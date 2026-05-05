ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați

În ultima perioadă, ANAF a intensificat controalele fiscale direcționate către persoanele fizice care obțin venituri din afara salariului. Acestea includ chirii, activități din agricultură, investiții la bursă sau tranzacții cu monede digitale.

Verificările vizează mai atent aceste tipuri de câștiguri, pe fondul creșterii diversificării surselor de venit în rândul contribuabililor. Totodată, ei mai au la dispoziție aproape trei săptămâni pentru a transmite declarația unică. Documentul constituie veniturile realizate și obligațiile fiscale aferente, inclusiv contribuția la sănătate, acolo unde este cazul.

Specialiștii în fiscalitate subliniază că, pe fondul intensificării controalelor, este important ca persoanele fizice să își monitorizeze atent veniturile și cheltuielile și să păstreze toate documentele care pot justifica sumele obținute.

Consultantul fiscal Andreea Gheorghe a explicat că, spre deosebire de firme, care dispun de evidențe contabile bine structurate și echipe dedicate, persoanele fizice se pot confrunta cu dificultăți în fața unui control fiscal, mai ales atunci când nu au la dispoziție documentația necesară pentru susținerea veniturilor declarate.

„Recomandarea clară este ca, atunci când începem să investim în criptomonede sau pe bursă ori să obținem venituri din chirii, să ne organizăm foarte bine. Ideal este să avem o evidență clară, chiar și într-un fișier simplu, și să păstrăm bonuri și facturi”, a explicat aceasta, pentru știrileprotv.ro.

Potrivit acesteia, absența documentelor justificative poate complica semnificativ desfășurarea unei verificări fiscale. Astfel, contribuabilii riscă să nu mai poată demonstra corect atât veniturile, cât și cheltuielile reale.

În astfel de situații, consecințele diferă de la caz la caz. Acestea pot merge de la stabilirea unor obligații fiscale mai mari decât cele inițial datorate, până la includerea în baza de impozitare a unor sume care, în mod obișnuit, ar putea fi încadrate diferit din punct de vedere fiscal.

„Depinde de fiecare caz în parte, dar în lipsa documentelor justificative poți ajunge să plătești mai mult decât ar fi fost necesar”, a mai precizat Andreea Gheorghe.

Cei care investesc în bursă se află în vizorul ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală a intensificat în toamna anului precedent controalele fiscale asupra contribuabililor persoane fizice care au obținut venituri din investiții. Printre măsurile aplicate se numără și trimiterea de notificări către persoanele care nu au depus la timp declarația unică, documentul prin care sunt raportate, printre altele, și aceste venituri.

ANAF a precizat că poate efectua verificări asupra veniturilor realizate începând cu anul 2019. Acesta este cel mai vechi an pentru care termenul de prescripție se apropie de final (26 decembrie 2026). În acest context, contribuabilii pot primi notificări pentru sume nedeclarate aferente oricărui an din 2019 până în prezent.

Instituția avertizează că, în situația în care persoanele vizate nu răspund în termenul indicat, autoritatea fiscală poate stabili din oficiu obligațiile de plată. În astfel de cazuri, sumele calculate pot depăși valoarea reală a datoriilor fiscale.

De asemenea, lipsa conformării poate atrage măsuri suplimentare. Acestea includ poprirea conturilor bancare sau recuperarea sumelor restante direct de la sursă, prin intermediul angajatorului.

