Unde vrea Angela Similea să fie înmormântată. Artista a vorbit despre dorința ei de suflet

Angela Similea încă este profund îndurerată de pierderea soțului. Deși a trecut mai bine de un deceniu de la nefericitul eveniment, aceasta îi simte lipsa. Din acest motiv, apropiații spun că vizitează mormântul destul de des. Mai mult decât atât, artista a vorbit despre dorința ei de suflet, mai exact unde își dorește să fie înmormântată.

Angela Similea este una dintre cele mai iubite și cunoscute cântărețe din România. Piesele ei au devenit rapid hituri așadar a avut o carieră de succes. Pe plan personal, însă, femeia a trecut prin momente dificile. În urmă cu 10 ani, soțul ei s-a stins din viață. De atunci, ea își găsește liniștea la mormântul bărbatului pe care l-a iubit necondiționat. Aceasta merge des, împreună cu prietenii și familia ei pentru a fi mai aproape de el. Cântăreața a fost deschisă și a povestit despre dorința ei de suflet. A recunoscut unde își va face somnul de veci.

Unde vrea Angela Similea să fie înmormântată

Mormântul soțului ei, Victor Surdu se află la Mănăstirea Samurcășești. Artista vizitează adesea locul, mai ales că îl consideră încărcat de semnificație spirituală. Potrivit apropiaților care locuiesc în zonă, Angela a fost văzută chiar de curând mergând la locul de veci al soțului ei. În plus, aceștia au povestit că a făcut un gest plin de emoție pură. Cântăreața a adus la mormânt flori proaspete, iar pe cruce a așezat un șnur alb-roșu, specific începutului primăverii. Detaliul a atras atenția celor care o cunosc și au rămas impresionați.

A pus flori ultima dată, și un șnur pe cruce. Foarte frumos gest, a spus o persoană aflată la mânăstire pentru VIVA.

După 10 ani în care nu îl mai are pe soț alături, legătura a rămas la fel de puternică. Vizitele la mânăstire au devenit o rutină discretă. Împreună cu ea merg oamenii apropiați și aduc omagii de suflet. Printre cele mai dese gesturi se numără curățarea mormântului, aprinderea lumânărilor, dar și înlocuirea florilor ofilite cu unele proaspete. Cunoscuții Angelei Similea au mărturisit că artista vrea să fie înmormântată lângă soțul ei, așadar, tot la Mănăstirea Samurcășești.

Doamna Angela Similea vine periodic la mănăstire. Aprinde lumânări la mormântul soțului. Tot aici își dorește să fie înmormântată și domnia sa, a spus o măicuță care are grijă de mormânt.

