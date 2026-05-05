Iranul va fi „șters de pe fața pământului”, amenință Trump. Mesaj dur pentru Teheran

În cursul zilei de luni, președintele Donald Trump a transmis un avertisment dur către forțele iraniene. Șeful statului a afirmat că acestea ar putea fi „șterse de pe fața pământului” dacă ar încerca să atace nave americane în Strâmtoarea Hormuz sau în Golful Persic. Mesajul său a vizat descurajarea oricăror acțiuni ostile în această zonă strategică.

Liderul de la Casa Albă a făcut declarații similare și în trecut. Într-o postare recentă pe rețelele sociale, Donald Trump afirma că „o întreagă civilizație ar putea dispărea”. Însă, de această dată mesajele au fost corelate cu o presupusă acțiune militară care ar tensiona armistițiul dintre cele două părți.

Donald Trump, mesaj dur pentru Teheran

Președintele a susținut luni, într-o postare pe Truth Social, că armata americană ar fi „neutralizat” șapte ambarcațiuni iraniene în Strâmtoarea Hormuz, după ce Iran ar fi atacat alte nave aflate în traversarea pasajului.

Șeful statului a declarat pentru Fox News că există două opțiuni posibile. Una dintre ele se bazează pe ajungerea la un acord bazat pe bună-credință. Potrivit informațiilor citate de CNN, cealaltă opțiune constă în reluarea acțiunilor militare.

Totodată, pe rețeaua sa Truth Social, acesta a afirmat că, „în acest moment”, nu ar exista „pagube” în Strâmtoarea Hormuz. Mai mult decât atât, forțele americane ar fi doborât „șapte ambarcațiuni mici”.

Armata Statelor Unite a declarat anterior în aceeași zi că toate riscurile din zonă au fost eliminate, pe fondul reluării traficului pe ruta maritimă respectivă. Însă luni a avut loc un incendiu și o explozie pe o navă operată de compania sud-coreeană de transport maritim HMM în strâmtoare, potrivit declarațiilor Ministerului de Externe de la Seul.

„Poate că este timpul ca Coreea de Sud să vină și să se alăture misiunii! Am doborât șapte bărci mici sau, cum le place lor să le numească, bărci „rapide”. Este tot ce le-a mai rămas. În afară de nava sud-coreeană, nu s-au înregistrat, până în acest moment, pagube în timpul traversării strâmtorii”, a scris președintele SUA pe Truth Social, conform Sky News.

