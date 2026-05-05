Am deslușit misterul. De la ce vine „R”-ul scris de Cristi Boureanu pe bilețelul de nominalizare, în dreptul numelui lui Patrice

Patrice a părăsit competiția Survivor România în urma duelului tensionat de duminică seara, însă un detaliu neașteptat a ieșit ulterior la iveală. În timpul votului, Cristi Boureanu a scris o literă în plus în dreptul numelui concurentei, iar acest gest aparent banal a stârnit curiozitatea fanilor. Misterul nu a rămas însă nedeslușit, iar semnificația literei a fost rapid interpretată.

Se strâng rândurile la Survivor România, iar competiția devine tot mai tensionată pe măsură ce concurenții încep să joace strategic pentru a-și asigura un loc în finală. După unificarea triburilor, foștii Faimoși și Războinici au fost nevoiți să își regândească alianțele și să ia decizii tot mai calculate, fiecare vot cântărind mult mai greu la joc.

Ce înseamnă litera aleasă de Cristian Boureanu

În urmă cu puțin timp, Patrice a fost eliminată din competiție, după un consiliu tensionat. Ramona a fost nominalizată de Gabi Tamaș, care deținea colanul de imunitate, în timp ce Patrice și Bibi au fost votate de colegii lor pentru a intra la duel. În final, în urma confruntării decisive, tânăra a pierdut și a fost nevoită să părăsească emisiunea.

Un detaliu interesant, care nu s-a văzut la televizor, a ieșit la iveală pe Antena Play, unde s-au prezentat imaginile complete din timpul votului secret. În dreptul numelui lui Patrice, Cristi Boureanu a scris litera „R”. Deși ar putea părea că vine de la „Războinici”, adevărul este altul: „R” vine de la „Răzbunare”.

Patrice fusese singura concurentă care îl nominalizase pe fostul deputat la votul anterior, iar acesta a ales să întoarcă gestul, într-un mod cât se poate de strategic.

