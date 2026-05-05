Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Doliu în lumea filmului. Actorul Jonathan Tiersten a murit la 60 de ani

Doliu în lumea filmului. Actorul Jonathan Tiersten a murit la 60 de ani

De: Daniel Matei 05/05/2026 | 22:50
Doliu în lumea filmului. Actorul Jonathan Tiersten a murit la 60 de ani
Sursa foto: Instagram

Actorul Jonathan Tiersten, cunoscut publicului pentru rolul său emblematic din filmul Sleepaway Camp, a încetat din viață, la vârsta de 60 de ani.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, a fost găsit fără viață în locuința sa din statul New Jersey. Cauza decesului nu a fost făcută publică până în acest moment, autoritățile continuând investigațiile, potrivit TMZ.

Vestea dispariției sale a fost confirmată de familie, prin intermediul fratelui său, William Tiersten, care nu a oferit detalii suplimentare despre circumstanțele în care s-a produs tragedia. În lipsa unor informații oficiale, cazul rămâne, deocamdată, învăluit într-o anumită discreție, specifică situațiilor în care familia preferă să gestioneze pierderea în plan privat.

Deși nu a fost o prezență constantă în producțiile de mare buget, Jonathan Tiersten a rămas în memoria colectivă a fanilor genului horror datorită interpretării sale din „Sleepaway Camp”, un film lansat în 1983 care, în timp, a dobândit statutul de producție cult. În această peliculă, Tiersten a dat viață personajului Ricky Thomas, un adolescent impulsiv și loial, a cărui prezență pe ecran a contribuit decisiv la atmosfera tensionată a filmului.

Cine a fost Jonathan Tiersten

La momentul lansării, „Sleepaway Camp” nu a fost un succes comercial răsunător, însă a câștigat notorietate în anii următori, odată cu difuzările pe casete video și, ulterior, în mediul online. Filmul este astăzi considerat un reper al subgenului slasher, apreciat atât pentru construcția narativă, cât și pentru finalul său controversat, care a generat numeroase interpretări critice.

Cariera actorului nu s-a limitat însă la acest rol. El a revenit ulterior în universul „Sleepaway Camp” prin participarea la continuări precum „Return to Sleepaway Camp”, dar și în alte producții independente. Printre acestea se numără filmul The Perfect House, în care a interpretat un personaj radical diferit, demonstrând o versatilitate artistică mai puțin cunoscută publicului larg.

De asemenea, Tiersten a apărut în producții precum „Terror Tales” sau „Time’s Up”, consolidându-și statutul de actor asociat cinematografiei de nișă. Departe de circuitul hollywoodian tradițional, el a ales să rămână fidel unui tip de cinema caracterizat prin libertate creativă și bugete reduse, dar cu o bază de fani extrem de dedicată.

CITEȘTE ȘI:

Tom Holland, detalii surprinzătoare despre viața de cuplu alături de Zendaya. Ce fac cei doi când nu sunt în lumina reflectoarelor

Sam Smith naște controverse din nou la Met Gala 2026. Ținuta artistului a ridicat din nou sprâncene în mediul online

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tom Holland, detalii surprinzătoare despre viața de cuplu alături de Zendaya. Ce fac cei doi când nu sunt în lumina reflectoarelor
Showbiz internațional
Tom Holland, detalii surprinzătoare despre viața de cuplu alături de Zendaya. Ce fac cei doi când nu sunt…
Sam Smith naște controverse din nou la Met Gala 2026. Ținuta artistului a ridicat din nou sprâncene în mediul online
Showbiz internațional
Sam Smith naște controverse din nou la Met Gala 2026. Ținuta artistului a ridicat din nou sprâncene în…
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu armata
Mediafax
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu...
Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL! „Avem o mare problemă”
Gandul.ro
Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL! „Avem o mare problemă”
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Fostul șef al Gărzii Forestiere București, scos în cătușe din birou
Adevarul
Fostul șef al Gărzii Forestiere București, scos în cătușe din birou
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Criza combustibilului. Lista celor 15 mari companii aeriene care anulează zboruri sau iau alte măsuri
Mediafax
Criza combustibilului. Lista celor 15 mari companii aeriene care anulează zboruri sau iau...
Parteneri
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul încă de la prima apariție pe scenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Click.ro
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de...
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova...
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
go4it.ro
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL! „Avem o mare problemă”
Gandul.ro
Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL! „Avem o mare problemă”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alertă în România! Un deținut periculos a evadat din Penitenciarul Craiova
Alertă în România! Un deținut periculos a evadat din Penitenciarul Craiova
Sfârșit prematur pentru un mare profesor. Constantin Duvac, omagiat cu respect și durere: „A fost ...
Sfârșit prematur pentru un mare profesor. Constantin Duvac, omagiat cu respect și durere: „A fost un model pentru generații”
Kylie Minogue, dezvăluiri dureroase despre perioada în care a fost diagnosticată cu cancer: ”Eram ...
Kylie Minogue, dezvăluiri dureroase despre perioada în care a fost diagnosticată cu cancer: ”Eram atât de speriată”
Una dintre cele mai celebre prezentatoare de la BBC și-a dat demisia, după 20 ani de carieră
Una dintre cele mai celebre prezentatoare de la BBC și-a dat demisia, după 20 ani de carieră
Cine încearcă să-l scoată din închisoare pe tatăl lui Mario Berinde. Întorsătură neașteptată ...
Cine încearcă să-l scoată din închisoare pe tatăl lui Mario Berinde. Întorsătură neașteptată după crima care a șocat România
Prezentatorul de la Românii au talent, despre ce nu se vede în spatele camerelor. Pavel Bartoș: „Am ...
Prezentatorul de la Românii au talent, despre ce nu se vede în spatele camerelor. Pavel Bartoș: „Am fost dezamăgit”
Vezi toate știrile