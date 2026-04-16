Regimul iranian urmează să execute patru protestatari, inclusiv o femeie despre care se crede că este prima deținută de sex feminin care ar urma să fie executată de regimul de la Teheran.

Bita Hemmati este prima femeie care urmează să fie spânzurată în legătură cu demonstrațiile care au izbucnit în ianuarie în întreaga țară și care au fost reprimate violent de forțele guvernamentale.

Cine este Bita Hemmati din Iran

Regimul a acuzat-o de numeroase infracțiuni, inclusiv utilizarea de explozibili și arme, aruncarea de obiecte precum blocuri de beton, participarea la adunări de protest și perturbarea securității naționale, potrivit unui comunicat de presă emis marți de Consiliul Național al Rezistenței din Iran (NCRI), organizație de opoziție, scrie New York Post.

Soțul ei, Mohammadreza Majid Asl, în vârstă de 34 de ani, precum și alți doi bărbați, Behrouz și Kourosh Zamaninezhad, care locuiau în aceeași clădire cu cuplul, au fost de asemenea condamnați la moarte în urma unui proces realizat în grabă, iar proprietatea lor a fost confiscată.

Un al cincilea inculpat, ruda lui Hemmati, Amir Hemmati, a fost condamnat la aproape șase ani de închisoare pentru „complot împotriva securității naționale”, precum și pentru „propagandă împotriva regimului”.

Autoritățile din Iran au condamnat mai multe persoane după proteste

Iranul a spânzurat deja șapte persoane în legătură cu protestele, despre care activiștii spun că au fost reprimate printr-o campanie de forță în urma căreia au murit mii de oameni și au fost arestate zeci de mii de persoane.

Organizațiile pentru drepturile omului acuză Republica Islamică de folosirea pedepsei cu moartea ca instrument de represiune pentru a induce frica în societate și se tem că numărul execuțiilor va crește în urma războiului împotriva Israelului și Statelor Unite.

Cei patru au fost condamnați la moarte de către un tribunal revoluționar din Teheran, prezidat de judecătorul Imam Afshari, după ce au fost găsiți vinovați de desfășurarea unor acțiuni în numele Statelor Unite, potrivit Human Rights Activists News Agency, cu sediul în SUA, și Centrului Abdorrahman Boroumand.

Justiția iraniană a acuzat grupul de numeroase fapte, inclusiv „utilizarea de explozibili și arme”, „vătămarea forțelor aflate la fața locului” și „aruncarea de obiecte precum sticle, bucăți de beton și materiale incendiare de pe acoperișurile clădirilor”, potrivit Consiliului Național al Rezistenței din Iran.

