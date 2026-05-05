BANC | Bulă și Bubulina s-au jucat de-a pacientul și doctorița

De: Andreea Stăncescu 05/05/2026 | 07:26
Bulă este unul dintre cele mai cunoscute personaje din folclorul românesc și situațiile în care ajunge ne aduc mereu zâmbetul pe buze. Bancurile de mai jos te vor face să râzi în hohote încă de dimineață și îți vor face ziua mai bună. 

Bulă: – leri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
– Şi cum a fost?
– Nimic deosebit… m-a tinut în fata ușii o oră, iar când am intrat înăuntru, mi-a făcut programare peste o lună!
– Și tu ce ai facut?
– M-am dus peste drum la particular şi am plătit!

Bancul care te va amuza de dimineață

Alte bancuri haioase

Bulă întârzie jumătate de ora la școală…
Învățătoarea: Bulă, de ce ai întarziat atât… ?
Bulă: Am ajutat o bătrânică să coboare din troleu.
Învățătoarea: dar jumătate de oră!!?
Bulă: Dacă nu voia să coboare…

Bună nutriționistul primește trei pensionari:
– Ce pensie aveți?
– 5.500 lei.
– De la masă să nu vă lipsească friptura, sticla cu vin și fructele de sezon.
Al doilea pensionar avea pensia de 4.000 de lei.
– De la masă să nu vă lipsească legumele și fructele.
Al treilea cu pensia de 1200 de lei …
– Bunicule, aer curat, cât mai mult aer.

Bunica lui Bulă se duce la ședința cu părinții.
Diriginta îi spune:
– Mamaie, nepotul tău este corigent la trei materii, are numai note de 3 și 4.
– Vai de mine! Dar note de 10 nu are chiar deloc?
– Are 10 doar la purtare, fiindcă totuși Bulă este cel mai ascultător și cuminte elev din clasă.
– Păi, doamnă dirigintă, știu care este problema. Din ce a învățat de la mine, are 10, din ce îl învățați voi… e corigent!

Bulă, la braț cu o super tipă, intră într-unul dintre cele mai scumpe magazine de blănuri.
– Arătați-mi cea mai scumpă haină de blană pe care o aveți în vânzare.
Vânzătorul bucuros, pleacă și se întoarce cu o haină extraordinară din blană de tigru siberian.
– Acesta este cel mai scump articol al nostru și costă 10 de mii de euro – spune vânzătorul.
– Nici o problemă! Imediat vă scriu un cec.
– Foarte bine, dar deoarece azi este sâmbătă și nu putem confirma cec-ul la bancă, o să veniți luni să ridicați haina.
Pleacă ei, iar luni bărbatul vine la magazin.
Văzându-l, vânzătorul a izbucnit:
– Ar trebui să vă fie rușine să mai veniți pe aici! Contul dvs. este gol!
Bulă zâmbind, îi întinde 20 de euro și-i zice:
– Am venit doar să-ți mulțumesc pentru una din cele mai frumoase seri din viața mea.

 

