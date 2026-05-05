BANC | De ce se numără oile noaptea

Azi-noapte număram oile, încercând să adorm. M-a întrerupt unu’ că voia să cumpere brânză.

Alte bancuri amuzante

„Ce meserie au părinții voștri?”

Ce meserie au părinții voștri? întreabă profesoara.

-Tata e inginer, zice Gheorghe.

-Tata e mecanic, zice Ionel.

-Tata e șef, zice Bulă.

-Cum așa, Bulă? întreabă mirată profa.

-Are 500 de oameni sub el.

-Cu ce se ocupă deci?

-Taie iarbă-n cimitir.

„Mama e numai una”

La şcoală, profesoara lui Bulă dă clasei drept temă o propoziţie cu expresia „mama e numai una”. Următoarea zi, la şcoală, profesoara îi întreabă pe colegii lui Bulă ce propoziţii au făcut cu „mama e numai una”:

– Ionel, tu ce ai scris?

– Păi, când am fost bolnav, mama a stat tot timpul lângă mine, mama e numai una.

– Bravo!

– Dar tu, Georgele, ce ai scris?

– Când nu ştiam să fac un exerciţiu la matematică, mama m-a ajutat, mama e numai una.

– Excelent! În sfârşit, a venit şi rândul lui Bulă.

– Şi tu, Bulă, ce ai scris?

– Păi eu când am ajuns ieri acasă, îmi era tare foame şi am întrebat-o pe mama ce e de mâncare, iar ea mi-a spus că sunt două chiftele în frigider, am deschis frigiderul şi apoi am strigat: MAMA, E NUMAI UNA!

Bulă și Bubulina la oftalmolog

Bubulina se întoarce de la oftalmolog și îi zice lui Bulă:

– Iubitule, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere.

– Nu îți face griji, Bubulino, îți stă foarte bine cu ei.

– Merci, dar mi se pare că sunt mai urâtă cu ei.

– Știi de ce te vezi mai urâtă, Bubulino?

– De ce, Bulă?

– Pentru că deja vezi mai bine…

Bulă și omleta

Bulă se plânge Bubulinei:

– Draga mea, după 3 zile de ouă ochiuri, nu crezi că trebuie să încercăm, totuși, să mâncăm și altceva?

– Bineînțeles, Bulă. Azi o să-ți fac omletă!

