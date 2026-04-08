Care era cea mai mare bucurie a lui Mircea Lucescu. Ladislau Boloni a mărturisit ultima discuție cu Il Luce

De: Anca Chihaie 08/04/2026 | 08:03
Fostul internațional și antrenor de renume Ladislau Boloni a fost profund afectat de moartea lui Mircea Lucescu, mentorul și fostul său antrenor la echipa națională a României. Vestea morții lui Lucescu a venit ca un șoc pentru Boloni, care a reflectat asupra impactului major pe care acesta l-a avut asupra carierei sale și asupra fotbalului românesc în general.

Relația dintre cei doi a început în perioada în care Boloni revenea la echipa națională, după ce fusese, pentru o vreme, exclus din cauza deciziilor politice ale regimului comunist. Sub conducerea lui Lucescu, România a cunoscut momente istorice, printre care se numără și victoria memorabilă împotriva Italiei, în 1983, când Boloni a marcat golul decisiv care a rămas în memoria fanilor. Acea performanță a fost nu doar o dovadă a calității sale ca jucător, ci și un simbol al viziunii și al strategiei tactice promovate de Lucescu.

Impactul lui Mircea Lucescu asupra fotbalului românesc a depășit însă granițele terenului de joc. El a fost recunoscut pentru modul în care a introdus noi metode de antrenament și a reușit să construiască echipe competitive, adaptându-se la nivel internațional și implementând idei inovatoare care au influențat generații întregi de jucători și antrenori. Boloni, printre cei care au beneficiat de aceste metode, subliniază că Lucescu a fost un pionier în ceea ce privește formarea tinerilor jucători, dar și în gestionarea tacticii echipei.

Pe lângă realizările tehnice și strategice, Lucescu a fost apreciat pentru inteligența și curajul său. A demonstrat constant abilitatea de a convinge oamenii să accepte ideile sale, chiar și atunci când acestea păreau neconvenționale.

Ladislau Boloni a mărturisit că în ultima discuție pe care a avut-o cu Il Luce, aceasta i-a spus să lase fotbalul și să se concentreze pe viața lui, pe sănătate. Însă, pentru Lucescu fotbalul era fericire, viață.

„Am tot sperat să se întâmple un miracol, ascultam știrile, mă uitam pe toate canalele din jumătate în jumătate de oră, doar o veni o veste mai bună. Nu pot… a fost un mare om.

La ultima mea discuție cu el i-am spus să lase dracului fotbalul, că nu mai are nimic de dovedit, făcuse totul, reușise totul. Dar fotbalul îl făcea să trăiască. Nu pot să spun că tot fotbalul l-a omorât, nu pot să spun asta.

A trăit extraordinar, a făcut ce-i plăcea, dar sunt momente când realitatea este amară. Viața nu e tot timpul roz, vin și momente ca acesta. Ar fi fost frumos să se bucure mai mult de bătrânețe, de pensie, liniștit, să nu mai treacă prin toate astea. Dar așa a fost să fie. Păcat. Transmit condoleanțe familiei!”, a spus Ladislau Boloni.

În plină desfășurare a meciului Real Madrid – Bayer München, reprezentanții clubului au transmis un mesaj după moartea lui Mircea Lucescu: ”Odihnească-se în pace!”

Ianis Hagi, mesaj sfâșietor după moartea lui Mircea Lucescu: ”Cu inima grea scriu aceste rânduri”

