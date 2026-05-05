Sam Smith naște controverse din nou la Met Gala 2026. Ținuta artistului a ridicat din nou sprâncene în mediul online

Met Gala 2026 a fost, ca în fiecare an, o demonstrație de extravaganță și interpretări radicale ale temei „Fashion Is Art”. Printre aparițiile care au atras imediat atenția a fost și cea a lui Sam Smith, care a livrat unul dintre cele mai teatrale și discutate look-uri ale serii.

Artistul a pășit pe covorul roșu într-o ținută neagră, cu influențe glam și elemente inspirate din estetica de tip showgirl, completată de un guler pufos și detalii care sugerau aripi. Look-ul a fost întregit de o coafură-accesoriu spectaculoasă, realizată din pene, care a amplificat caracterul dramatic al apariției, potrivit eonline.com.

Cum a apărut Sam Smith la Met Gala 2026

Ținuta a fost concepută de partenerul lui Smith, Christian Cowan, ca o reinterpretare artistică a siluetei umane, cu referințe la estetica Art Deco și la creatorul Erté, o sursă frecventă de inspirație pentru moda de scenă. Întreg ansamblul a mizat pe ideea de transformare a corpului într-o operă de artă, în linie cu tema evenimentului.

„Mă simt întotdeauna bine ori de câte ori port hainele lui Christian, atât pe interior, cât și pe exterior. Ținuta de diseară este una deosebit de perfectă”, a spus Sam Smith.

Ținuta lui Sam Smith a stârnit din nou controverse

Reacțiile nu au întârziat să apară. Ca de obicei în cazul Met Gala, internetul s-a împărțit rapid în două tabere: cei care au lăudat curajul artistic și execuția spectaculoasă și cei care au considerat apariția prea încărcată sau dificil de interpretat. Pe rețelele sociale, look-ul lui Sam Smith a devenit rapid subiect de dezbatere, fiind analizat atât ca statement de modă, cât și ca experiment vizual dus la extrem.

O parte dintre utilizatori au lăudat look-ul pentru îndrăzneală și teatralitate, considerându-l o interpretare potrivită a temei „Fashion Is Art”, în timp ce alții au spus că ținuta este mai degrabă un costum de scenă decât o creație de gală.

Pe platformele sociale, discuțiile au fost amplificate de faptul că apariția a fost intens fotografiată și distribuită, devenind rapid subiect de meme-uri și comentarii ironice.

CITEȘTE ȘI:

Gala Met 2026. Care au fost cele mai bine îmbrăcate vedete, dar și dezamăgirile serii

Apariția care a băgat internetul în ceață la Met Gala 2026. Celebra artista a apărut după 4 ani complet schimbată!