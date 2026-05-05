Acasă » Bancuri » BANC | De ce se numără oile noaptea

BANC | De ce se numără oile noaptea

De: David Ioan 05/05/2026 | 16:42
BANC | De ce se numără oile noaptea
BANC | De ce se numără oile noaptea

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc excepţional, perfect pentru a-ţi aduce zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Azi-noapte număram oile, încercând să adorm. M-a întrerupt unu’ că voia să cumpere brânză.

Alte bancuri amuzante

„Ce meserie au părinții voștri?”

Ce meserie au părinții voștri? întreabă profesoara.

-Tata e inginer, zice Gheorghe.

-Tata e mecanic, zice Ionel.

-Tata e șef, zice Bulă.

-Cum așa, Bulă? întreabă mirată profa.

-Are 500 de oameni sub el.

-Cu ce se ocupă deci?

-Taie iarbă-n cimitir.

„Mama e numai una”

La şcoală, profesoara lui Bulă dă clasei drept temă o propoziţie cu expresia „mama e numai una”. Următoarea zi, la şcoală, profesoara îi întreabă pe colegii lui Bulă ce propoziţii au făcut cu „mama e numai una”:

– Ionel, tu ce ai scris?

– Păi, când am fost bolnav, mama a stat tot timpul lângă mine, mama e numai una.

– Bravo!

– Dar tu, Georgele, ce ai scris?

– Când nu ştiam să fac un exerciţiu la matematică, mama m-a ajutat, mama e numai una.

– Excelent! În sfârşit, a venit şi rândul lui Bulă.

– Şi tu, Bulă, ce ai scris?

– Păi eu când am ajuns ieri acasă, îmi era tare foame şi am întrebat-o pe mama ce e de mâncare, iar ea mi-a spus că sunt două chiftele în frigider, am deschis frigiderul şi apoi am strigat: MAMA, E NUMAI UNA!

Bulă și Bubulina la oftalmolog

Bubulina se întoarce de la oftalmolog și îi zice lui Bulă:
– Iubitule, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere.
– Nu îți face griji, Bubulino, îți stă foarte bine cu ei.
– Merci, dar mi se pare că sunt mai urâtă cu ei.
– Știi de ce te vezi mai urâtă, Bubulino?
– De ce, Bulă?
– Pentru că deja vezi mai bine…

Bulă și omleta

Bulă se plânge Bubulinei:
– Draga mea, după 3 zile de ouă ochiuri, nu crezi că trebuie să încercăm, totuși, să mâncăm și altceva?
– Bineînțeles, Bulă. Azi o să-ți fac omletă!

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | Americanul și vacanța în România

BANC | Bulă și Bubulina s-au jucat de-a pacientul și doctorița

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | Americanul și vacanța în România
Bancuri
BANCUL ZILEI | Americanul și vacanța în România
BANC | Bulă și Bubulina s-au jucat de-a pacientul și doctorița
Bancuri
BANC | Bulă și Bubulina s-au jucat de-a pacientul și doctorița
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Mediafax
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Mihai Morar, delir după moțiune: „Mai bine bolojenist decât pesedist” / Radio Zu a primit bani de la Administrația Locală Oradea
Gandul.ro
Mihai Morar, delir după moțiune: „Mai bine bolojenist decât pesedist” / Radio Zu...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele francez, acompaniat la tobe de premierul Armeniei
Adevarul
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele...
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cinci proiecte majore noi de infrastructură rutieră, preluate de CNIR
Mediafax
Cinci proiecte majore noi de infrastructură rutieră, preluate de CNIR
Parteneri
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul încă de la prima apariție pe scenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Click.ro
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de...
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova...
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
go4it.ro
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Mihai Morar, delir după moțiune: „Mai bine bolojenist decât pesedist” / Radio Zu a primit bani de la Administrația Locală Oradea
Gandul.ro
Mihai Morar, delir după moțiune: „Mai bine bolojenist decât pesedist” / Radio Zu a primit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cu ce preț vinde ANAF un apartament cu 3 camere în Brașov. Are o suprafață totală care depășește ...
Cu ce preț vinde ANAF un apartament cu 3 camere în Brașov. Are o suprafață totală care depășește 91 de metri pătrați
Andrei Rotaru a ajuns la medic după despărțirea de Cristina. Trece prin transformări uriașe
Andrei Rotaru a ajuns la medic după despărțirea de Cristina. Trece prin transformări uriașe
Cine este Micky, soția lui What’s Up de la Asia Express. Cu ce se ocupă și cum s-au cunoscut
Cine este Micky, soția lui What’s Up de la Asia Express. Cu ce se ocupă și cum s-au cunoscut
Sam Smith naște controverse din nou la Met Gala 2026. Ținuta artistului a ridicat din nou sprâncene ...
Sam Smith naște controverse din nou la Met Gala 2026. Ținuta artistului a ridicat din nou sprâncene în mediul online
Motivul real pentru care Connect-R e singur de 8 ani, după divorțul de Misha: ”Îmi asum asta!”
Motivul real pentru care Connect-R e singur de 8 ani, după divorțul de Misha: ”Îmi asum asta!”
Protest la Met Gala 2026 din cauza lui Jeff Bezos și a soției sale, Lauren Sanchez. De la ce a pornit ...
Protest la Met Gala 2026 din cauza lui Jeff Bezos și a soției sale, Lauren Sanchez. De la ce a pornit totul
Vezi toate știrile