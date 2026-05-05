Doliu în lumea filmului. Actorul Jonathan Tiersten a murit la 60 de ani

Actorul Jonathan Tiersten, cunoscut publicului pentru rolul său emblematic din filmul Sleepaway Camp, a încetat din viață, la vârsta de 60 de ani.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, a fost găsit fără viață în locuința sa din statul New Jersey. Cauza decesului nu a fost făcută publică până în acest moment, autoritățile continuând investigațiile, potrivit TMZ.

Vestea dispariției sale a fost confirmată de familie, prin intermediul fratelui său, William Tiersten, care nu a oferit detalii suplimentare despre circumstanțele în care s-a produs tragedia. În lipsa unor informații oficiale, cazul rămâne, deocamdată, învăluit într-o anumită discreție, specifică situațiilor în care familia preferă să gestioneze pierderea în plan privat.

Deși nu a fost o prezență constantă în producțiile de mare buget, Jonathan Tiersten a rămas în memoria colectivă a fanilor genului horror datorită interpretării sale din „Sleepaway Camp”, un film lansat în 1983 care, în timp, a dobândit statutul de producție cult. În această peliculă, Tiersten a dat viață personajului Ricky Thomas, un adolescent impulsiv și loial, a cărui prezență pe ecran a contribuit decisiv la atmosfera tensionată a filmului.

Cine a fost Jonathan Tiersten

La momentul lansării, „Sleepaway Camp” nu a fost un succes comercial răsunător, însă a câștigat notorietate în anii următori, odată cu difuzările pe casete video și, ulterior, în mediul online. Filmul este astăzi considerat un reper al subgenului slasher, apreciat atât pentru construcția narativă, cât și pentru finalul său controversat, care a generat numeroase interpretări critice.

Cariera actorului nu s-a limitat însă la acest rol. El a revenit ulterior în universul „Sleepaway Camp” prin participarea la continuări precum „Return to Sleepaway Camp”, dar și în alte producții independente. Printre acestea se numără filmul The Perfect House, în care a interpretat un personaj radical diferit, demonstrând o versatilitate artistică mai puțin cunoscută publicului larg.

De asemenea, Tiersten a apărut în producții precum „Terror Tales” sau „Time’s Up”, consolidându-și statutul de actor asociat cinematografiei de nișă. Departe de circuitul hollywoodian tradițional, el a ales să rămână fidel unui tip de cinema caracterizat prin libertate creativă și bugete reduse, dar cu o bază de fani extrem de dedicată.

