Donald Trump a anunțat că amână atacul asupra Iranului. Ce se va întâmpla în continuare

Donald Trump a anunțat că va amâna o decizie privind o posibilă acțiune militară împotriva Iranului, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu și al consultărilor în curs cu aliații.

Potrivit BBC, mesajul a fost transmis prin intermediul platformei Truth Social, unde Trump a făcut referire la posibilitatea continuării negocierilor.

Mesajul vine în contextul în care armistițiul urma să expire pe 22 aprilie, în lipsa unei prelungiri. Oficialii americani, citați de BBC, au indicat că planurile militare există și pot fi puse în aplicare rapid, însă președintele preferă, pentru moment, să lase deschisă calea negocierilor. În același timp, există îngrijorări privind riscul unei escaladări majore în regiune, în cazul unui atac. Iranul a transmis, la rândul său, avertismente ferme, susținând că va răspunde în cazul unei acțiuni militare.

De ce a luat Donald Trump această decizie

Președintele a declarat că a luat această decizie la solicitarea Pakistanului, care a mediat discuțiile dintre Teheran și Washington.

„Ni s-a cerut să suspendăm atacul asupra Iranului până când liderii și reprezentanții lor vor putea veni cu o propunere unitară”, a spus Trump.

De remarcat că, de această dată, Trump nu a precizat cât timp ar putea dura armistițiul. La începutul acestei luni, el stabilise un termen de două săptămâni pentru primul armistițiu.

Între timp, chiar dacă Donald Trump l-a prelungit, o navă cargo a fost atacată de forțele iraniene în Strâmtoarea Ormuz. Comandantul a transmis că o navă iraniană a tras asupra lor și că puntea a fost avariată. Atacul ar fi fost lansat fără niciun avertisment prealabil și ar fi avut loc în apropierea coastelor Omanului.

Strâmtoarea Ormuz, situată între Oman şi Iran, cu o lățime de aproximativ 33 de km în punctul cel mai îngust, este o poartă cheie pentru exporturile statelor din Golf. Aproximativ 20% din petrolul global trecea prin ea, precum și volume mari de gaze naturale lichefiate din Qatar.

Instabilitatea din Golf a dus la creșteri de prețuri nu doar la țiței și gaze naturale, ci și la transportul cu avionul sau la aur.

CITEȘTE ȘI:

