Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători

Rafaello Tucan, fiul milionarului Jean Tucan, fost lider PNL, a fost prins conducând pe Autostrada Soarelui în timp ce se afla sub influența a două substanțe interzise. Tânărul afacerist a încercat să ”înduplece” judecătorii, folosindu-se de noul statut de tată, însă a primit nu una, ci două lovituri: soția l-a părăsit, iar judecătorii l-au condamnat pentru fapta sa!

Fiul lui Jean Tucan, unuia dintre cei mai bogați afaceriști din Constanța, a fost tras pe dreapta de polițiști pe A2, din cauza vitezei, în timp ce conducea spre București, iar rezultatul la testarea rapidă a indicat prezența a două substanțe interzise: canabis și cocaină!

Cum era de așteptat, acesta a fost dus pentru prelevare de probe biologice de sânge și urină, unde s-a confirmat consumul.

Rafaello Tucan fost trimis în judecată pentru infracțiunea de deţinere fără drept de droguri de risc pentru consum propriu și conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

”A fost depistat de lucrătorii din cadrul Poliției Autostrăzi – Biroul de Poliţie Autostrada A2, în timp ce conducea autoturismul marca ########, culoare alb, cu numărul de înmatriculare ######### pe Autostrada A2 pe sensul de mers spre București, la km 144, iar în urma testării cu aparatul DrugTest, rezultatul a fost pozitiv la THC-5 și cocaină, cu aceeaşi ocazie deținând fără drept droguri de risc (9,56 grame Cannabis) pentru consumul propriu, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de deţinere fără drept de droguri de risc pentru consum propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 și conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive”, se arată în rechizitoriu.

Afaceristul a recunoscut că a consumat substanțe interzise, însă nu în ziua în care a fost prins, spune el, ci cu o zi în urmă.

”În dimineața în care m-am urcat la volan nu eram sub influenta niciunui fel de substante. Declar ca pedata de 11.04.2023 a fost ultima data cand am consumat substante psihoactive iar de pe pe data de 11.04.2023 până pe data de 15.04.2023 nu am mai condus niciun autovehicul pe drumurile publice. La data de 15.04.2023, in jurul orei 15:20, am condus autovehiculul marca ######## cu numarul de inmatriculare #########-pe Autostrada A2 catre Bucuresti, fiind singur in autoturism, iar la km 144 am fost oprit de catre un agent de politie din cadrul Biroului de politie A2. Acesta mi-a solicitat să-i înmanez documentele si mi-a comunicat faptul ca in zona km 160 am fost înregistrat de aparatul radar care la ora 15:08 m-a surprins circuland cu viteza de 185 km/h”.

”Am consumat o țigaretă și o linie. Regret cele întâmplate”

Într-o încercare de a obține o pedeapsă mai blândă, Rafaello Tucan a mărturisit că regretă fapta și a invocat inclusiv o situație personală: faptul că urma să devină tată!

”Ca urmare a acestor fapte am spus agentului de politie ca am consumat cu ocazia zilei mele de nastere am consumat circa o țigaretă cu substanța Cannabis si o linie de cocaină. Mi-a fost adus la cunoştinţă faptul că fapta reprezintă infracțiune și că trebuie să mă deplasez la spitalul Municipal Fetești pentru prelevarea de probe biologice de sânge și urină. Totodată, am luat cunoştinţă despre faptul ca dreptul meu de a conduce vehicule pe drumurile publice este suspendat până la finalizarea dosarului penal. Menționez că regret cele întâmplate și doresc ca cele întâmplate să nu afecteze viața viitorului meu copil, întrucât soția mea este însărcinată în 4 luni”, a spus tânărul milionar în fața instanței.

Nu la fel de ”ispășit” a fost cu procurorii în faza urmării penale, întrucât deși a fost citat, s-a emis mandat de aducere și s-au efectuat formele de căutare, nu a fost găsit în vederea audierii. Când a văzut că e groasă, iar dosarul a ajuns în instanță, fiul lui Jean Tucan a început să colaboreze: a recunoscut faptele și a cerut procedură simplificată.

Doar că nu a scăpat foarte ieftin. A fost condamnat la o pedeapsă totală de 1 an și 6 luni de închisoare, rezultată din contopirea sancțiunilor primite pentru deținere de droguri și conducerea sub influența substanțelor psihoactive. Cu toate acestea, judecătorii au decis ca pedeapsa să fie suspendată sub supraveghere, stabilind un termen de 3 ani, perioadă în care rămâne în libertate, dar trebuie să respecte o serie de obligații stricte.

Pe durata acestui termen, acesta este obligat să se prezinte la Serviciul de Probațiune, să anunțe orice schimbare de domiciliu sau loc de muncă, să urmeze un program de reintegrare socială și să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității.

Pe lângă toate astea, Rafaello Tucan a mai primit o lovitură: soția lui a intentat divorț!

Se pare că problemele familiei Tucan nu se opresc aici. Jean Tucan are și el de furcă, după ce a fost trimis în judecată, pe 12 august 2025, de Parchetul European (EPPO), fiind acuzat de schimbarea destinaţiei fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene.

Pe lista inculpaților se mai află firma J.T. Grup Oil SA patronată de Tucan, societate care a avut o cifră de afaceri de peste 45 de milioane de euro în 2024, precum și administratorul acestei firme, Andreea Elena Dublea.

Jean Tucan a intrat și în vizorul DNA, fiind acuzat într-o anchetă legată de activități ilegale din Portul Constanța. Conform portalului instanțelor de judecată, dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București și se află în faza de Cameră Preliminară. Alături de cei trei inculpați, pe lista părților se află, în calitate de parte civilă, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

