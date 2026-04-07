Ianis Hagi, mesaj sfâșietor după moartea lui Mircea Lucescu: ”Cu inima grea scriu aceste rânduri”

De: Alina Drăgan 07/04/2026 | 23:09
Ianis Hagi, mesaj emoționant în memoria lui Mircea Lucescu

Vestea că Mircea Lucescu s-a stins din viață a picat ca un trăsnet pentru toți fanii fotbalului, dar mai ales pentru cei care l-au cunoscut îndeaproape și au avut onoarea să lucreze alături de el. Imediat ce anunțul trist al decesului a fost făcut public, mesajele de condoleanțe au început să curgă. Printre cei care au reacționat s-a numărat și Ianis Hagi. Fotbalistul a transmis un mesaj sfâșietor în memoria lui Mircea Lucescu.

În ultimele zile, Mircea Lucescu a fost internat la Spitalul Universitar din București. Antrenorul a ajuns pe mâinile medicilor după ce i s-a făcut rău în cantonamentul naționalei, pe 29 martie. Deși în ultimele zile medicii au făcut numeroase eforturi pentru a-l salva, în această seară a fost anunțat decesul.

Printre cei care au fost alături de Mircea Lucescu în ultima perioadă a vieții sale s-au numărat jucătorii echipei naționale. Aceștia i-au văzut suferința și au fost martori atunci când „Il Luce” a cedat și a leșinat la antrenamente.

Acum, tricolorii au inima grea. Ianis Hagi a reacționat după anunțul decesului și a transmis un mesaj emoționant în memoria lui Mircea Lucescu. Fotbalistul i-a mulțumit antrenorului pentru tot sprijinul și încrederea pe care a avut-o în el. Mesajul emoționant a fost însoțit și de o fotografie grăitoare cu „Il Luce” privindu-și jucătorii.

„Dragă nea Mircea,

Cu inima grea scriu aceste rânduri…

Ați fost mai mult decât un antrenor: un mentor, un sprijin și un om care a modelat destine. Nu doar pe al meu, ci al unei întregi generații. Iar golul lăsat de plecarea dumneavoastră nu va putea fi umplut niciodată.

Pentru mine nu ați fost doar o legendă a fotbalului românesc, ci omul care a crezut în mine atunci când poate nici eu nu o făceam pe deplin. Dumneavoastră m-ați făcut căpitanul naționalei, mi-ați oferit o onoare pe care o voi purta în suflet toată viața.

Eu și familia mea v-am iubit și v-am respectat profund, pentru tot ceea ce ați fost și pentru tot ceea ce ne-ați oferit. Sunt convins că, acolo unde sunteți acum, continuați să trăiți aceeași pasiune, să conduceți, să inspirați, așa cum ați făcut-o mereu.

Vă mulțumesc din suflet pentru tot. Pentru încredere, pentru lecții, pentru onoarea de a vă fi aproape. Drum lin, domnule Mircea Lucescu. Nu vă voi uita niciodată”, este mesajul transmis de Ianis Hagi.

Curg mesajele de condoleanțe după moartea lui Mircea Lucescu. Fostul selecționer, omagiat de cluburile de fotbal

Gabriel Bodescu și Mihai Stoichiță i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Vizibil afectați, au aprins o candelă în fața Spitalului Universitar

Iți recomandăm
A murit Mircea Lucescu, omul care a scris istorie pe marile stadioane ale lumii Drum lin, Il Luce! Fotbalul românesc pierde un simbol uriaș
Știri
A murit Mircea Lucescu, omul care a scris istorie pe marile stadioane ale lumii Drum lin, Il Luce!…
Curg mesajele de condoleanțe după moartea lui Mircea Lucescu. Fostul selecționer, omagiat de cluburile de fotbal
Știri
Curg mesajele de condoleanțe după moartea lui Mircea Lucescu. Fostul selecționer, omagiat de cluburile de fotbal
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
Mediafax
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial...
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața pentru un an plin de belșug și noroc
Gandul.ro
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața...
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț de pâine împărțit la cinci, la recunoaștere internațională
Adevarul
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț...
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate...
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe...
Parteneri
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce și-a scos grăsimea de pe abdomen. Are o siluetă de invidiat și se mândrește cu aspectul ei fizic.
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce...
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce au transmis medicii de la Spitalul Universitar
Click.ro
Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce au transmis medicii de...
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Digi 24
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un...
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”
Digi24
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs aici decoleaza și aterizeaza pe verticală
Promotor.ro
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Un radar românesc detectează în Ucraina drone cât un telefon de la 2 km
go4it.ro
Un radar românesc detectează în Ucraina drone cât un telefon de la 2 km
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața pentru un an plin de belșug și noroc
Gandul.ro
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața pentru un...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A murit Mircea Lucescu, omul care a scris istorie pe marile stadioane ale lumii Drum lin, Il Luce! Fotbalul ...
A murit Mircea Lucescu, omul care a scris istorie pe marile stadioane ale lumii Drum lin, Il Luce! Fotbalul românesc pierde un simbol uriaș
Curg mesajele de condoleanțe după moartea lui Mircea Lucescu. Fostul selecționer, omagiat de cluburile ...
Curg mesajele de condoleanțe după moartea lui Mircea Lucescu. Fostul selecționer, omagiat de cluburile de fotbal
Suporterii, un ultim omagiu pentru ”Il Luce”. Au aprins candele în fața stadionului Rapid
Suporterii, un ultim omagiu pentru ”Il Luce”. Au aprins candele în fața stadionului Rapid
Gabriel Bodescu și Mihai Stoichiță i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Vizibil afectați, ...
Gabriel Bodescu și Mihai Stoichiță i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Vizibil afectați, au aprins o candelă în fața Spitalului Universitar
Vacanța de Paște 2026: unde fug românii de criză. Destinațiile momentului din Europa
Vacanța de Paște 2026: unde fug românii de criză. Destinațiile momentului din Europa
Valentin Sanfira a jucat-o până în ultimul moment. Cum a încercat artistul să țină divorțul de ...
Valentin Sanfira a jucat-o până în ultimul moment. Cum a încercat artistul să țină divorțul de Codruța Filip ascuns de apropiați
Vezi toate știrile