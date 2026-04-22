Donald Trump a anunțat că amână atacul asupra Iranului. Ce se va întâmpla în continuare

De: Daniel Matei 22/04/2026 | 12:29
Sursa foto: Shutterstock

Donald Trump a anunțat că va amâna o decizie privind o posibilă acțiune militară împotriva Iranului, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu și al consultărilor în curs cu aliații.

Potrivit BBC, mesajul a fost transmis prin intermediul platformei Truth Social, unde Trump a făcut referire la posibilitatea continuării negocierilor.

Mesajul vine în contextul în care armistițiul urma să expire pe 22 aprilie, în lipsa unei prelungiri. Oficialii americani, citați de BBC, au indicat că planurile militare există și pot fi puse în aplicare rapid, însă președintele preferă, pentru moment, să lase deschisă calea negocierilor. În același timp, există îngrijorări privind riscul unei escaladări majore în regiune, în cazul unui atac. Iranul a transmis, la rândul său, avertismente ferme, susținând că va răspunde în cazul unei acțiuni militare.

De ce a luat Donald Trump această decizie

Președintele a declarat că a luat această decizie la solicitarea Pakistanului, care a mediat discuțiile dintre Teheran și Washington.

„Ni s-a cerut să suspendăm atacul asupra Iranului până când liderii și reprezentanții lor vor putea veni cu o propunere unitară”, a spus Trump.

De remarcat că, de această dată, Trump nu a precizat cât timp ar putea dura armistițiul. La începutul acestei luni, el stabilise un termen de două săptămâni pentru primul armistițiu.

Între timp, chiar dacă Donald Trump l-a prelungit, o navă cargo a fost atacată de forțele iraniene în Strâmtoarea Ormuz. Comandantul a transmis că o navă iraniană a tras asupra lor și că puntea a fost avariată. Atacul ar fi fost lansat fără niciun avertisment prealabil și ar fi avut loc în apropierea coastelor Omanului.

Strâmtoarea Ormuz, situată între Oman şi Iran, cu o lățime de aproximativ 33 de km în punctul cel mai îngust, este o poartă cheie pentru exporturile statelor din Golf. Aproximativ 20% din petrolul global trecea prin ea, precum și volume mari de gaze naturale lichefiate din Qatar.

Instabilitatea din Golf a dus la creșteri de prețuri nu doar la țiței și gaze naturale, ci și la transportul cu avionul sau la aur.

CITEȘTE ȘI:

Cine este Bita Hemmati, prima femeie condamnată la moarte în Iran după protestele împotriva Guvernului. Cazul ei a uimit o lume întreagă

Donald Trump a postat o imagine bizară în care Iisus Hristos îl îmbrățișează și americanii s-au revoltat. Detaliul observat de fani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată fiica lui Michael Douglas și a lui Catherine Zeta-Jones. Carys a împlinit 23 de ani
Showbiz internațional
Cum arată fiica lui Michael Douglas și a lui Catherine Zeta-Jones. Carys a împlinit 23 de ani
Războiul din Iran scumpește biletele de avion. Cât ar putea plăti fiecare pasager în plus
Showbiz internațional
Războiul din Iran scumpește biletele de avion. Cât ar putea plăti fiecare pasager în plus
Secretul angajaților sănătoși: câți kilometri fac zilnic până la birou
Mediafax
Secretul angajaților sănătoși: câți kilometri fac zilnic până la birou
De la ce salariu în sus te poți considera „bogat” în România acum, în aprilie 2026
Gandul.ro
De la ce salariu în sus te poți considera „bogat” în România acum,...
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Acuzații grave la un liceu din Scornicești. Inspectoratul Școlar și Poliția desfășoară anchete. Sesizarea, de la „Justițiarul de Berceni”
Adevarul
Acuzații grave la un liceu din Scornicești. Inspectoratul Școlar și Poliția desfășoară anchete....
„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl, la 40 de ani de la accidentul nuclear
Digi24
„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl,...
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Mediafax
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și...
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Mona Nicolici, fosta vedetă de la Antena 1. Are cu totul altă meserie și e transformată total!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Mona Nicolici, fosta vedetă de la Antena 1. Are cu...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Click.ro
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Cine sunt cei care îi vor înlocui pe miniștrii PSD demisionari din Guvern. Propunerile lui Ilie Bolojan (surse)
Digi 24
Cine sunt cei care îi vor înlocui pe miniștrii PSD demisionari din Guvern. Propunerile lui...
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
Digi24
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în...
Ai băut puțin și ai condus? Ce se întâmplă dacă aparatul indică alcool
Promotor.ro
Ai băut puțin și ai condus? Ce se întâmplă dacă aparatul indică alcool
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descoperire neașteptată făcută de muncitori care săpau un tunel: Nu una, nu două, ci șase
go4it.ro
Descoperire neașteptată făcută de muncitori care săpau un tunel: Nu una, nu două, ci șase
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
Descopera.ro
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
De la ce salariu în sus te poți considera „bogat” în România acum, în aprilie 2026
Gandul.ro
De la ce salariu în sus te poți considera „bogat” în România acum, în aprilie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Crima șocantă în Sectorul 3! Un bărbat în vârstă de 86 de ani și-a ucis concubina de 30 de ani
Crima șocantă în Sectorul 3! Un bărbat în vârstă de 86 de ani și-a ucis concubina de 30 de ani
Andreea Popescu își vinde lucrurile personale! Decizie neașteptată după ce a fost exilată din penthouse-ul ...
Andreea Popescu își vinde lucrurile personale! Decizie neașteptată după ce a fost exilată din penthouse-ul de 4 mil. €
Greșeala care îi costă scump pe șoferii români. Pe ce drumuri sunt obligatorii luminile aprinse ...
Greșeala care îi costă scump pe șoferii români. Pe ce drumuri sunt obligatorii luminile aprinse în 2026
Ema Oprișan va apela la psiholog, după despărțirea de Răzvan Kovacs: ”Chiar am nevoie!”
Ema Oprișan va apela la psiholog, după despărțirea de Răzvan Kovacs: ”Chiar am nevoie!”
Horoscopul pensionării: unde ar trebui să te muți, în funcție de luna în care te-ai născut
Horoscopul pensionării: unde ar trebui să te muți, în funcție de luna în care te-ai născut
Regina frumuseții a murit înainte de a participa la un concurs. Cristina a fost găsită inconștientă ...
Regina frumuseții a murit înainte de a participa la un concurs. Cristina a fost găsită inconștientă în casă
Vezi toate știrile