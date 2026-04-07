Ianis Hagi, mesaj sfâșietor după moartea lui Mircea Lucescu: ”Cu inima grea scriu aceste rânduri”

Vestea că Mircea Lucescu s-a stins din viață a picat ca un trăsnet pentru toți fanii fotbalului, dar mai ales pentru cei care l-au cunoscut îndeaproape și au avut onoarea să lucreze alături de el. Imediat ce anunțul trist al decesului a fost făcut public, mesajele de condoleanțe au început să curgă. Printre cei care au reacționat s-a numărat și Ianis Hagi. Fotbalistul a transmis un mesaj sfâșietor în memoria lui Mircea Lucescu.

În ultimele zile, Mircea Lucescu a fost internat la Spitalul Universitar din București. Antrenorul a ajuns pe mâinile medicilor după ce i s-a făcut rău în cantonamentul naționalei, pe 29 martie. Deși în ultimele zile medicii au făcut numeroase eforturi pentru a-l salva, în această seară a fost anunțat decesul.

Ianis Hagi, mesaj emoționant în memoria lui Mircea Lucescu

Printre cei care au fost alături de Mircea Lucescu în ultima perioadă a vieții sale s-au numărat jucătorii echipei naționale. Aceștia i-au văzut suferința și au fost martori atunci când „Il Luce” a cedat și a leșinat la antrenamente.

Acum, tricolorii au inima grea. Ianis Hagi a reacționat după anunțul decesului și a transmis un mesaj emoționant în memoria lui Mircea Lucescu. Fotbalistul i-a mulțumit antrenorului pentru tot sprijinul și încrederea pe care a avut-o în el. Mesajul emoționant a fost însoțit și de o fotografie grăitoare cu „Il Luce” privindu-și jucătorii.

„Dragă nea Mircea, Cu inima grea scriu aceste rânduri… Ați fost mai mult decât un antrenor: un mentor, un sprijin și un om care a modelat destine. Nu doar pe al meu, ci al unei întregi generații. Iar golul lăsat de plecarea dumneavoastră nu va putea fi umplut niciodată. Pentru mine nu ați fost doar o legendă a fotbalului românesc, ci omul care a crezut în mine atunci când poate nici eu nu o făceam pe deplin. Dumneavoastră m-ați făcut căpitanul naționalei, mi-ați oferit o onoare pe care o voi purta în suflet toată viața. Eu și familia mea v-am iubit și v-am respectat profund, pentru tot ceea ce ați fost și pentru tot ceea ce ne-ați oferit. Sunt convins că, acolo unde sunteți acum, continuați să trăiți aceeași pasiune, să conduceți, să inspirați, așa cum ați făcut-o mereu. Vă mulțumesc din suflet pentru tot. Pentru încredere, pentru lecții, pentru onoarea de a vă fi aproape. Drum lin, domnule Mircea Lucescu. Nu vă voi uita niciodată”, este mesajul transmis de Ianis Hagi.

