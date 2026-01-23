Acasă » Știri » Nicușor Dan, anunț de ultim moment! România ar putea trimite soldați în zona arctică

Nicușor Dan, anunț de ultim moment! România ar putea trimite soldați în zona arctică

De: Alina Drăgan 23/01/2026 | 08:45
Nicușor Dan, anunț de ultim moment! România ar putea trimite soldați în zona arctică
Nicușor Dan anunță o posibilă trimitere de soldați români în zona arctică /Foto: Facebook

În contextul actual, în care se fac presiuni din partea SUA în ceea ce privește Groenlanda, Uniunea Europeană va pregăti o strategie dedicată regiunii arctice. De asemenea, Nicușor Dan a anunțat că România ar putea lua parte la eforturile de securitate din această zonă, sub umbrela UE și NATO.

După summitul de urgență de la Bruxelles, Uniunea Europeană va pregăti o strategie dedicată regiunii arctice. Iar România ar putea trimite și ea soldați în zona arctică, dacă este nevoie. Președintele Nicușor Dan a vorbit despre această posibilitate și a explicat contextul în care soldații români ar putea interveni în această zonă.

Nicușor Dan anunță o posibilă trimitere de soldați români în zona arctică

Nicușor Dan a anunțat că România ar putea lua parte la eforturile de securitate din zona arctică. Însă, șeful statului a subliniat că orice implicare românească va depinde de solicitările venite din partea aliaților și de consensul politic.

Nicușor Dan a mai subliniat că principala preocupare de securitate a României rămâne flancul estic al NATO.

„În măsura în care ni se solicită sau agreem, o să facem și asta. Dar urgența noastră este, evident, flancul estic, pentru că aici este amenințarea imediată”, a declarat Nicușor Dan.

De asemenea, președintele a amintit că România participă deja la misiuni comune ale Alianței Nord-Atlantice, inclusiv în cadrul operațiunilor de poliție aeriană, într-un sistem de reciprocitate cu alte state membre NATO care desfășoară forțe pe teritoriul românesc.

Totodată, în acest context, președinta Comisiei Europene a anunțat, la rândul său, intenția Uniunii Europene de a-și consolida prezența și rolul strategic în zona arctică, zonă considerată tot mai importantă din perspectiva securității și competiției geopolitice globale.

Două noi contingente de militari danezi în Groenlanda

Două noi contingente de soldaţi danezi au aterizat în noaptea de luni spre marţi în Groenlanda, în cadrul misiunii de consolidare a securităţii pe insulă şi în zona Arcticii, în contextul ameninţărilor din partea Statelor Unite, care doresc să pună stăpânire pe acest teritoriu autonom al Danemarcei.

Danemarca a anunţat săptămâna trecută că va trimite soldaţi, împreună cu mai mulţi aliaţi europeni, pentru a întări securitatea pe insulă şi în Arctica. De asemenea, Donald Trump, care a insistat că trebuie să dobândească Groenlanda din motive de securitate naţională, a ameninţat sâmbătă cu tarife vamale cele opt ţări care au trimis militari dacă nu acceptă planul său pentru insula arctică.

Nicușor Dan a promulgat legea: ce se întâmplă cu pensiile private ale românilor, din anul 2026

Porecla pe care o are Mirabela Grădinaru. Cum i se mai spune partenerei lui Nicușor Dan

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Amendă de 3.000 de lei pentru cei care au asta în apartament. Ce riscă cei care nu respect legea
Știri
Amendă de 3.000 de lei pentru cei care au asta în apartament. Ce riscă cei care nu respect…
Averea uitată în sertar! Cât costă un carnet CEC, în 2026?
Știri
Averea uitată în sertar! Cât costă un carnet CEC, în 2026?
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe...
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de lux. Basarabeanul are condiții la standardele UE
Gandul.ro
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele...
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni...
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Parteneri
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Click.ro
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde,...
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Digi 24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor...
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
Digi24
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel...
„Drumul Morții” DN2, pe lista schimbărilor după finalizarea A7. Ce se întâmplă cu E85?
Promotor.ro
„Drumul Morții” DN2, pe lista schimbărilor după finalizarea A7. Ce se întâmplă cu E85?
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
go4it.ro
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Go4Games
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de lux. Basarabeanul are condiții la standardele UE
Gandul.ro
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Amendă de 3.000 de lei pentru cei care au asta în apartament. Ce riscă cei care nu respect legea
Amendă de 3.000 de lei pentru cei care au asta în apartament. Ce riscă cei care nu respect legea
Averea uitată în sertar! Cât costă un carnet CEC, în 2026?
Averea uitată în sertar! Cât costă un carnet CEC, în 2026?
Nick și Cătălina de la Power Couple au făcut anunțul despre divorț: ”Ne certam toată ziua”
Nick și Cătălina de la Power Couple au făcut anunțul despre divorț: ”Ne certam toată ziua”
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru ...
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Portretul unei antreprenoare care joacă ofensiv în business, în timp ce soțul ei marchează pe teren
Portretul unei antreprenoare care joacă ofensiv în business, în timp ce soțul ei marchează pe teren
Test IQ cu chibrituri | Corectați 19 + 3 = 10, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 19 + 3 = 10, mutând un singur băț
Vezi toate știrile
×