Test de logică | Cât face 8 : 2 (2 + 2) = ?

De: Elisa Tîrgovățu 05/05/2026 | 08:06
E marți și, pentru că weekendul mai are de așteptat, e momentul perfect să ne menținem mintea antrenată și să punem creierul la treabă. Relaxarea o amânăm pentru sfârșitul de săptămână, iar până atunci îți propunem un exercițiu care s-ar putea să îți dea bătăi de cap.

CANCAN.RO aduce în atenția cititorilor săi un exercițiu matematic aparent simplu, dar care ascunde o capcană clasică. Cel mai important lucru în acest caz sunt câteva noțiuni de bază, mai exact trebuie să știți ordinea în care se fac operațiile matematice.

Problema care a stârnit numeroase controverse în mediul online este: 8 ÷ 2(2 + 2) = ?

La prima vedere, pare un calcul banal, însă tocmai simplitatea lui îi face pe mulți să greșească. De-a lungul timpului, astfel de exerciții au devenit virale pentru că pun la încercare atenția la detalii și modul în care sunt aplicate regulile de bază din ordinea operațiilor matematice.

În fața acestei ecuații, mulți aleg răspunsuri diferite: unii spun 1, alții 4, iar o parte ajung la 16. Confuzia apare, de cele mai multe ori, din modul în care este interpretată înmulțirea implicită dintre 2 și paranteză.

Pentru a ajunge la rezultatul corect, trebuie să urmăm pașii standard. Mai întâi, se rezolvă paranteza:

2 + 2 = 4

Ecuația devine:

8 ÷ 2 × 4

În acest punct, intervine regula esențială: împărțirea și înmulțirea au aceeași prioritate și se efectuează în ordine, de la stânga la dreapta. Astfel:

8 ÷ 2 = 4

4 × 4 = 16

Prin urmare, rezultatul corect este 16, adică varianta b).

Deși pare surprinzător pentru unii, explicația este cât se poate de logică atunci când sunt respectate regulile matematice. Tocmai aceste mici capcane transformă exercițiile simple în adevărate provocări pentru internet, unde mii de oameni dezbat rezultatul.

Astfel de teste nu doar că îți pun mintea la contribuție, dar sunt și o metodă excelentă de a-ți reaminti noțiuni esențiale învățate în școală. În plus, îți oferă o pauză activă în mijlocul săptămânii.

