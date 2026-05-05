Acasă » Știri exclusiv » Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători

Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători

De: Keva Iosif 05/05/2026 | 22:00
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători

Rafaello Tucan, fiul milionarului Jean Tucan, fost lider PNL, a fost prins conducând pe Autostrada Soarelui în timp ce se afla sub influența a două substanțe interzise. Tânărul afacerist a încercat să ”înduplece” judecătorii, folosindu-se de noul statut de tată, însă a primit nu una, ci două lovituri: soția l-a părăsit, iar judecătorii l-au condamnat pentru fapta sa! 

Fiul lui Jean Tucan, unuia dintre cei mai bogați afaceriști din Constanța, a fost tras pe dreapta de polițiști pe A2, din cauza vitezei, în timp ce conducea spre București, iar rezultatul la testarea rapidă a indicat prezența a două substanțe interzise: canabis și cocaină!

Cum era de așteptat, acesta a fost dus pentru prelevare de probe biologice de sânge și urină, unde s-a confirmat consumul.

Rafaello Tucan fost trimis în judecată pentru infracțiunea de deţinere fără drept de droguri de risc pentru consum propriu și conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

”A fost depistat de lucrătorii din cadrul Poliției Autostrăzi – Biroul de Poliţie Autostrada A2, în timp ce conducea autoturismul marca ########, culoare alb, cu numărul de înmatriculare ######### pe Autostrada A2 pe sensul de mers spre București, la km 144, iar în urma testării cu aparatul DrugTest, rezultatul a fost pozitiv la THC-5 și cocaină, cu aceeaşi ocazie deținând fără drept droguri de risc (9,56 grame Cannabis) pentru consumul propriu, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de deţinere fără drept de droguri de risc pentru consum propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 și conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive”, se arată în rechizitoriu.

Rafaello Tucan / sursa foto: Facebook

Afaceristul a recunoscut că a consumat substanțe interzise, însă nu în ziua în care a fost prins, spune el, ci cu o zi în urmă.

”În dimineața în care m-am urcat la volan nu eram sub influenta niciunui fel de substante. Declar ca pedata de 11.04.2023 a fost ultima data cand am consumat substante psihoactive iar de pe pe data de 11.04.2023 până pe data de 15.04.2023 nu am mai condus niciun autovehicul pe drumurile publice. La data de 15.04.2023, in jurul orei 15:20, am condus autovehiculul marca ######## cu numarul de inmatriculare #########-pe Autostrada A2 catre Bucuresti, fiind singur in autoturism, iar la km 144 am fost oprit de catre un agent de politie din cadrul Biroului de politie A2. Acesta mi-a solicitat să-i înmanez documentele si mi-a comunicat faptul ca in zona km 160 am fost înregistrat de aparatul radar care la ora 15:08 m-a surprins circuland cu viteza de 185 km/h”.  

”Am consumat o țigaretă și o linie. Regret cele întâmplate”

Într-o încercare de a obține o pedeapsă mai blândă, Rafaello Tucan a mărturisit că regretă fapta și a invocat inclusiv o situație personală: faptul că urma să devină tată!

”Ca urmare a acestor fapte am spus agentului de politie ca  am consumat cu ocazia zilei mele de nastere am consumat circa o țigaretă cu substanța Cannabis si o linie de cocaină. Mi-a fost adus la cunoştinţă faptul că fapta reprezintă infracțiune și că trebuie să mă deplasez la spitalul Municipal Fetești pentru prelevarea de probe biologice de sânge și urină. Totodată, am luat cunoştinţă despre faptul ca dreptul meu de a conduce vehicule pe drumurile publice este suspendat până la finalizarea dosarului penal. Menționez că regret cele întâmplate și doresc ca cele întâmplate să nu afecteze viața viitorului meu copil, întrucât soția mea este însărcinată în 4 luni”, a spus tânărul milionar în fața instanței.

Nu la fel de ”ispășit” a fost cu procurorii în faza urmării penale, întrucât deși a fost citat, s-a emis mandat de aducere și s-au efectuat formele de căutare, nu a fost găsit în vederea audierii. Când a văzut că e groasă, iar dosarul a ajuns în instanță, fiul lui Jean Tucan a început să colaboreze: a recunoscut faptele  și a cerut procedură simplificată.

