România a avut statut de observator la acest forum organizat la Institutul pentru Pace din Washington, Nicușor Dan a ieșit în evidență. A ținut un discurs în limba engleză, în care a subliniat susținerea din partea țării noastre pentru eforturile internaționale de a menține pacea, iar momentul care a stârnit rumoare a fost cel în care Donald Trump i-a greșit funcția Președintelui României. 

Președintele SUA, Donald Trump, a găzduit la Washington prima reuniune oficială a „Consiliului pentru Pace”, un organism internațional creat pentru a gestiona conflictele globale. Prioritatea acestei întâlniri a fost formarea unui plan de reconstrucție și asistență umanitară a Fâșiei Gaza, devastată de război. Șefii de stat și guvern din peste 20 de țări au fost prezenți în cadrul evenimentului.

Nicușor Dan, „retrogradat” de Donald Trump la reuniunea Consiliului pentru Pace

Liderii statului au primit și un „goodie bag” din partea lui Donald Trump, în care se afla o șapcă roșie pe care însă Președintele Nicușor Dan a preferat să o țină în mână. În timpul evenimentului, Donald Trump l-a prezentat public pe Nicușor Dan greșit ca fiind „Premierul” al României, în loc de președinte, exprimând totuși aprecieri despre poporul român. Apelativul „premier” la adresa Președintelui Nicușor Dan a fost comicul zilei.

Nicușor Dan a fost „retrogradat” pentru câteva minute în funcția de premier, iar scena a devenit rapid subiect de glume și comentarii în presa românească și internațională. În plus, această greșeală a Președintelui american a alimentat critici despre modul în care Nicușor Dan a gestionat vizibilitatea în cadrul evenimentului.

Nicușor Dan a dat mâna cu Președintele American, Donald Trump
Nicușor Dan a dat mâna cu Președintele American, Donald Trump

Nicușor Dan a ținut un scurt discurs în limba engleză la deschiderea reuniunii, subliniind susținerea României pentru eforturile internaționale de pace și menținerea unei bune relații bilaterale cu SUA. Discursul a început cu mulțumirile din partea Președintelui Nicușor Dan către Președintele Donald Trump pentru organizarea întâlnirii și pentru planul de pace privind Fâșia Gaza. Ulterior, Nicușor Dan a punctat ceea ce „ar putea face România”.

„În primul rând, vă mulțumesc pentru această organizare a întâlnirii și pentru planul de pace pentru Gaza. Cred că toți vrem pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, însă întrebarea este cum acționăm pentru asta, tocmai din acest motiv această întâlnire este importantă. România poate crește numărul de intervenții pentru a salva copii de acolo. Avem o expertiză bună pentru intervenția de urgență și putem ajuta și dona. Putem ajuta și la nivel de educație, pentru a oferi programe pentru studenți. Avem expertiză și în zona de a reconstrui instituțiile: poliție, justiție, administrație publică. Putem contribui cu experți. Avem relații bune atât cu poporul israelian, cât și cu poporul palestinian, așa că puteți conta pe noi”, a fost discursul lui Nicușor Dan în fața celorlalți lideri ai statelor prezenți la evenimentul global.

La un moment dat, președintele României s-a fotografiat și cu Javier Milei, liderul Argentinei. Acesta din urmă este renumit pentru ideile sale libertariene radicale și pentru stilul direct. De altfel, este privit ca un personaj controversat, dacă e să ne amintim de scena în care și-a făcut campanie cu o drujbă în mână.Mai mult, Javier Milei i-a oferit cadou lui Elon Musk o drujbă, pe care mogulul a ridicat-o în aer la o conferință conservatoare din apropierea Washingtonului, anul acesta.

Nicușor Dan s-a fotografiat alături de Javier Milei, președintele Argentinei
Nicușor Dan s-a fotografiat alături de Javier Milei, președintele Argentinei

CITEȘTE ȘI: Nicușor Dan, anunț de ultim moment! România ar putea trimite soldați în zona arctică

ACCESEAZĂ ȘI: Se interzic rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani în România? Ce a răspuns Nicușor Dan

Tags:

