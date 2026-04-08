Trump și Iran anunță un armistițiu de două săptămâni condiționat de redeschiderea Strâmtorii Hormuz. Petrolul cade cu 15%, iar S&P futures urcă cu 2,5%

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat suspendarea pentru două săptămâni a atacurilor aeriene asupra Iranului, măsură condiționată de redeschiderea Strâmtorii Hormuz, un punct esențial pentru transportul mondial de petrol.

Declarația a venit după ce ministrul iranian de externe a transmis că armata țării este pregătită să oprească operațiunile militare și să permită tranzitul sigur prin zonă, cu condiția ca SUA să înceteze bombardamentele.

Trump și Iran anunță un armistițiu de două săptămâni condiționat de redeschiderea Strâmtorii Hormuz

În același timp, biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a confirmat sprijinul Israelului pentru înțelegere, precizând însă că acordul nu se extinde asupra Libanului, contrar unor afirmații anterioare formulate de Pakistan, implicat în procesul de mediere.

Anunțul a produs o reacție imediată pe piețele financiare internaționale, investitorii mizând pe o reducere a tensiunilor și pe reluarea fluxurilor de petrol. Prețul Brent crude a coborât cu peste 13%, până în jurul valorii de 94,7 dolari pe baril, după ce anterior scăzuse chiar cu 15%.

Pe piețele bursiere, contractele futures indică o deschidere pozitivă pentru acțiunile americane: S&P 500 este estimat să avanseze cu 2,4%, iar Nasdaq 100 cu 3%. În Europa, indicele Stoxx 600 urcă cu peste 4%.

În Asia, reacția a fost și mai puternică: Nikkei 225 a crescut cu 5%, CSI 300 cu 2,8%, iar Hang Seng cu 2,7%. În Coreea de Sud, Kospi a înregistrat un salt de 6,3%, impulsionat de evoluțiile companiilor Samsung Electronics și SK Hynix.

Petrolul cade cu 15%, iar S&P futures urcă cu 2,5%

Activele considerate de refugiu au avut evoluții mixte. Aurul s-a apreciat cu 2,1%, ajungând la aproximativ 4.800 de dolari uncia, iar Bitcoin a urcat cu 2,9%, depășind pragul de 70.000 de dolari.

Analiștii explică reacția piețelor prin perspectiva unei dezescaladări clare.

„Este un raliu de uşurare, acum că există un final vizibil al conflictului”, a afirmat William Bratton, de la BNP Paribas, subliniind că o revenire rapidă a fluxurilor de petrol ar putea readuce în atenție temele investiționale dominante de dinaintea crizei, în special sectorul tehnologic asiatic.

Înaintea anunțului, Donald Trump avertizase că „o întreagă civilizaţie va muri în această noapte” dacă Iranul nu acceptă un acord până la termenul-limită stabilit, declarație care a amplificat presiunea diplomatică ce a precedat armistițiul.

CITEŞTE ŞI: Un parc din București va purta numele lui Donald Trump. Unde e situat

Washingtonul, în alertă după ce s-au tras focuri de armă lângă Casa Albă. Donald Trump era în clădire