Doar că nu a scăpat foarte ieftin. A fost condamnat la o pedeapsă totală de 1 an și 6 luni de închisoare, rezultată din contopirea sancțiunilor primite pentru deținere de droguri și conducerea sub influența substanțelor psihoactive. Cu toate acestea, judecătorii au decis ca pedeapsa să fie suspendată sub supraveghere, stabilind un termen de 3 ani, perioadă în care  rămâne în libertate, dar trebuie să respecte o serie de obligații stricte.

Pe durata acestui termen, acesta este obligat să se prezinte la Serviciul de Probațiune, să anunțe orice schimbare de domiciliu sau loc de muncă, să urmeze un program de reintegrare socială și să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității.

Pe lângă toate astea, Rafaello Tucan a mai primit o lovitură: soția lui a intentat divorț!

Se pare că problemele familiei Tucan nu se opresc aici. Jean Tucan are și el de furcă, după ce a fost trimis în judecată, pe 12 august 2025, de Parchetul European (EPPO), fiind acuzat de schimbarea destinaţiei fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene.

Jean Paul Tucan, actionar majoritar la JT GRUP OIL SA, participa la dezbaterea „Portul Constanta – de la blocaje la oportunitati”, la Palatul Parlamentului, in Bucuresti, luni, 17 februarie 2026. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.

Pe lista inculpaților se mai află firma J.T. Grup Oil SA patronată de Tucan, societate care a avut o cifră de afaceri de peste 45 de milioane de euro în 2024, precum și administratorul acestei firme, Andreea Elena Dublea.

Jean Tucan a intrat și în vizorul DNA, fiind acuzat într-o anchetă legată de activități ilegale din Portul Constanța. Conform portalului instanțelor de judecată, dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București și se află în faza de Cameră Preliminară. Alături de cei trei inculpați, pe lista părților se află, în calitate de parte civilă, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Citește și: A venit nota de plată pentru milionarul cu leafă-record, după ce și-a amenințat soția. Divorț și împărțirea unei averi colosale!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prezentatorul de la Românii au talent, despre ce nu se vede în spatele camerelor. Pavel Bartoș: „Am fost dezamăgit”
Exclusiv
Prezentatorul de la Românii au talent, despre ce nu se vede în spatele camerelor. Pavel Bartoș: „Am fost…
Soțul Valentinei, femeia de 45 de ani care a murit după un lifting facial, amenințat de medicul estetician: “Nimeni n-a luat nicio măsură!”
Exclusiv
Soțul Valentinei, femeia de 45 de ani care a murit după un lifting facial, amenințat de medicul estetician:…
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu armata
Mediafax
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu...
Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL! „Avem o mare problemă”
Gandul.ro
Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL! „Avem o mare problemă”
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Fostul șef al Gărzii Forestiere București, scos în cătușe din birou
Adevarul
Fostul șef al Gărzii Forestiere București, scos în cătușe din birou
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Criza combustibilului. Lista celor 15 mari companii aeriene care anulează zboruri sau iau alte măsuri
Mediafax
Criza combustibilului. Lista celor 15 mari companii aeriene care anulează zboruri sau iau...
Parteneri
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul încă de la prima apariție pe scenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Click.ro
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de...
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova...
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
go4it.ro
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL! „Avem o mare problemă”
Gandul.ro
Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL! „Avem o mare problemă”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alertă în România! Un deținut periculos a evadat din Penitenciarul Craiova
Alertă în România! Un deținut periculos a evadat din Penitenciarul Craiova
Sfârșit prematur pentru un mare profesor. Constantin Duvac, omagiat cu respect și durere: „A fost ...
Sfârșit prematur pentru un mare profesor. Constantin Duvac, omagiat cu respect și durere: „A fost un model pentru generații”
Kylie Minogue, dezvăluiri dureroase despre perioada în care a fost diagnosticată cu cancer: ”Eram ...
Kylie Minogue, dezvăluiri dureroase despre perioada în care a fost diagnosticată cu cancer: ”Eram atât de speriată”
Una dintre cele mai celebre prezentatoare de la BBC și-a dat demisia, după 20 ani de carieră
Una dintre cele mai celebre prezentatoare de la BBC și-a dat demisia, după 20 ani de carieră
Doliu în lumea filmului. Actorul Jonathan Tiersten a murit la 60 de ani
Doliu în lumea filmului. Actorul Jonathan Tiersten a murit la 60 de ani
Cine încearcă să-l scoată din închisoare pe tatăl lui Mario Berinde. Întorsătură neașteptată ...
Cine încearcă să-l scoată din închisoare pe tatăl lui Mario Berinde. Întorsătură neașteptată după crima care a șocat România
Vezi toate știrile