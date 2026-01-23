Nicușor Dan, anunț de ultim moment! România ar putea trimite soldați în zona arctică

În contextul actual, în care se fac presiuni din partea SUA în ceea ce privește Groenlanda, Uniunea Europeană va pregăti o strategie dedicată regiunii arctice. De asemenea, Nicușor Dan a anunțat că România ar putea lua parte la eforturile de securitate din această zonă, sub umbrela UE și NATO.

După summitul de urgență de la Bruxelles, Uniunea Europeană va pregăti o strategie dedicată regiunii arctice. Iar România ar putea trimite și ea soldați în zona arctică, dacă este nevoie. Președintele Nicușor Dan a vorbit despre această posibilitate și a explicat contextul în care soldații români ar putea interveni în această zonă.

Nicușor Dan anunță o posibilă trimitere de soldați români în zona arctică

Nicușor Dan a anunțat că România ar putea lua parte la eforturile de securitate din zona arctică. Însă, șeful statului a subliniat că orice implicare românească va depinde de solicitările venite din partea aliaților și de consensul politic.

Nicușor Dan a mai subliniat că principala preocupare de securitate a României rămâne flancul estic al NATO.

„În măsura în care ni se solicită sau agreem, o să facem și asta. Dar urgența noastră este, evident, flancul estic, pentru că aici este amenințarea imediată”, a declarat Nicușor Dan.

De asemenea, președintele a amintit că România participă deja la misiuni comune ale Alianței Nord-Atlantice, inclusiv în cadrul operațiunilor de poliție aeriană, într-un sistem de reciprocitate cu alte state membre NATO care desfășoară forțe pe teritoriul românesc.

Totodată, în acest context, președinta Comisiei Europene a anunțat, la rândul său, intenția Uniunii Europene de a-și consolida prezența și rolul strategic în zona arctică, zonă considerată tot mai importantă din perspectiva securității și competiției geopolitice globale.

Două noi contingente de militari danezi în Groenlanda

Două noi contingente de soldaţi danezi au aterizat în noaptea de luni spre marţi în Groenlanda, în cadrul misiunii de consolidare a securităţii pe insulă şi în zona Arcticii, în contextul ameninţărilor din partea Statelor Unite, care doresc să pună stăpânire pe acest teritoriu autonom al Danemarcei.

Danemarca a anunţat săptămâna trecută că va trimite soldaţi, împreună cu mai mulţi aliaţi europeni, pentru a întări securitatea pe insulă şi în Arctica. De asemenea, Donald Trump, care a insistat că trebuie să dobândească Groenlanda din motive de securitate naţională, a ameninţat sâmbătă cu tarife vamale cele opt ţări care au trimis militari dacă nu acceptă planul său pentru insula arctică.

