Acasă » Altceva Podcast » Aplicația 112 trimite locația precisă în situații periculoase. Ce trebuie să faci

Aplicația 112 trimite locația precisă în situații periculoase. Ce trebuie să faci

De: Iancu Tatiana 16/03/2026 | 15:57
Sursa foto: Arhivă Cancan.ro

Dacă te afli în pericol, trebuie să știi că Serviciul de  Telecomunicații Speciale (STS) a creat o aplicație prin care poți contacta numărul de urgență 112. Indiferent că ești utilizator de Android sau de Apple, ai aceleași șanse să fii salvat prin noua tehnologie care poate ajuta echipajele să ajungă mai rapid.

Aplicația Apel 112 poate fi instalată atât din Google Play, cât și din App Store. Pentru ca aplicația să funcționeze în condiții optime este nevoie ca locația GPS să fie pornită.

Ce trebuie să faci

În primul rând, accesezi Magazin Play sau App Store și descarci aplicația. După instalare, trebuie să fii de acord cu anumite permisiuni, fără de care riști să o instalezi degeaba. Pentru a oferi autorităților date precise despre locul în care te afli, trebuie să suni la 112, iar mai apoi să accesezi aplicația. Pentru că trebuie să ai locația GPS activată, acest lucru contribuie la transmiterea automată de date despre locul în care te aflii, chiar dacă tu nu ai habar. Un exemplu ar fi atunci când mergi pe munte și se întunecă. Din cauza vizibilității reduse, să te întorci la baza acestuia poate fi imposibil. În acest fel, aplicația trimite simultan cu apelul informații precise despre zona în care să vină salvatorii.

Aplicația Apel 112 are scopul de a oferi dispecerilor informații exacte despre locul în care se află cetățenii. Trebuie reținut faptul că în timpul configurării este cerut numărul de telefon pentru a ușura procesul de identificare al apelantului în caz de urgență. Chiar dacă se întâmplă acest lucru, cel în nevoie tot trebuie să apeleze echipajele de salvare.

În cazul în care te gândești că telefonul ar fi urmărit mereu, trebuie să aflii că în afara unei urgențe datele tale nu pot fi accesate. Organele statului transmit că uzul excesiv al aplicației nu face decât să îngreuneze situația celor care au adevărată nevoie de ajutor. Situațiile cu adevărat urgente, cum ar fi accidentele, incendiile și afecțiunile medicale serioase trebuie să folosească numărul de urgență 112.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
