Ce făcea Andi Moisescu când credea că nimeni nu-l vede. Unde a fost surprins fostul soț al Oliviei Steer, înainte de semifinalele Românii au talent

După ce a primit dublă lovitură („Apropo” OUT și „Românii Au Talent” OUT), Andi Moisescu își continuă viață de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat sau…încearcă. Cel puțin așa pare din imaginile surprinse de CANCAN.RO. Dacă nu am știi situația, văzându-l așa de relaxat și zâmbăreț, am spune că a primit o nouă emisiune de senzație, nicidecum că deciziile trustului PRO TV nu l-au prea coafat în ultima perioadă pe Moisescu.

Viața lui Andi Moisescu este într-o continuă schimbare. Prima dată, emisiunea Apropo TV a fost scoasă din grilă după două decenii de difuzare. Mai apoi, boșii de la PRO TV au mai luat o decizie, de această dată în ceea ce privește emisiunea Românii au talent. (VEZI AICI DETALII). Să nu mai spunem de cea mai mare schimbare din viața lui… despărțirea de Olivia Steer. Cu siguranță afectat de ultimele schimbări radicale care s-au petrecut, Andi Moisescu știe să mascheze durerea cu brio.

Andi Moisescu știe să mascheze problemele

Departe de tensiunile din televiziune, Andi Moisescu a ales să se refugieze în pasiunea sa pentru fotbal. CANCAN.RO l-a surprins pe Andi Moisescu, rapidist adevărat, la meciul Rapid-CFR Cluj de ieri, 4 mai 2026. Alături de președintele clubului alb-vișiniu, Victor Angelescu, dar și de unul dintre fiii lui Dan Șucu, Andi Moisescu a uitat pentru o vreme de grijile de acasă, s-a bucurat de meci și a stat la discuții.

Semn că discuția era pe placul juratului RAT, l-am prins pe Andi Moisescu chiar în timp ce se amuza copios împreună cu Victor Angelescu și fiul lui Dan Șucu. Cu o apariție simplă așa cum ne-a obișnuit, cu o sticlă de apă în mână și foarte atent la echipa lui preferată, Andi Moisescu a mai bifat o apariție relaxată după închiderea Apropo TV.

Dar să nu vă gândiți că zâmbetul este unul forțat, având în vedere importanța persoanelor lângă care se află. În urmă cu foarte puțină vreme, CANCAN.RO l-a surprins pe Andi Moisescu la fel de zâmbăreț și prietenos cu străinii de pe străzile Capitalei, semn că așa se comportă cu toată lumea, chiar și în perioada destul de complicată prin care trece (VEZI AICI IMAGINI).

Dar nu v

VEZI ȘI: Război financiar după divorțul de Andi Moisescu! Olivia Steer își revendică drepturile: ”Este bătaie de joc!”

NU RATA: Cristi Tabără, mesaj dur după ce Andi Moisescu a rămas fără emisiune: ”Pro TV l-a scos din grilă fără resentimente”