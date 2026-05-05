Acasă » Știri » Iranul va fi „șters de pe fața pământului”, amenință Trump. Mesaj dur pentru Teheran

Iranul va fi „șters de pe fața pământului”, amenință Trump. Mesaj dur pentru Teheran

De: Elisa Tîrgovățu 05/05/2026 | 10:30
Iranul va fi „șters de pe fața pământului”, amenință Trump. Mesaj dur pentru Teheran
Iranul va fi „șters de pe fața pământului”, amenință Trump. Mesaj dur pentru Teheran / Sursa foto: Shutterstock

În cursul zilei de luni, președintele Donald Trump a transmis un avertisment dur către forțele iraniene. Șeful statului a afirmat că acestea ar putea fi „șterse de pe fața pământului” dacă ar încerca să atace nave americane în Strâmtoarea Hormuz sau în Golful Persic. Mesajul său a vizat descurajarea oricăror acțiuni ostile în această zonă strategică.

Liderul de la Casa Albă a făcut declarații similare și în trecut. Într-o postare recentă pe rețelele sociale, Donald Trump afirma că „o întreagă civilizație ar putea dispărea”. Însă, de această dată mesajele au fost corelate cu o presupusă acțiune militară care ar tensiona armistițiul dintre cele două părți.

Donald Trump, mesaj dur pentru Teheran

Președintele a susținut luni, într-o postare pe Truth Social, că armata americană ar fi „neutralizat” șapte ambarcațiuni iraniene în Strâmtoarea Hormuz, după ce Iran ar fi atacat alte nave aflate în traversarea pasajului.

Sursa foto: Shutterstock

Șeful statului a declarat pentru Fox News că există două opțiuni posibile. Una dintre ele se bazează pe ajungerea la un acord bazat pe bună-credință. Potrivit informațiilor citate de CNN, cealaltă opțiune constă în reluarea acțiunilor militare.

Totodată, pe rețeaua sa Truth Social, acesta a afirmat că, „în acest moment”, nu ar exista „pagube” în Strâmtoarea Hormuz. Mai mult decât atât, forțele americane ar fi doborât „șapte ambarcațiuni mici”.

Armata Statelor Unite a declarat anterior în aceeași zi că toate riscurile din zonă au fost eliminate, pe fondul reluării traficului pe ruta maritimă respectivă. Însă luni a avut loc un incendiu și o explozie pe o navă operată de compania sud-coreeană de transport maritim HMM în strâmtoare, potrivit declarațiilor Ministerului de Externe de la Seul.

„Poate că este timpul ca Coreea de Sud să vină și să se alăture misiunii! Am doborât șapte bărci mici sau, cum le place lor să le numească, bărci „rapide”. Este tot ce le-a mai rămas. În afară de nava sud-coreeană, nu s-au înregistrat, până în acest moment, pagube în timpul traversării strâmtorii”, a scris președintele SUA pe Truth Social, conform Sky News.

CITEȘTE ȘI: Donald Trump e în pericol! Iranienii au emis o fatwa pentru uciderea lui

Donald Trump a anunțat că amână atacul asupra Iranului. Ce se va întâmpla în continuare

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodiile care nu mai acceptă să fie pe locul doi. Pe 5 mai 2026 au parte de o schimbare importantă
Știri
Zodiile care nu mai acceptă să fie pe locul doi. Pe 5 mai 2026 au parte de o…
Laura Cosoi, emoții uriașe înainte de naștere. Cum se simte vedeta în ultimele săptămâni de sarcină
Știri
Laura Cosoi, emoții uriașe înainte de naștere. Cum se simte vedeta în ultimele săptămâni de sarcină
O mumie egipteană antică a fost descoperită înfășurată în ceva nemaivăzut
Mediafax
O mumie egipteană antică a fost descoperită înfășurată în ceva nemaivăzut
Patrick André de Hillerin: De ce trebuie să plece Ilie Bolojan
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: De ce trebuie să plece Ilie Bolojan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele francez, acompaniat la tobe de premierul Armeniei
Adevarul
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele...
„S-ar putea întâmpla ceva foarte curând”. Temerea persistentă a Europei: „fereastra de oportunitate” a lui Vladimir Putin
Digi24
„S-ar putea întâmpla ceva foarte curând”. Temerea persistentă a Europei: „fereastra de oportunitate”...
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Parteneri
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Click.ro
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Câte guverne au căzut prin moțiune de cenzură, după Revoluție: de la cel mai scurt Executiv, la cel demis cu cele mai multe voturi
Digi24
Câte guverne au căzut prin moțiune de cenzură, după Revoluție: de la cel mai scurt...
DRPCIV confirmă: Lucid Gravity, SUV-ul de lux al anului 2026, a fost înmatriculat în România
Promotor.ro
DRPCIV confirmă: Lucid Gravity, SUV-ul de lux al anului 2026, a fost înmatriculat în România
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
go4it.ro
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Patrick André de Hillerin: De ce trebuie să plece Ilie Bolojan
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: De ce trebuie să plece Ilie Bolojan
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodiile care nu mai acceptă să fie pe locul doi. Pe 5 mai 2026 au parte de o schimbare importantă
Zodiile care nu mai acceptă să fie pe locul doi. Pe 5 mai 2026 au parte de o schimbare importantă
Laura Cosoi, emoții uriașe înainte de naștere. Cum se simte vedeta în ultimele săptămâni de sarcină
Laura Cosoi, emoții uriașe înainte de naștere. Cum se simte vedeta în ultimele săptămâni de sarcină
Cazul Valentinei ia o nouă turnură. Soțul femeii susține că a fost amenințat cu tribunalul
Cazul Valentinei ia o nouă turnură. Soțul femeii susține că a fost amenințat cu tribunalul
Alexandru și logodnica lui au fost găsiți morți într-un șanț, în Italia. Cei doi aveau planuri ...
Alexandru și logodnica lui au fost găsiți morți într-un șanț, în Italia. Cei doi aveau planuri de nuntă
Ce studii are, de fapt, Cristi Chivu. Puțini știau acest detaliu despre fostul căpitan al naționalei
Ce studii are, de fapt, Cristi Chivu. Puțini știau acest detaliu despre fostul căpitan al naționalei
Tot mai mulți români aleg să revină în țară. Din ce state se întorc cei mai mulți
Tot mai mulți români aleg să revină în țară. Din ce state se întorc cei mai mulți
Vezi toate știrile