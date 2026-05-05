Mama Vanessei a depus plângere la Poliție! Noi detalii din anchetă, după ce soacra lui Bogdan de la Ploiești a fost amenințată de un interlop

Probleme grave pentru soacra lui Bogdan de la Ploiești! Liliana Ene, mama Vanessei, a ajuns într-o situație de nedescris după ce ar fi ajuns ținta unor amenințări venite din partea liderilor unui temut clan ilfovean. Lucrurile au mers foarte departe, iar un episod halucinant care a avut loc în fața salonului nurorii ei a determinat-o pe femeie să depună plângere la poliție. CANCAN.RO a intrat în posesia plângerii pe care femeia a depus-o la poliție. Toate detaliile în rândurile de mai jos.

Liliana Ene nu este străină de lumea interesantă, dar uneori obscură a vieții de noapte și a petrecerilor. Prezentă adesea pe la evenimente și petreceri mondene, în cercuri unde distracția pare fără sfârșit, aceasta a trecut recent printr-o situație halucinantă. Știți cum se spune că „nu tot ce strălucește este aur”, iar viața aceasta vine la pachet cu umbrele ei. Femeia a depus imediat plângere la poliție după ce mai multe persoane au făcut un gest șocant: Au împrăștiat fecale și urină în fața salonului unde lucrează ea, potrivit Gândul.

Soacra lui BDLP, terorizată de un lider interlop

Totul a început după ce fiul ei, Richard, ar fi avut o relație de prietenie cu Nicușor Radu, cunoscut ca Nicu Raicu, un interlop din Chitila, asociat clanului Sadoveanu. Toate bune inițial, însă, în timp, Richard și-a deschis o afacere care s-a dovedit a fi de mare succes și care i-a generat câștiguri financiare mari. Văzând acest lucru, Nicușor Radu l-ar fi acuzat pe Richard că a profitat de celebritatea lui pentru a câștiga bani din afacerea respectivă și nu i-ar fi plătit un comision, așa cum ar fi considerat el. De aici, tensiunile dintre ei au devenit din ce în ce mai mari.

Lucrurile au degenerat între cei doi, iar interlopul Nicușor l-ar fi amenințat pe Richard în urmă cu trei săptămâni cu moartea. Interlopii din clanul Sadoveanu i-ar fi solicitat o presupusă taxă de protecție băiatului Lilianei și pentru că, între timp, tânărul de 26 de ani nu se mai află în țară, aceștia au mers mai departe și i-au amenințat familia. Ținta principală: Liliana, mama lui Richard. În acest sens, după ce ar fi adresat injurii la adresa ei, interlopii ar fi postat, pe o platformă de socializare, o fotografie cu mașina femeii, care era parcată în fața blocului. În acest fel, membrii clanului din Chitila au vrut să-i arate că știu unde locuiește femeia pentru a o intimida și mai tare. Dar, lucrurile nu s-au oprit aici.

Ce gest halucinant a îngrozit-o pe Liliana

Ceea ce a speriat-o pe Liliana, și a determinat-o totodată să depună plângere la poliție, este un episod halucinant care a avut loc recent. Mai exact, pentru a o intimida, cinci femei au ajuns în fața salonului unde mama Vanessei face cursuri de perfecționare și care e deținut de nora ei, pentru a o intimida pe femeie. Modul în care au acționat este de-a dreptul halucinant. Femeile au venit cu pungi pline de fecale și sticle cu urină pe care le-ar fi împrăștiat la intrare. Scenele ar fi avut loc sub privirile îngrozite ale trecătorilor, care la vederea unui astfel de scenariu, au fugit îngrozite.

Îngrozită de amploarea situației și temându-se pentru siguranța ei și a familiei sale, Liliana a decis să apeleze imediat la autorități. Femeia a depus plângere la poliție (vezi foto jos) în speranța că cei responsabili vor fi trași la răspundere, iar ea va putea să aibă parte, din nou, de siguranță. Rămâne de văzut dacă va lua sfârșit odată cu această acțiune coșmarul prin care trece femeia, sau lucrurile vor degenera și mai tare.

CITEȘTE ȘI: Vanessa a lui BDLP și-a dat tatăl în judecată și îi cere pensie alimentară: “Își permite un stil de viață mult peste medie”

ACCESEAZĂ ȘI: BDLP s-a “predat”! Actualul Vanessei și fostul Cristinei Pucean a confirmat tot ce a dezvăluit CANCAN.RO