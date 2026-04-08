Trump și Iran anunță un armistițiu de două săptămâni condiționat de redeschiderea Strâmtorii Hormuz. Petrolul cade cu 15%, iar S&P futures urcă cu 2,5%

De: David Ioan 08/04/2026 | 07:41
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat suspendarea pentru două săptămâni a atacurilor aeriene asupra Iranului, măsură condiționată de redeschiderea Strâmtorii Hormuz, un punct esențial pentru transportul mondial de petrol.

Declarația a venit după ce ministrul iranian de externe a transmis că armata țării este pregătită să oprească operațiunile militare și să permită tranzitul sigur prin zonă, cu condiția ca SUA să înceteze bombardamentele.

În același timp, biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a confirmat sprijinul Israelului pentru înțelegere, precizând însă că acordul nu se extinde asupra Libanului, contrar unor afirmații anterioare formulate de Pakistan, implicat în procesul de mediere.

Anunțul a produs o reacție imediată pe piețele financiare internaționale, investitorii mizând pe o reducere a tensiunilor și pe reluarea fluxurilor de petrol. Prețul Brent crude a coborât cu peste 13%, până în jurul valorii de 94,7 dolari pe baril, după ce anterior scăzuse chiar cu 15%.

Pe piețele bursiere, contractele futures indică o deschidere pozitivă pentru acțiunile americane: S&P 500 este estimat să avanseze cu 2,4%, iar Nasdaq 100 cu 3%. În Europa, indicele Stoxx 600 urcă cu peste 4%.

În Asia, reacția a fost și mai puternică: Nikkei 225 a crescut cu 5%, CSI 300 cu 2,8%, iar Hang Seng cu 2,7%. În Coreea de Sud, Kospi a înregistrat un salt de 6,3%, impulsionat de evoluțiile companiilor Samsung Electronics și SK Hynix.

Petrolul cade cu 15%, iar S&P futures urcă cu 2,5%

Activele considerate de refugiu au avut evoluții mixte. Aurul s-a apreciat cu 2,1%, ajungând la aproximativ 4.800 de dolari uncia, iar Bitcoin a urcat cu 2,9%, depășind pragul de 70.000 de dolari.

Analiștii explică reacția piețelor prin perspectiva unei dezescaladări clare.

„Este un raliu de uşurare, acum că există un final vizibil al conflictului”, a afirmat William Bratton, de la BNP Paribas, subliniind că o revenire rapidă a fluxurilor de petrol ar putea readuce în atenție temele investiționale dominante de dinaintea crizei, în special sectorul tehnologic asiatic.

Înaintea anunțului, Donald Trump avertizase că „o întreagă civilizaţie va muri în această noapte” dacă Iranul nu acceptă un acord până la termenul-limită stabilit, declarație care a amplificat presiunea diplomatică ce a precedat armistițiul.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Scandal uriaș la Liverpool FC: suporterii pregătesc proteste după decizia care i-a înfuriat
Scandal uriaș la Liverpool FC: suporterii pregătesc proteste după decizia care i-a înfuriat
Test IQ exclusiv pentru genii | Câți cai apar, în total, în această iluzie optică simetrică?
Test IQ exclusiv pentru genii | Câți cai apar, în total, în această iluzie optică simetrică?
EXCLUSIV | Aris Eram, eliminat de la Survivor după conflictul cu Gabi Tamaș. De cât timp se află ...
EXCLUSIV | Aris Eram, eliminat de la Survivor după conflictul cu Gabi Tamaș. De cât timp se află în România, de fapt
Ce simt piloții când se catapultează dintr-un avion de luptă: experiența extremă descrisă de un ...
Ce simt piloții când se catapultează dintr-un avion de luptă: experiența extremă descrisă de un fost pilot militar american
Care era cea mai mare bucurie a lui Mircea Lucescu. Ladislau Boloni a mărturisit ultima discuție cu ...
Care era cea mai mare bucurie a lui Mircea Lucescu. Ladislau Boloni a mărturisit ultima discuție cu Il Luce
Câți bani i-a dat Pro TV „Leopardului” Lucian Vasile, pentru cele 13 săptămâni la Desafio
Câți bani i-a dat Pro TV „Leopardului” Lucian Vasile, pentru cele 13 săptămâni la Desafio
Vezi toate știrile